Nouveau sondage ÉducÉpargne/Chambre de la sécurité financière : les travailleurs connaissent-ils bien les régimes d'épargne offerts au Québec? Oui, mais…

MONTRÉAL, le 25 nov. 2024 /CNW/ - ÉducÉpargne et la Chambre de la sécurité financière (CSF) dévoilent aujourd'hui les résultats d'un sondage conjoint, réalisé en collaboration avec Léger. L'objectif principal de ce sondage était de mieux cerner les connaissances et les comportements des Québécois face à la multiplication des régimes d'épargne (CELIAPP, REER, CELI, REEE etc.). Les résultats alimenteront d'ailleurs un webinaire ouvert à tous sur les régimes d'épargne, qui aura lieu le 29 novembre prochain.

Connaissance des régimes d'épargne

Le sondage démontre que les travailleurs québécois connaissent bien ou assez bien le REER (89 %) et le CELI (87 %). À l'inverse, le REEE (60 %), le CELIAPP (50 %), le REEI (14 %) et le RVER (10 %) sont les régimes moins connus.

Pour ÉducÉpargne et la CSF, puisqu'il est en place depuis moins de 2 ans, il est normal que le CELIAPP ne soit connu que par la moitié des travailleurs. Cependant, le REEE existe depuis près de 30 ans et il est surprenant de constater que seulement 6 travailleurs sur 10 connaissent son existence, qu'ils soient parents ou non.

« Il est vrai que le CELIAPP et le REEE s'adressent à une certaine portion des travailleurs, mais il nous apparait très important de faire connaître davantage ces régimes d'épargne. Même si nous sommes déjà propriétaire, ou que nos enfants ont terminé leurs études, il est essentiel de mettre collectivement plus d'effort pour sensibiliser nos proches sur l'existence et les bénéfices de ces régimes », de déclarer Nathalie Bachand, Pl. Fin., présidente du conseil d'ÉducÉpargne.

Des connaissances fiscales à améliorer

Entre autres données plus inquiétantes, même si 2 travailleurs sur 3 (64 %) considèrent avoir de très ou plutôt bonnes connaissances des différents régimes d'épargne, 58 % ignorent quel est l'impact fiscal en cas de décès et 56 % celui d'une séparation. Pourtant, ce sont souvent des dizaines, voire des centaines de milliers de dollars qui sont en jeu.

La valeur du conseil professionnel

Sur une note plus positive, le sondage démontre qu'une majorité de répondants (85 %) sont d'avis que les conseils d'un professionnel sont très importants (31 %) ou assez importants (54 %) dans le choix d'un régime d'épargne.

« Nous sommes heureux de constater que plus de 8 personnes sur 10 trouvent important de faire appel à un professionnel au moment de choisir un régime d'épargne qui convient à leurs besoins financiers. Malgré les développements du conseil robotisé, la relation humaine demeure privilégiée par les épargnants. Comme les professionnels encadrés par la Chambre ont l'obligation de bien connaître leurs clients et d'agir dans leur meilleur intérêt, en plus de bien connaître les produits et les stratégies qu'ils leurs proposent, ces derniers sont mieux protégés », de déclarer Me Marie Elaine Farley, présidente et chef de la direction de la CSF.

« Les résultats de l'étude nous confirment également que de nombreux épargnants souhaitent faire appel à un professionnel qui peut les conseiller dans plusieurs aspects de leur situation financière. Le Québec est en bonne posture sur ce point grâce à l'encadrement multidisciplinaire exercé par la Chambre », d'ajouter Me Farley.

Méthodologie du sondage

Ce sondage Web a été réalisé par Léger du 26 septembre au 1er octobre 2024 auprès de 1 000 travailleuses et travailleurs québécois âgés de 18 ans et plus. À titre indicatif, la marge d'erreur maximale pour un échantillon de 1 000 répondants est de 3,1 %, 19 fois sur 20.

Webinaire : CELIAPP, REER, CELI, REEE… où investir son épargne?

Afin d'aider les travailleurs québécois à prendre les meilleures décisions possibles dans leurs choix de régimes d'épargne, ÉducÉpargne et la Chambre de la sécurité financière organisent un webinaire gratuit qui aura lieu le 29 novembre prochain. Pour plus de détails et pour s'inscrire : www.educepargne.ca.

Merci aux partenaires du webinaire : le Fonds de solidarité FTQ, la Banque Nationale et la Sun Life.

À propos d'ÉducÉpargne

Créé en 2003 sous le nom de Question Retraite, ÉducÉpargne est un organisme à but non lucratif regroupant au-delà d'une vingtaine de partenaires provenant des milieux gouvernemental, financier, patronal, associatif et enseignant.

La mission d'ÉducÉpargne est de sensibiliser les Québécois.es à l'importance de développer et de maintenir de bonnes habitudes d'épargne, de les outiller pour en accroître la portée et de les conseiller pour maximiser l'utilisation de leurs avoirs, notamment à la retraite.

À propos de la Chambre de la sécurité financière

La Chambre de la sécurité financière (CSF) est un organisme d'autoréglementation voué à la protection du public. Elle s'acquitte de sa mission en veillant à la formation continue, à la déontologie et à la discipline de ses quelque 34 000 membres que sont les conseillers en sécurité financière, les conseillers en assurances et rentes collectives, les planificateurs financiers, les représentants en épargne collective et les représentants en plans de bourses d'études. www.chambresf.com

