Nouveautés 2021 de Tap'Touche - Édition scolaire

MONTRÉAL, le 9 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Druide informatique annonce le déploiement d'une nouvelle version de Tap'Touche - Édition scolaire, son application Web d'apprentissage de la frappe au clavier destinée aux écoles. Le plus grand changement a lieu à l'arrière-scène, avec le remplacement complet des serveurs et la transformation de leur structure. Cet investissement majeur augmente la sécurité, la stabilité et la performance de Tap'Touche, en plus de poser les fondations pour son développement futur.

Au total, plus de 80 nouveautés, améliorations et corrections marquent cette version. Les élèves comme le personnel enseignant apprécieront la simplification de l'association des comptes Office 365, Clever et Google à Tap'Touche. En plus de permettre une connexion en deux clics, cette nouveauté prévient la création inutile d'un compte lorsqu'il en existe déjà un.

L'interface de gestion présente des informations supplémentaires. La liste des élèves du groupe recense désormais le dernier exercice réussi, pour voir rapidement qui est en retard ou en avance. Le journal de l'élève affiche aussi le nombre de tentatives pour chaque activité. Un nouveau filtre identifie les pires résultats, qui peuvent être effacés à la pièce pour éviter qu'ils affectent indument les rapports statistiques. L'ajout de textes d'entrainement personnalisés se trouve facilité par le remplacement automatique des caractères spéciaux et par la possibilité d'en faire l'essai immédiatement. Grâce au générateur de lettre aux parents, il ne faut qu'un clic aux responsables de groupes pour produire une lettre pour chaque élève, avec son nom et les instructions de connexion à Tap'Touche, afin d'encourager l'entrainement à la maison.

Les élèves disposent d'une toute nouvelle série de textes d'entrainement conçus spécifiquement pour le pavé numérique afin de développer des réflexes de frappe cruciaux pour l'entrée de données. Les badges mystères, bonifiés de six défis, présentent désormais un indice pour inciter les élèves à explorer les différentes fonctions de l'application.

Les établissements scolaires abonnés à Tap'Touche profitent dès aujourd'hui de ces améliorations, fraichement déployées mondialement. Certaines d'entre elles figurent aussi dans les éditions personnelle et familiale de Tap'Touche.

Druide informatique produit et commercialise Antidote, le plus grand logiciel d'aide à la rédaction du français et de l'anglais, ainsi que Tap'Touche, le célèbre logiciel d'apprentissage de la frappe au clavier. Elle a également créé le service WebElixir, qui veille à la qualité des sites Web. En plus de ces applications, son équipe commerciale distribue les livres des Éditions Druide, une filiale dont la mission est de publier de la littérature et des ouvrages de référence.

SOURCE Druide informatique inc.

Renseignements: Jean-Guillaume Dumont, [email protected], 514-484-4998

Liens connexes

http://www.druide.com/