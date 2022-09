BEACONSFIELD, QC, le 15 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Le nouveau rôle d'évaluation triennal des propriétés sur l'île de Montréal, rendu public le 14 septembre dernier, montre encore une fois que la valeur des résidences à Beaconsfield augmente de manière très importante, soit en moyenne de 39,3 %, portant la valeur moyenne d'une résidence unifamiliale à 1 034 500 $.

« Beaconsfield fait partie du peloton de tête des sept villes sur l'île dont la valeur moyenne des propriétés est supérieure à un million de dollars. Ce nouveau rôle confirme l'enrichissement de tous les propriétaires fonciers de Beaconsfield qui voient la valeur de leur propriété augmenter plus vite que l'inflation », explique le maire Georges Bourelle.

Le maire de Beaconsfield se fait rassurant pour l'impact sur les taxes foncières. Il tient à préciser que la hausse moyenne de 39,3 % sera compensée par une réduction du taux de taxation afin d'en limiter l'impact sur les comptes de taxes municipales pour 2023.

« Le montant du compte de taxes est en majeure partie établi sur la valeur des propriétés conjuguée avec le taux de taxation. Si c'est le marché immobilier qui détermine la valeur des propriétés, sur lequel nous n'avons aucun contrôle, c'est le Conseil municipal qui détermine le taux de taxation. Même si l'équation n'est pas parfaite, nous travaillons, comme nous l'avons fait depuis les neuf dernières années, à en limiter les impacts en deçà du taux d'inflation », rappelle le maire Bourelle.

Cette rigueur administrative à Beaconsfield est d'autant plus remarquable que la moitié du budget municipal est déterminée par l'Agglomération de Montréal. Au cours des dernières années, la quote-part versée à Montréal a été impactée par des hausses supérieures au taux d'inflation. D'ailleurs, Beaconsfield a entrepris à ce sujet un recours judiciaire en 2020 - maintenant rendu à plus de six millions de dollars - contre la Ville de Montréal et le Gouvernement du Québec. Le litige tient à la manière pénalisante de fixer la somme que Beaconsfield doit remettre à Montréal chaque année.

« Comme à chaque dépôt du nouveau rôle, l'administration municipale est déjà à l'œuvre pour réduire au maximum l'impact de la hausse de la valeur des propriétés pour contenir l'augmentation du prochain compte de taxes en dessous de l'inflation, qui représente la hausse du coût de la vie. Malgré la contribution pour les services régionaux trop élevée que nous devons verser à la Ville de Montréal, nous ferons tout ce qu'il faut pour préserver la capacité de payer de nos contribuables tout en maintenant des services de qualité qui contribuent à la qualité de vie au quotidien à Beaconsfield », assure le maire Bourelle.

SOURCE Ville de Beaconsfield

Renseignements: Bureau du Maire, [email protected], beaconsfield.ca