Nouveau service de transport médical héliporté - Les premières missions débutent dans la région de la Capitale-Nationale

QUÉBEC, le 17 juin 2026 /CNW/ - Contribuant à bonifier l'accès aux services préhospitaliers d'urgence sur l'ensemble du territoire québécois, et tout particulièrement dans les régions éloignées des grands centres, le service de transport médical héliporté a débuté le 15 juin, à partir de la base située dans la région de la Capitale-Nationale. C'est ce qu'ont annoncé aujourd'hui la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Sonia Bélanger, ainsi que le ministre des Transports et de la Mobilité durable, Benoit Charette, concrétisant ainsi une promesse faite par le gouvernement.

Le service de transport médical héliporté, nouvelle composante du Programme d'évacuations aéromédicales du Québec (EVAQ), en collaboration avec Santé Québec, est complémentaire aux services d'urgence terrestre et aérien déjà en place. Il constitue une avancée majeure pour améliorer l'accès aux soins pour les patientes et les patients présentant des conditions cliniques nécessitant un accès rapide à des centres spécialisés à partir d'un établissement régional. Ce transport dessert les régions situées entre 75 et 250 km des grands centres, lorsque l'hélicoptère médicalisé est plus rapide que l'ambulance.

La première base entrée en service est située à proximité de l'Aéroport international Jean-Lesage. Elle permet, dans un premier temps, de desservir les régions de la Capitale-Nationale, de la Chaudière-Appalaches et du Bas-Saint-Laurent. La région du Saguenay-Lac-Saint-Jean bénéficiera du service à partir de la fin de l'été 2026. La deuxième base, située à l'aéroport de Mirabel, entrera en service cet automne, pour les régions de Lanaudière et des Laurentides. Les autres régions incluses dans le rayon d'action des deux bases s'ajouteront progressivement au cours des prochaines années.

Rappelons que ce service, initialement offert 12 heures par jour, 7 jours sur 7, avec une couverture graduellement étendue aux régions ciblées, vise principalement à réduire les délais d'accès aux soins critiques et à améliorer les chances de survie et de rétablissement des usagères et des usagers. Il permet également de libérer les autres services préhospitaliers d'urgence, soit l'ambulance terrestre et les transports d'urgence par avion, et à en améliorer l'accès.

Citations

« Le déploiement du service de transport médical héliporté représente une avancée majeure pour notre réseau de santé. Dans les situations où chaque minute compte, il permet à davantage de patientes et de patients d'accéder rapidement aux soins spécialisés dont ils ont besoin, peu importe où ils se trouvent sur le territoire. C'est une solution concrète qui contribuera à sauver des vies, à améliorer les chances de rétablissement et à renforcer l'équité d'accès aux soins partout au Québec. »

Sonia Bélanger, ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

« Avec le transport médical héliporté, notre gouvernement ajoute un maillon à la chaîne des interventions d'urgence. Déployé avec l'appui du Service aérien gouvernemental, il s'ajoute aux transports terrestres et aériens déjà en place et améliorera la fluidité des interventions et la rapidité des transferts. C'est une réponse concrète aux réalités du territoire québécois, qui contribue directement à la sécurité et au mieux-être de la population. »

Benoit Charette, ministre des Transports et de la Mobilité durable

Faits saillants

Le service de transport médical héliporté d'EVAQ a fait l'objet, dans un premier temps, d'un investissement de 125 millions $ sur cinq ans de la part du gouvernement du Québec. Le déploiement du service de transport médical héliporté d'EVAQ est inscrit dans le Plan d'action gouvernemental du système préhospitalier d'urgence 2023-2028 du gouvernement du Québec.

La présence d'une équipe hautement spécialisée d'EVAQ à bord de l'hélicoptère permet d'assurer le maintien des soins critiques durant le transfert. Cette capacité clinique avancée garantit une continuité des soins sécuritaires entre les établissements et renforce la capacité du réseau à offrir des interventions de haut niveau, directement au bénéfice des patients et patientes les plus vulnérables.

Les principales spécialités médicales ciblées pour le service de transport médical héliporté sont la cardiologie, par exemple un infarctus aigu du myocarde, la neurologie et la neurochirurgie, par exemple un AVC ou une rupture d'anévrisme, la traumatologie majeure, les soins intensifs nécessitant un transfert urgent et la pédiatrie en situation d'urgence.

Reposant sur l'expérience de près de 45 ans et l'excellence clinique d'EVAQ, les transferts interétablissements sont rigoureusement encadrés et évalués par une équipe médicale spécialisée du Centre de coordination provincial des transports aéromédicaux, en collaboration avec l'équipe traitante.

Soulignons la collaboration de la Société québécoise des infrastructures (SQI), qui a contribué de façon déterminante au projet d'expansion des activités héliportées gouvernementales, tant par l'acquisition récente de l'ancien Complexe Capitale Hélicoptère que par l'aménagement des installations. Les équipes de la SQI ont su répondre rapidement au besoin de croissance des activités du Service aérien gouvernemental en proposant une solution immobilière adaptée et avantageuse sur le plan financier.

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Pour en savoir plus, consulter Québec.ca.

SOURCE Cabinet de la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Source : Catherine Barbeau, Directrice des communications et des relations médias, Cabinet de la ministre de la Santé, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Tél. : 514 554-4170