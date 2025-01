Le leader de la micromobilité annonce une étape importante avec le lancement de nouveaux modèles au cours du CES 2025

LAS VEGAS, 7 janvier 2025 /CNW/ - Segway, le leader mondial des solutions de transport de micromobilité, a été reconnu comme la « première marque mondiale de trottinettes électriques » sur le plan de la valeur des ventes mondiales en 2023. Cette affirmation a été confirmée par Euromonitor International, un organisme d'études de marché faisant autorité qui compte plus de 50 ans d'expérience en études de marché aux quatre coins du globe.

« Nous sommes très honorés de figurer au premier rang mondial des ventes de trottinettes électriques. C'est le résultat de notre engagement envers une philosophie centrée sur l'utilisateur et de notre souci constant de répondre aux besoins et aux désirs de nos clients, méritant ainsi leur confiance », a déclaré Vincent Chen, président de l'unité commerciale de la micromobilité de Segway-Ninebot. « À l'avenir, nous continuerons d'innover et d'améliorer le rendement de nos produits afin d'offrir aux utilisateurs une expérience de conduite de meilleure qualité et plus sécuritaire. »

Les ventes mondiales de trottinettes électriques de marque Segway ont atteint 299,7 millions de dollars américains (2,1 milliards de yuans) en 2023, ce qui en fait la marque numéro un à ce chapitre.

Parmi les autres jalons importants atteints par Segway, mentionnons le lancement de sa première gamme de trottinettes électriques de marque, la série ES, en août 2017. La série ES est la première série de trottinettes électriques sur le marché à avoir soutenu l'expansion des batteries.

En septembre 2019, Segway a lancé le MAX G30, un modèle phare qui établit de nouvelles normes en matière d'ingénierie, de conception et d'essai, en faisant figure de pionnier dans l'utilisation des trottinettes électriques comme véhicules de transport, ce qui s'est traduit par une excellente réputation sur le marché et par des ventes de premier plan.

Aujourd'hui, Segway détient plus de 800 brevets pour ses trottinettes et ses produits sont vendus dans plus de 100 pays et régions du monde, offrant une expérience de conduite écologique et sécuritaire à plus de 10 millions d'usagers.

Segway a franchi une autre étape importante en décembre 2024, alors qu'elle est devenue la première marque au monde à recevoir la nouvelle certification « Verified Micromobility Performance Mark » décernée par UL Solutions pour plusieurs de ses trottinettes électriques. Cette certification atteste que les produits ont fait l'objet d'essais de vérification indépendants des affirmations pour s'assurer de l'exactitude des affirmations sur le plan du rendement.

Segway présente ses plus récentes innovations au CES 2025, y compris ses trottinettes électriques de troisième génération. Parmi les faits saillants de ces nouveaux produits, mentionnons la série Segway Ninebot E3 pour le transport léger, la série Segway Ninebot F3 pour les déplacements urbains quotidiens, la série Segway Ninebot MAX G3 pour les déplacements et l'exploration sur de longues distances, la série Segway ZT3 et la série Segway GT3 à haut rendement. Cette gamme diversifiée de produits répond à un large éventail de besoins en matière de mobilité personnelle, renforçant l'engagement de Segway à demeurer un chef de file mondial en matière de micromobilité et à promouvoir un mode de transport plus pratique, durable et plus propre pour les gens du monde entier.

Euromonitor International (Shanghai) Limited. Les données sont mesurées en fonction de la valeur des ventes des marques de trottinettes électriques en 2023; la trottinette électrique fait référence à un moyen de transport léger qui comprend un guidon, des roues, un marchepied et est équipé de composants supplémentaires, y compris un moteur, un contrôleur, une batterie et un accélérateur par rapport à une trottinette conventionnelle non motorisée; selon une recherche terminée en novembre 2024.

