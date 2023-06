MONTRÉAL, le 27 juin 2023 /CNW/ - Druide informatique annonce la mise à jour annuelle de Tap'Touche - Édition scolaire, son application Web d'apprentissage de la frappe au clavier destinée aux écoles. Cette grande mise à jour introduit un tout nouveau jeu éducatif en plus de nombreuses améliorations à l'interface de gestion.

Nouveautés 2023 de Tap'Touche — Édition scolaire

Le tout nouveau Duel surnaturel complète les deux jeux éducatifs qui font la joie des élèves depuis tant d'années. Alors que le jeu Balle cosmik amène les apprenants à se familiariser avec les caractères saisis un par un, ce sont des mots qu'il faut taper pour sauver les Singes en péril. Dans l'univers fantastique du nouveau Duel surnaturel, l'élève doit maintenant entrer correctement des phrases complètes - des sortilèges - pour que son personnage puisse vaincre des adversaires de plus en plus coriaces. Cinq badges liés à ce nouveau jeu s'ajoutent aux défis déjà proposés aux élèves, atteignant un total de 90 distinctions à décrocher.

De nombreuses améliorations ont été apportées à l'interface de gestion. Pour fixer aisément les objectifs de précision et de vitesse, des diagrammes proposent des valeurs chiffrées selon les groupes d'âge (6 à 11 ans, 12 à 16 ans, 17 ans et plus) et le niveau de compétence (débutant, intermédiaire, expert). Un filtre a été ajouté pour consulter rapidement les activités réalisées par les élèves durant une période précise. Les privilèges des comptes enseignants sont paramétrables et la structure de gestion est modifiée de façon à ce que plusieurs comptes enseignants puissent être affectés à un même groupe dès la rentrée scolaire.

Les écoles peuvent enfin définir la période d'inactivité après laquelle les comptes seront automatiquement supprimés afin de respecter plus facilement leur politique interne de traitement des données personnelles.

Les établissements scolaires abonnés à Tap'Touche profitent dès aujourd'hui de ces nouveautés, fraichement déployées mondialement. Plusieurs d'entre elles, dont le jeu Duel surnaturel, figurent aussi dans les éditions personnelle et familiale de Tap'Touche.

Druide informatique produit et commercialise Antidote, le plus grand logiciel d'aide à la rédaction du français et de l'anglais, ainsi que Tap'Touche, le célèbre logiciel d'apprentissage de la frappe au clavier. Elle a également créé le service WebElixir, qui veille à la qualité des sites Web. En plus de ces applications, son équipe commerciale distribue les livres des Éditions Druide, une filiale dont la mission est de publier de la littérature et des ouvrages de référence.

