OTTAWA, ON, le 13 nov. 2024 /CNW/ - Les passagers ayant besoin d'aide ont maintenant accès à une ressource bilingue, dans 16 aéroports à l'échelle nationale, pour les guider dans le processus de contrôle de sûreté. Introduit par l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (ACSTA) en juillet 2024, ce nouveau poste améliore l'expérience du client en veillant à ce que les passagers reçoivent des services sans obstacle aux points de contrôle.

Nouveau rôle de service à la clientèle aux points de contrôle de l'ACSTA Post this Deux facilitateurs devant un point de contrôle de l'ACSTA (Groupe CNW/Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (ACSTA))

Principalement situés dans la voie menant au point de contrôle, les facilitateurs sont facilement reconnaissables à leur gilet bleu portant l'inscription « Need Help/Besoin d'aide » au dos ainsi que le logo de l'ACSTA. Ils ont pour mission d'aider les passagers qui ont besoin d'une aide supplémentaire pendant le processus de contrôle et complètent les services aéroportuaires et ceux des transporteurs aériens.

Créé dans le cadre des nouvelles Ententes sur les services de contrôle aux aéroports, qui sont entrées en vigueur en avril de cette année, ce poste s'aligne sur le Plan stratégique 2024-2029 de l'ACSTA, en particulier le pilier axé sur l'amélioration de l'expérience client. En renforçant le soutien aux passagers, ce rôle démontre l'engagement de l'ACSTA à fournir un service de haute qualité et à améliorer l'expérience globale des passagers aux points de contrôle.

« Nous avons déjà reçu des commentaires très positifs sur ce nouveau poste de la part des passagers, des partenaires aéroportuaires et du personnel des points de contrôle », a déclaré Nada Semaan, chef de la direction de l'ACSTA. « Ces facilitateurs se révèlent être une ressource précieuse et font en sorte que les passagers qui ont besoin d'aide fassent l'expérience d'un processus de contrôle accessible et sans obstacle dans 16 des aéroports les plus achalandés du Canada. »

L'ACSTA continue de se consacrer à la sécurité, à l'innovation et à l'amélioration de l'expérience des passagers pour tous.

Faits en bref

L'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien est une société d'État chargée d'assurer la sûreté des aspects critiques du système de transport aérien - du contrôle des passagers et des bagages au contrôle des employés des aéroports.

Établie le 1 er avril 2002, l'ACSTA est une société d'État entièrement financée par des crédits parlementaires et rend des comptes au Parlement par l'entremise du ministre des Transports.

avril 2002, l'ACSTA est une société d'État entièrement financée par des crédits parlementaires et rend des comptes au Parlement par l'entremise du ministre des Transports. Les Ententes sur les services de contrôle aux aéroports conclues entre l'ACSTA, GardaWorld Security Screening Inc. et Services de Sécurité de l'Aéroport Paladin Ltée sont entrées en vigueur le 1 er avril 2024. Les facilitateurs ne sont pas des agents de contrôle accrédités et ne prennent pas de décisions concernant le contrôle des passagers.

avril 2024. Les facilitateurs ne sont pas des agents de contrôle accrédités et ne prennent pas de décisions concernant le contrôle des passagers. Les facilitateurs sont disponibles dans les aéroports suivants : l'aéroport Billy Bishop de Toronto , l'aéroport international de Calgary , l'aéroport international d' Edmonton , l'aéroport international Stanfield d' Halifax , l'aéroport international de Kelowna , l'aéroport international de London , l'aéroport international Pierre-Elliot-Trudeau de Montréal, l'aéroport international d' Ottawa , l'aéroport international Jean-Lesage de Québec, l'aéroport international de Regina, l'aéroport international de Saskatoon , l'aéroport international de St. John's , l'aéroport international Pearson de Toronto , l'aéroport international de Vancouver , l'aéroport international de Victoria et l'aéroport international Richardson de Winnipeg .

Hyperlien

SOURCE Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (ACSTA)

Personnes-ressources : Relations avec les médias, Administration canadienne de la sûreté du transport aérien, [email protected]