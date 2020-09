Nouveau service d'hôtellerie hospitalière à proximité de l'Hôtel-Dieu de Lévis

Ouverture prochaine de la Maison Dessercom

LÉVIS, QC, le 10 sept. 2020 /CNW Telbec/ - La Maison Dessercom est enfin prête et accueillera ses premiers résidents le 28 septembre prochain. La population de la Chaudière-Appalaches qui doit se déplacer pour des traitements répétés sans hospitalisation à l'Hôtel-Dieu de Lévis et au Centre régional intégré en cancérologie (CRIC) pourra être hébergée dans cet édifice confortable, paisible, accessible et abordable. Financée en totalité par Dessercom, au coût de 7 millions de $, la Maison Dessercom était un projet central de la campagne majeure de la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis. L'édifice qui sera bientôt transféré au CISSS de Chaudière-Appalaches viendra compléter l'offre de services de l'Établissement. La Maison Dessercom sera opérée par la Fondation québécoise du cancer.

La fin d'un projet mobilisateur visant à rapprocher les gens de la guérison…

Le projet d'hôtellerie hospitalière vise à simplifier la vie des patients et de leurs proches en réduisant leurs déplacements. Il était au cœur de la campagne majeure de financement de la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis. Selon Mme Julie-Suzanne Doyon, présidente du conseil d'administration de la Fondation : « Quelle belle nouvelle pour débuter l'année de nos 40 ans! Pour la Fondation, ce service est fondamental pour permettre aux gens de se concentrer sur les traitements à venir, sans se soucier des allers-retours, des tempêtes de neige et des autres aléas des déplacements. Nous tenons à reconnaître la contribution exceptionnelle de Dessercom, grand partenaire de la Fondation et de l'Hôtel-Dieu de Lévis, qui a donné 16,8 millions de $ sur neuf ans dans le cadre de la campagne majeure, totalisant ainsi 50 millions depuis plus de 50 ans ».

Établie au 160 rue Wolfe, face à l'Hôtel-Dieu de Lévis, la Maison Dessercom est un édifice de 30 chambres sur deux étages, principalement pour les patients ayant des traitements de radiothérapie, puis pour les patients suivis en médecine hyperbare, en dialyse et pour les parents des enfants suivis en pédopsychiatrie et en néonatalogie. De plus, il y a une cuisine collective, des aires communes, de même que des salles aménagées pour des activités proposées par la Fondation québécoise du cancer. La construction s'est terminée en février 2020, dans les coûts, les échéanciers et en respectant les plus hauts standards de qualité.

La réalisation de la Maison Dessercom a été rendue possible grâce à la contribution financière de Dessercom. L'organisme, dont le siège social est à Lévis, est un acteur de premier plan dans la campagne majeure de financement et pour le développement de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Dans le cadre de la Maison Dessercom, en plus d'assumer la totalité du financement, l'organisme a supervisé la réalisation du projet.

Selon Dr Clarence Pelletier, président des membres de Tradition de Dessercom, « Notre implication dans ce projet allait de soi! Notre mission au quotidien est de prendre soin des gens, alors nous tenions absolument à financer ce projet qui rapprochera physiquement les patients de leur lieu de traitement, afin de leur donner l'énergie nécessaire pour vaincre la maladie. La Maison Dessercom vient combler un besoin essentiel pour tous les résidents de la Chaudière-Appalaches qui doivent recevoir leurs traitements à l'Hôtel-Dieu de Lévis et au CRIC ».

… et une nouvelle offre de services à l'Hôtel-Dieu de Lévis

Pour le CISSS de Chaudière-Appalaches, un service d'hôtellerie hospitalière dans une région comme la Chaudière-Appalaches est important et attendu. Selon M. Daniel Paré, président-directeur général du CISSS de Chaudière-Appalaches, « la création d'un Centre régional intégré en cancérologie était impensable sans la venue d'un service pour héberger ces patients qui viennent de l'extérieur de la région immédiate de Lévis. Grâce à nos efforts concertés, nous proposons une offre de soins exceptionnelle pour la population qui fréquentent l'Hôtel-Dieu de Lévis et le CRIC.

L'effort concerté de tous les partenaires est digne de mention. M. Paré ajoute que : « Le contexte de la pandémie nous a obligés à reporter l'ouverture de la Maison prévue le 6 avril dernier. Grâce à la collaboration et l'ouverture de nos partenaires que je remercie, celle-ci a été aménagée pour devenir temporairement un site non traditionnel pour l'accueil de clientèles en cas de besoin. Fort heureusement, nous n'avons pas eu à l'utiliser pour le moment. Nous demeurons par contre vigilants face à la situation de la pandémie et pourrions ajuster les services offerts à la Maison Dessercom selon les besoins. C'est pourquoi nous ouvrons partiellement le service d'hôtellerie en donnant accès aux 15 chambres situées au premier étage. Merci à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis et à ses donateurs, notamment Dessercom, de nous appuyer dans le développement du centre hospitalier. Merci également à la Fondation québécoise du cancer qui nous fait bénéficier de sa grande expertise! ».

M. Marco Décelles, directeur général de la Fondation québécoise du cancer, rappelle que « Dans le cadre de notre 40e anniversaire, nous avons choisi d'être plus près du monde. L'agrandissement de notre réseau d'hébergement s'inscrit dans cette volonté de nous rapprocher du monde. Nous sommes fiers de nous établir en Chaudière-Appalaches et d'offrir un service qui donnera un deuxième chez-soi à l'extérieur de la maison, dans ce bâtiment chaleureux et moderne. En plus de l'hébergement, nous offrirons des services d'art-thérapie, de massothérapie et de kinésiologie, une offre qui se bonifiera avec des partenaires locaux. »

Finalement, le maire de Lévis, M. Gilles Lehouillier, a déclaré que « Dès 2017, dans le cadre de son programme particulier d'urbanisme (PPU) du Vieux-Lévis, la Ville de Lévis annonçait ses intentions d'implanter un projet d'hôtellerie hospitalière à proximité de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Aujourd'hui grâce à l'engagement du gouvernement du Québec, de Dessercom, de la Fodation de l'Hôtel-Dieu de Lévis et de la Fondation québécoise du cancer, ce magnifique projet voit le jour! Je suis heureux pour les patients de Lévis et de partout en Chaudière-Appalaches qui pourront bénéficier d'installations confortables et sécuritaires ».

En annexe - Devis technique du projet

Devis technique - Maison Dessercom

Objectifs du projet : Offrir un hébergement abordable, confortable et sécuritaire à proximité de l'hôpital principalement aux bénéficiaires du Centre régional intégré de cancérologie (CRIC) pendant la durée de leur traitement.

Pourra également accueillir la clientèle des services hyperbare, de dialyse, et pour les parents des enfants hospitalisés en néonatalogie et en pédopsychiatrie.

30 chambres (60 lits simples). Investissement total 7 millions de $ Localisation 160, rue Wolfe Lévis (face à l'Hôtel-Dieu de Lévis) Mise en service : Février 2020 - fin de la construction;

28 septembre 2020. Équipe de construction : Gestion de projet : Alaroy

Entrepreneur général : Construction Maurice Bilodeau

Architectes : Anne Carrier Architecture

Structure et civil : EMS Structure

Électro Mécanique : Méconair Description L'hôtellerie hospitalière de Lévis s'inscrit comme un lieu paisible de séjour, de réconfort et de guérison au cœur de la communauté lévisienne. Les espaces, à l'échelle humaine, sont conçus pour favoriser le bien-être des usagers. À l'instar de sa mission, le bâtiment est intégré avec respect et délicatesse dans la trame urbaine par le morcellement des volumes en écho à ceux voisins. Coût d'une nuitée De 30 à 60 $ selon la situation

Voir le site : https://fqc.qc.ca/fr/besoin-d-aide/hebergement/levis Possibilité qu'un accompagnateur partage la chambre Selon les disponibilités, il est possible qu'un accompagnateur soit présent; Principaux services offerts sur place Cuisine

Aires communes

Massothérapie

Kinésiothérapie

Art-thérapie Conférences et formation

Coupons repas

Télévision cablée dans chaque chambre

Salle de bain complète dans chaque chambre

Chambres en occupation simple et double (2 lits simples) Pour plus de renseignements : Téléphone : 1 800 363 0063 Courriel : [email protected]

