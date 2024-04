Nouveaux appels de projets pour la participation de la société québécoise aux conférences onusiennes sur la biodiversité et le climat

L'appel de projets visant la mobilisation à la conférence sur le climat se tient tous les ans depuis 2012. Depuis ses débuts, des organismes ont pu recevoir une aide financière qui totalise plus de 230 000 $ pour la réalisation de projets. Cet appel de projets est financé dans le cadre de l'action « Renforcer et étendre les partenariats stratégiques du Québec en changements climatiques sur les scènes canadienne et internationale » du Plan pour une économie verte 2030.