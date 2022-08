Nouveautés 2022 de Tap'Touche -- Édition scolaire

MONTRÉAL, le 25 août 2022 /CNW Telbec/ - Druide informatique annonce le déploiement d'une nouvelle version de Tap'Touche -- Édition scolaire, son application Web d'apprentissage de la frappe au clavier destinée aux écoles. Alors qu'une importante refonte du code informatique promet de grandes avancées, plusieurs nouveautés sont offertes aux élèves et au personnel enseignant : textes d'entrainement éducatifs, badges en édition limitée et contrôle de l'accès aux activités de progression.

Les collections de textes d'entrainement sont bonifiées de nouvelles sections portant sur la langue française ou anglaise, selon l'abonnement de l'établissement scolaire. Ces textes, inspirés des guides linguistiques contenus dans le logiciel d'aide à la rédaction Antidote, permettent aux élèves de renforcer leur technique de frappe tout en révisant des notions de français de façon divertissante.

Une nouvelle catégorie s'ajoute au florilège de badges à collectionner : les badges en édition limitée. Ce sont les seuls dont l'obtention est limitée à une période précise, liée à un évènement particulier. Le tout premier badge Tap'Touche en édition limitée, Rentrée scolaire 2022, est offert à partir d'aujourd'hui, et pourra être décroché jusqu'au 15 septembre seulement. L'apparition -- et la disparition -- de tels défis vise à maintenir l'intérêt des élèves en éveil tout au long de l'année.

Par ailleurs, il est désormais possible de verrouiller les textes d'entrainement ainsi que les activités de perfectionnement. Avec le blocage des jeux qui était déjà en place, l'accès aux trois volets de l'onglet Progresser se gère de façon indépendante. L'attention des élèves peut être ainsi dirigée sur les activités identifiées par le personnel enseignant.

Dans la foulée du remplacement complet de son système de serveurs, l'an dernier, une refonte complète du code informatique de Tap'Touche a été entreprise. Elle porte déjà ses fruits, même si ses impacts sont parfois imperceptibles pour les utilisateurs. Par exemple, de nouvelles mesures de sécurité intelligentes ont été mises en place afin de mieux protéger les données personnelles; de plus, l'algorithme qui crée le contenu des activités de perfectionnement et du jeu Singes en péril évite maintenant mieux la formation accidentelle de mots inappropriés en contexte d'apprentissage. Plus d'une vingtaine de déploiements ont ainsi eu lieu sans une seule interruption de service.

Les établissements scolaires abonnés à Tap'Touche profitent dès aujourd'hui de ces nouveautés, fraichement déployées mondialement. Plusieurs d'entre elles figurent aussi dans les éditions personnelle et familiale de Tap'Touche.

Druide informatique produit et commercialise Antidote, le plus grand logiciel d'aide à la rédaction du français et de l'anglais, ainsi que Tap'Touche, le célèbre logiciel d'apprentissage de la frappe au clavier. Elle a également créé le service WebElixir, qui veille à la qualité des sites Web. En plus de ces applications, son équipe commerciale distribue les livres des Éditions Druide, une filiale dont la mission est de publier de la littérature et des ouvrages de référence.

SOURCE Druide informatique inc.

Renseignements: Jacynthe Bruneau, [email protected], 514-484-4998, www.druide.com