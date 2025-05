Nouveau programme Partenariats collectifs pour propulser la mobilité : Les entreprises sont invitées à soumettre leur candidature dès maintenant!

MONTRÉAL, le 29 mai 2025 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, est heureuse d'annoncer le tout premier Appel à manifestation d'intérêt afin d'inviter les entreprises intéressées à soumettre leur candidature pour contribuer à l'amélioration de la mobilité de leurs travailleurs dans les couronnes Nord et Sud.

Rappelons que le 9 décembre 2024, la ministre a annoncé une aide financière de 24,6 M$, répartie équitablement entre les couronnes Nord et Sud, visant à stimuler la participation du secteur privé dans le développement d'une offre de transport collectif adaptée à leur réalité. Le financement permettra la création de nouvelles dessertes vers les principaux pôles d'emploi tels que les parcs industriels, les zones d'affaires et les axes commerciaux. L'aide gouvernementale couvrira 50 % des coûts des projets retenus, l'autre moitié devant être assumée par les entreprises privées.

Les projets sélectionnés feront l'objet d'ententes particulières entre exo et les entreprises concernées afin de répondre aux besoins spécifiques de déplacements des travailleurs vers leur lieu d'emploi. Les entreprises situées dans un même secteur peuvent également se regrouper et soumettre une candidature conjointe pour maximiser les retombées du programme.

Citations

« En décembre dernier, j'annonçais une enveloppe de près de 25 M$ destinée à augmenter l'offre en transport collectif pour nos travailleurs des régions de Lanaudière, des Laurentides et de la Montérégie tout en stimulant la participation du secteur privé à la création de nouvelles dessertes, pleinement adaptées à la réalité des entreprises. Aujourd'hui, nous donnons suite à cette annonce en lançant le tout premier appel à projets. Du concret! Ce faisant, nous innovons tout en améliorant la qualité de vie de nos citoyens et de nos entrepreneurs, et j'en suis très fière. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Offrir des solutions concrètes aux enjeux de mobilité de la région, c'est l'objectif de cette initiative de collaboration innovante entre les secteurs public et privé. Ces partenariats seront bénéfiques pour mieux desservir les secteurs industriels et d'affaires, contribuer au développement économique, tout en attirant de nouveaux usagers du transport collectif. »

Benoit Gendron, directeur général de l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM)

« En tant que partenaire de cette initiative du gouvernement du Québec, exo se réjouit de cette collaboration qui permet d'imaginer, avec les entreprises, des solutions concrètes pour mieux connecter les travailleurs à leur lieu d'emploi. Nous mettrons notre expertise au service des entreprises qui souhaitent se lancer dans cette démarche. J'invite d'ailleurs le milieu des affaires à se mobiliser et à proposer des projets audacieux : ensemble, bâtissons des dessertes sur mesure en transport collectif afin de répondre aux besoins des communautés des couronnes. »

Sylvain Yelle, directeur général d'exo

« Le partenariat entre le transport collectif et le milieu des affaires de la Couronne Sud ouvre un nouveau chapitre pour notre mobilité régionale. En collaborant étroitement avec des entreprises visionnaires, nous pouvons concevoir un service de transport flexible et adapté aux besoins spécifiques de nos travailleurs. Cette approche s'inscrit directement dans la vision de la TPECS, qui place l'amélioration de la mobilité et le développement économique au cœur de ses actions pour l'avenir de notre territoire. »

Christian Ouellette, maire de Delson, préfet de la MRC de Roussillon et président de la Table des préfets et élus de la couronne Sud

« Ce lancement constitue une innovation pour le développement de solutions de mobilité dans la couronne Nord. En favorisant une collaboration entre le secteur public et les entreprises privées, cette démarche permettra d'améliorer l'accès par transport collectif aux pôles d'emploi en répondant de manière ciblée aux besoins de déplacement des travailleurs et des résidents. Nous souhaitons que les entreprises de notre territoire répondent positivement à cette initiative qui contribuera concrètement à l'amélioration de la mobilité régionale. »

Denis Martin, maire de Deux-Montagnes et président de la Table des préfets et élus de la couronne Nord

Faits saillants

Le programme Partenariats collectifs est géré par l'ARTM, conjointement avec exo.

est géré par l'ARTM, conjointement avec exo. Trois Appels à manifestation d'intérêt sont prévus au total pour permettre aux employeurs de transmettre des propositions en vue de se prévaloir du soutien gouvernemental.

Dates limites de sélection de projets :

15 juillet 2025



15 novembre 2025



30 janvier 2026

Pour tous les détails et pour déposer une candidature en ligne : https://www.artm.quebec/grands-projets/partenariats-collectifs

SOURCE Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

Source : Claude Deraiche, Conseiller stratégique, Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 581 992-3070, [email protected]; Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724