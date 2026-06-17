/R E P R I S E --Avis aux médias - Conférence de presse concernant le transport médical héliporté au Québec/

QUÉBEC, le 16 juin 2026 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à une conférence de presse au cours de laquelle la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Sonia Bélanger, accompagnée du ministre des Transports et de la Mobilité durable, Benoit Charette, procédera à une annonce concernant le transport médical héliporté au Québec.

Accréditation obligatoire

Les représentants des médias qui souhaitent participer à l'événement doivent s'accréditer au préalable, en écrivant à [email protected]. Seuls ceux qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront assister au lancement.

DATE : Le mercredi 17 juin 2026



HEURE : 7 h 30



LIEU : Québec*

*L'adresse précise de l'activité sera uniquement transmise par courriel aux journalistes dûment accrédités.

SOURCE Cabinet de la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Pour renseignements : Catherine Barbeau, Directrice des communications et des relations médias, Cabinet de la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Cellulaire : 514 554-4170