PÉKIN, 25 octobre 2024 /CNW/ - Au 24 octobre 2024, Segway-Ninebot a atteint un volume de ventes mondial de plus de 13 millions d'eKickScooters, ce qui confirme son statut de leader sur le marché mondial des trottinettes. Le rapport financier 2023 de l'entreprise a révélé que son eKickScooter a généré des revenus de 3,78 milliards de yuans (537 millions de dollars américains), consolidant ainsi sa position de premier choix parmi plus de 240 opérateurs de micromobilité partagée dans le monde. Grâce à ses efforts constants en matière de recherche et développement et à son engagement en faveur des technologies écologiques de déplacement sur de courtes distances, Segway-Ninebot offre aux utilisateurs des expériences de déplacement supérieures et respectueuses de l'environnement, s'imposant ainsi comme une force pionnière dans le secteur mondial des trottinettes électriques.

« Depuis notre création en 2012, Segway-Ninebot, une entreprise de haute technologie, s'est consacrée à l'innovation technologique et à l'adoption de nouvelles applications technologiques », a déclaré Luke Gao, président de Segway-Ninebot.

L'entreprise aspire à devenir le leader mondial de la micromobilité, avec une présence dans plus de 100 pays et régions du monde. Segway-Ninebot dispose actuellement d'un portefeuille complet de trottinettes intelligentes eKickScooters, conçues pour répondre aux différents besoins des utilisateurs et scénarios, y compris la série C adaptée aux enfants, la série E élégante, la série F confortable pour les trajets quotidiens, la série G polyvalente pour les aventures tout-terrain, la série ZT tout-terrain à haute performance et la série GT ultime pour des déplacements exceptionnels.

Adopter une approche centrée sur le client pour stimuler l'innovation produit et technologique

L'investissement continu dans la recherche et le développement est crucial pour les entreprises du secteur technologique afin d'atteindre une position dominante sur le plan technologique et de maintenir une compétitivité de base. Leader dans le domaine de la micromobilité innovante, Segway-Ninebot s'appuie sur une équipe technique solide et des capacités importantes. En juin 2024, la division de recherche et développement de l'entreprise comptait plus de 1 400 professionnels, soit près de 40 % de sa main-d'œuvre. Grâce à un investissement continu et au dévouement de son équipe de recherche talentueuse, Segway-Ninebot a accumulé un nombre impressionnant de 4 985 droits de propriété intellectuelle dans le monde entier au cours des 10 dernières années, ce qui témoigne de son engagement en faveur d'une innovation centrée sur le client.

Segway-Ninebot a été reconnue dans le « Classement des investissements en recherche et développement industriels 2023 », publié par l'Union européenne à la fin de l'année dernière.

Zhilei Ding, directeur général adjoint de la division micromobilité de Segway-Ninebot, a commenté : « Nos trottinettes eKickScooters sont dotées de plus de 800 technologies brevetées qui ont été parfaitement intégrées dans divers produits, offrant aux utilisateurs une expérience de conduite inégalée, caractérisée par la stabilité, la sécurité, la commodité et le confort. »

Grâce à des années d'innovation et de recherche et développement dans le secteur des trottinettes électriques, Segway-Ninebot a réalisé des avancées considérables dans les composants clés, notamment les batteries, les moteurs, les systèmes de contrôle électronique, les plateformes de châssis, les pneus, les systèmes d'absorption des chocs et les interactions intelligentes. Plus particulièrement, le développement et le déploiement de technologies de base, telles que RideyLONG™, Segride™ et la technologie Localiser d'Apple, ont solidifié le leadership de l'entreprise au sein du secteur.

RideyLONG™ révolutionne les performances des batteries grâce à un mélange harmonieux de technologie de pointe pour les pneus, de moteurs sans balais à haut rendement et de réglages méticuleux des commandes électroniques. Cette solution innovante garantit une utilisation optimale de la batterie et prolonge sa durée de vie d'environ 20 % par rapport aux systèmes traditionnels, ce qui permet aux eKickScooters dotés de la même capacité de batterie de parcourir de plus grandes distances. Les utilisateurs peuvent désormais se déplacer en toute tranquillité, même sur des trajets prolongés ou pendant les heures de pointe, sans avoir à recharger fréquemment leur appareil. En outre, plusieurs eKickScooters Segway-Ninebot ont fait l'objet d'une vérification indépendante par TÜV Rheinland pour leur « autonomie à vitesse maximale ».





Segway-Ninebot s'engage à faire évoluer les technologies de mobilité durable et a contribué de manière remarquable à l'effort mondial de réduction des émissions de carbone. À ce jour, Segway-Ninebot a parcouru plus de 27 milliards de kilomètres dans le monde, ce qui équivaut à faire le tour de l'équateur plus de 680 000 fois. Cette étape a permis de réduire les émissions de carbone de plus d'un million de tonnes, ce qui est comparable à la plantation de plus de 70 millions d'arbres.

Pour ce qui est de l'avenir, Segway-Ninebot reste fidèle à la philosophie du déplacement durable et s'engage activement dans le secteur de la micromobilité verte. Alors qu'elle franchit une nouvelle étape avec un volume de ventes de 13 millions d'unités, l'entreprise explore activement de nouvelles opportunités de croissance au niveau mondial.

Vincent Chen, président de la division micromobilité de Segway-Ninebot, a souligné : « Ancrés dans les avancées technologiques du secteur des trottinettes intelligentes eKickScooter, nous sommes déterminés à donner la priorité à la valeur pour l'utilisateur et à mener les changements technologiques mondiaux dans le domaine des déplacements innovants sur de courtes distances. Notre mission est de permettre aux utilisateurs de bénéficier d'une technologie de style de vie améliorée tout en favorisant l'électrification du transport personnel et en prônant des déplacements à faible émission de carbone. »

Remarque : Le volume de 13 millions de ventes mentionné dans le communiqué est basé sur les données internes de Segway-Ninebot, qui se réfèrent à Segway, Ninebot et à leurs filiales mondiales.

