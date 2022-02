Nouveau Programme d'habitation abordable Québec - Encore plus de logements abordables pour les Québécoises et les Québécois!

QUÉBEC, le 3 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Afin de construire encore plus de logements abordables pour les Québécoises et les Québécois, la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, est fière de lancer le tout nouveau Programme d'habitation abordable Québec (PHAQ) et d'annoncer un investissement de 200 M$ pour démarrer les premières constructions dès l'été 2022.

Ce programme novateur permettra d'appuyer financièrement des projets de logements locatifs abordables destinés à des ménages à revenu modeste ou faible ainsi qu'à des personnes ayant des besoins particuliers en habitation. Ainsi, les logements construits devront être offerts à un loyer maximum fixé par la Société d'habitation du Québec (SHQ) correspondant environ au loyer médian. Il contribuera également à la réalisation de bâtiments de qualité qui intégreront notamment des mesures environnementales et qui optimiseront les pratiques de construction résidentielle. Un premier appel à projets sera lancé le 1er mars prochain. Dès l'été 2022, les premiers projets retenus seront dévoilés et les travaux pourront débuter.

L'objectif de ce programme est de mobiliser tous les partenaires qui peuvent mettre sur pied des projets de logements abordables. Ceux qui pourront déposer des projets sont les :

coopératives;

organismes à but non lucratif;

offices d'habitation;

entreprises du secteur privé.

Afin de s'assurer de l'abordabilité de ces logements, une période de maintien de celle-ci sera exigée. Cette dernière pourra aller jusqu'à 35 ans et les taux d'aide seront aussi modulés en fonction de la durée de l'engagement. Les loyers pourront être indexés chaque année en fonction des indices de fixation prévus par le Tribunal administratif du logement.

Le PHAQ s'inscrit dans le cadre du nouveau modèle d'affaires en habitation élaboré par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) et la SHQ. Ce modèle vise à accroître l'offre de logements abordables et sociaux, tout en offrant de meilleurs outils de financement. Quant au programme AccèsLogis Québec, il demeure en place afin de permettre la poursuite des projets déjà amorcés. Cette approche fera en sorte que des solutions mieux adaptées aux réalités de la société d'aujourd'hui puissent être mises de l'avant, et ce, plus rapidement.

Citation :

« Aujourd'hui, nous annonçons concrètement encore plus de logements abordables pour les Québécoises et les Québécois. Comment comptons-nous y arriver? En mobilisant tous les partenaires du milieu, en les soutenant afin qu'ils puissent construire rapidement des logements abordables ainsi qu'en réduisant la paperasse. Ce sont tant les coopératives, les organismes à but non lucratif, les offices d'habitation que le secteur privé qui pourront bénéficier de ce nouveau programme novateur. Nous devons augmenter plus rapidement l'offre de logements abordables dans toutes les régions du Québec, et avec le PHAQ, nous aurons un véhicule beaucoup plus rapide et performant en renfort. Déjà, des projets verront le jour dans la prochaine année! Pour notre gouvernement, c'est une priorité et les municipalités seront des partenaires clés dans cet effort. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Faits saillants :

Le PHAQ est complémentaire à d'autres soutiens financiers du gouvernement visant à améliorer l'offre de logements abordables.

Un nouveau pouvoir a été donné à l'ensemble des municipalités afin qu'elles puissent dorénavant créer des programmes d'aide financière, destinés aux promoteurs, pour la construction, la rénovation ou la location de logements.

Depuis 2018, ce sont plus de 7500 logements abordables et sociaux qui ont été construits ou qui sont présentement en chantier.

