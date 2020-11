Nouveau Règlement pour une métropole mixte - Une bouffée d'air pour les familles montréalaises, salue Andrés Fontecilla

QUÉBEC, le 5 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Le député de Laurier-Dorion et responsable pour Québec solidaire en matière de logement, Andrés Fontecilla, salue la nouvelle mouture du règlement pour une métropole mixte rendue publique aujourd'hui par la mairesse de Montréal Valérie Plante. Il appelle également le gouvernement du Québec à soutenir adéquatement les efforts de la Ville de Montréal en matière de logement social.

« L'administration montréalaise a fait preuve d'audace dans son nouveau règlement pour une métropole mixte, et je tiens à le saluer. Depuis cinq ans, les prix des logements ont doublé dans les quartiers centraux de Montréal. Il était plus que temps de prendre le taureau par les cornes et de donner une vraie bouffée d'air aux familles montréalaise. C'est ce qu'a fait l'administration Plante en osant se tenir debout face aux développeurs immobiliers qui tentent de torpiller ces mesures pour la mixité sociale », se réjouit M. Fontecilla.

Le député solidaire salue également les nouvelles mesures proposées par la Ville de Montréal pour pérenniser le logement abordable, des mesures inédites au Québec.

« Les mesures présentées par la mairesse Plante sont un bon début afin de limiter la croissance des prix des immeubles. Mais si on veut s'attaquer au problème de front à l'échelle québécoise, il faut que les municipalités québécoises emboîtent le pas de Montréal et utilisent la richesse foncière créée par le développement urbain pour en faire profiter toute la collectivité, en ayant en tête les besoins des familles à bien se loger à prix économique », rappelle le député de Laurier-Dorion.

Afin que l'intégration du 20% de logement social dans chaque projet immobilier soit réalisée, M. Fontecilla appelle le gouvernement du Québec à annoncer la programmation de nouvelles unités financées par AccèsLogis, ce qui permettrait à la Ville de Montréal de remplir ces objectifs.

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements: Sandrine Bourque, Attachée de presse du caucus de Québec solidaire, (514) 560-0361 ou [email protected]