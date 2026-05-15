MONTRÉAL, le 15 mai 2026 /CNW/ - La Ronde amorcera sa saison 2026 ce samedi 16 mai alors que La Ronde Opérations inc., une entreprise détenue par Kieran Burke, prend officiellement les rênes à titre de nouvel opérateur de l'emblématique parc montréalais. La passation des pouvoirs vient finaliser la transaction annoncée plus tôt cette année. Cette nouvelle étape s'inscrit dans une volonté de continuité et de renouveau.

Une offre bonifiée pour les visiteurs

Dès cette saison, les visiteurs pourront profiter d'une offre étendue comprenant plus de journées d'ouverture et des heures prolongées en soirée. Les grands événements qui font la réputation du parc ainsi que de nouveaux avantages liés à certains passeports saisonniers sont également au menu.

«Toute l'équipe de La Ronde a hâte d'accueillir les visiteurs pour cette saison. L'arrivée du nouvel opérateur donne un élan positif au parc et permet d'offrir encore plus aux familles, notamment grâce à une offre complémentaire donnant accès à 2 parcs aquatiques. Je suis convaincue que nos visiteurs en seront enchantés! Pour la première fois de notre histoire, nous offrirons l'accès à 3 parcs canadiens, tous situés dans un rayon de 250 km. Nous allons donc continuer de miser sur ce que La Ronde fait de mieux depuis des générations : offrir aux familles et aux visiteurs des souvenirs inoubliables! Avec les 20 ans du Goliath et la 40e édition de L'International des Feux Loto-Québec, la saison 2026 nous donne de magnifiques occasions de célébrer avec le public », a déclaré Sophie Emond, directrice générale de La Ronde.

La Ronde ouvrira ses portes les week-ends à compter du 16 mai, avant de passer à une exploitation quotidienne dès le 12 juin. Une semaine additionnelle d'ouverture sera ajoutée du 24 au 28 août, et le Festival de la Frayeur comptera également un week-end supplémentaire, les 30 et 31 octobre ainsi que le 1er novembre. Durant l'été, le parc sera ouvert jusqu'à 22 h les jeudis, vendredis et samedis, jusqu'à 21 h les dimanches, et jusqu'à 23 h 30 lors des soirées de L'International des Feux Loto-Québec. Au total, ce sont 120 heures d'activités qui s'ajoutent au calendrier, y compris en soirée.

Nouveaux passeports Or et Prestige

Forte de son expérience à titre d'opérateur de 14 parcs d'attraction, le nouveau gestionnaire désire également augmenter la valeur de son offre pour les abonnés et détenteurs de passeports. Ainsi, pour la première fois, les détenteurs des nouveaux passeports de saison Or et Prestige de La Ronde bénéficieront d'un accès illimité, pendant tout l'été, à deux parcs aquatiques extérieurs favoris du public, soit Village Vacances Valcartier, dans la région de Québec, et Calypso, en Ontario.

De même, de nombreux avantages seront offerts à La Ronde, notamment des billets gratuits pour inviter des amis à certaines dates, un accès prioritaire au parc lors de moments spécifiques et, pour le Nouveau passeport Prestige, l'accès gratuit au stationnement Privilège .

La programmation 2026 mettra également en vedette plusieurs rendez-vous appréciés du public, dont L'International des Feux Loto-Québec, les événements Saveurs Extrêmes, La Ronde vire Country, les Soirées Adrénaline, la Fête des citrouilles, le Festival de la Frayeur présenté par FIZZ et les spectacles quotidiens au Pays de Ribambelle.

« La Ronde possède une histoire remarquable, des traditions fortes et une équipe locale compétente qui a développé un lien étroit avec les Montréalais, la Ville et les visiteurs qui proviennent des quatre coins du monde. J'ai pleinement confiance en Sophie Emond et en son équipe pour piloter cette nouvelle étape avec continuité, ambition et dans le respect de l'identité du parc. Nous sommes enthousiastes à l'idée d'accompagner La Ronde dans ce nouveau chapitre, » a affirmé Kieran Burke, président de La Ronde Opérations inc. et du Groupe Calypso-Valcartier.

À propos de La Ronde

Située sur l'île Sainte-Hélène à Montréal, La Ronde est le plus grand parc d'attractions de l'Est du Canada Ouverte pour l'Expo 67, elle propose aujourd'hui environ 35 manèges et attractions, dont le Goliath, l'une des montagnes russes les plus hautes et les plus rapides en Amérique du Nord. Le parc accueille de nombreux événements saisonniers, dont L'International des Feux Loto-Québec, et demeure une destination de divertissement de premier plan au Québec.

À compter du 14 mai 2026, La Ronde est exploitée par La Ronde Operations inc., une entreprise détenue par Kieran Burke. Le parc bénéficie désormais d'un lien d'expertise avec d'autres destinations récréotouristiques reconnues, dont Village Vacances Valcartier et Calypso, tout en conservant sa direction locale, son identité montréalaise et son caractère distinct.

Pour plus de détails, consultez www.laronde.com

SOURCE La Ronde Opérations inc.

Source : Marie-Eve Doyon, MEDia Relations Publiques, 418 806-3696, [email protected]