MONTRÉAL, le 5 mars 2026 /CNW/ - La Ronde Opérations inc., une entreprise détenue par Kieran Burke, assumera l'exploitation du parc d'attractions La Ronde à la suite de son acquisition par EPR Properties (« EPR »). Les entreprises de M. Burke louent et exploitent Village Vacances Valcartier, situé à Québec, ainsi que le parc aquatique Calypso, à Limoges (Ontario).

« J'ai une affection particulière pour La Ronde, ayant assisté à l'Expo 67 lorsque j'étais enfant. De plus, alors que j'occupais les fonctions de président du conseil et chef de la direction de Six Flags, j'ai négocié le bail avec la Ville de Montréal et j'ai géré ce parc pendant plusieurs années. Je suis très fier d'en assumer la gestion et l'exploitation au cours des prochaines années, avec l'engagement de respecter les traditions et la riche histoire qui sont si chères aux Montréalais et aux visiteurs venant du monde entier », a déclaré M. Burke.

Cette annonce fait suite à la divulgation par EPR de la conclusion d'ententes définitives visant l'acquisition d'un portefeuille de sept parcs d'attractions situés aux États-Unis et au Canada. Parmi ces actifs figure La Ronde, située à Montréal. Les propriétés acquises par EPR sont achetées de Six Flags Entertainment Corporation. À la clôture de la transaction, EPR, en tant que propriétaire immobilier, confiera l'exploitation du parc montréalais à La Ronde Operations inc., détenue par M. Burke.

Continuité des opérations et respect des traditions

Aucun changement organisationnel immédiat n'est prévu, et les visiteurs peuvent s'attendre à ce que La Ronde demeure le parc qu'ils connaissent et aiment. Les laissez-passer saisonniers déjà vendus, y compris les privilèges multi-parcs pour La Ronde et les autres parcs Six Flags, seront honorés pour la saison 2026. De plus amples annonces seront faites une fois la transaction entre EPR et Six Flags complétée.

« La Ronde occupe une place importante dans le paysage du divertissement au Québec. Notre priorité est d'assurer une transition harmonieuse et de poursuivre le développement du parc dans le respect de son identité et de son ancrage local. Je connais bien l'industrie des parcs d'attractions, et mon expérience à titre d'exploitant m'offre une vision à long terme qui permettra d'assurer la pérennité de La Ronde, de renforcer sa position sur le marché et de préserver ses actifs », a ajouté M. Burke.

Une relation de longue date entre propriétaire et exploitant

Kieran Burke et ses entités affiliées exploitent et gèrent 14 parcs d'attractions, parcs aquatiques, complexes de villégiature et sites polyvalents. Ceux-ci comprennent Village Vacances Valcartier au Québec, ainsi que Calypso et Wet'n'Wild en Ontario. Axées sur une offre de service haut de gamme, une expérience client bonifiée et des événements complémentaires aux attractions, manèges et jeux d'eau, ces propriétés figurent parmi les destinations les plus populaires auprès des visiteurs et des vacanciers.

À propos de Kieran Burke

Vétéran de l'industrie, M. Burke est propriétaire de Premier Parks et d'autres sociétés qui possèdent, exploitent et gèrent des parcs thématiques, des parcs aquatiques, des hébergements et des sites récréotouristiques à travers les États-Unis et le Canada. À titre de l'un des plus importants exploitants indépendants d'attractions et d'expériences touristiques en Amérique du Nord, M. Burke et ses entreprises cumulent plus de 250 ans d'expérience combinée pour assurer la solidité financière et l'excellence opérationnelle de leurs 14 propriétés.

À propos de La Ronde

Située sur l'île Sainte-Hélène à Montréal, La Ronde est le plus grand parc d'attractions de l'Est du Canada. Ouverte pour l'Expo 67, elle propose aujourd'hui environ 40 manèges et attractions, dont le Goliath, l'une des montagnes russes les plus hautes et les plus rapides en Amérique du Nord. Le parc accueille de nombreux événements saisonniers et demeure une destination de divertissement de premier plan au Québec.

Source : Marie-Eve Doyon, MEDia Relations Publiques, 418 806-3696, [email protected]