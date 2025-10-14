TORONTO, le 14 oct. 2025 /CNW/ - La Fondation pour le journalisme canadien (FJC), en partenariat avec la Fondation pour la sécurité de l'IA, a lancé aujourd'hui un nouveau prix qui récompense le journalisme de qualité exceptionnelle qui porte un œil critique sur les implications en matière de sécurité de l'intelligence artificielle (IA). Le nouveau prix CJF Hinton pour l'excellence en reportage sur la sécurité de l'IA récompense le journalisme qui non seulement identifie les défis liés à l'IA, mais explore aussi des solutions innovantes et des voies pour atténuer ses risques, favorisant ainsi le débat public sur la façon dont les technologies d'IA peuvent être développées et appliquées de manière responsable. Le nom du prix évoque la campagne que mène le lauréat Nobel, Geoffrey Hinton, pour avertir les gouvernements et le public des menaces potentielles que représente l'IA pour l'humanité.

Le gagnant recevra un prix de 10 000 $, remis lors du Gala annuel de la FJC à Toronto.

Le « risque catastrophique » fait référence à des événements rares et extrêmes qui représentent des menaces importantes pour la santé et la sécurité humaines à l'échelle mondiale. Bien que l'IA offre un potentiel énorme de changement positif, un développement et une mise en œuvre responsables exigent une attention particulière aux considérations de sécurité », déclare Natalie Turvey, présidente et directrice générale de la FJC. « L'objectif de ce prix est de promouvoir un journalisme réfléchi et fondé sur des données objectives qui sensibilise aux risques catastrophiques associés à l'IA, favorise la compréhension du public et encourage le dialogue pour créer un avenir plus sûr et plus sécuritaire pour l'humanité. »

Mme Turvey ajoute : « À une époque où l'IA progresse plus vite que notre compréhension de ses risques, le journalisme de qualité n'a jamais été aussi important. Alors qu'il était cadre supérieur chez Google, Geoffrey Hinton a transformé l'IA de la théorie à la réalité, et il anime aujourd'hui le débat public sur sa sécurité.

« Ce prix récompense les journalistes qui aident les Canadiens à naviguer dans la technologie la plus lourde de conséquences de notre époque - qui comprennent non seulement ce dont l'IA est capable, mais aussi ce que nous devons faire pour s'assurer qu'elle serve les intérêts de l'humanité. »

Le prix est ouvert aux journalistes et aux équipes de journalistes canadiens dont le travail est publié sur un réseau national de médias. Les soumissions seront acceptées à partir de décembre 2025, en même temps que la série de prix annuels de la FJC. La date limite pour soumettre une candidature est le 16 janvier 2026.

Les critères de soumission sont les suivants :

Formats médias acceptés : Reportage ou série d'enquête de longue durée ; Médias numériques/narration multimédia ; Balado ; Reportage audio (par exemple, reportages radio) ; et Documentaire (audio ou vidéo).

Les soumissions seront évaluées selon la façon dont l'histoire/la série accomplit les objectifs suivants : Fournit un reportage nuancé et fondé sur des données objectives sur les défis liés à la sécurité de l'IA ; Explore les dilemmes éthiques, les risques sociétaux et les risques catastrophiques potentiels des technologies d'IA ; Analyse et met en lumière des solutions visant à atténuer les risques et à améliorer la sécurité de l'IA ; Met en lumière les protections nécessaires en matière d'IA pour assurer un avenir sûr et sécurisé ; Démontre une précision scientifique et respecte l'intégrité journalistique ; et / ou Favorise la compréhension publique des enjeux complexes de sécurité de l'IA.



Pour sa part, M. Hinton, actuellement professeur émérite à l'Université de Toronto, déclare :

« Alors que l'IA progresse rapidement, nous avons un besoin urgent de reportages rigoureux qui examinent ses risques pour la sécurité et explorent comment les aborder. Ce prix met en lumière le rôle essentiel que jouent les journalistes pour faire avancer le débat public sur l'avenir de l'IA. »

Ce prix est soutenu par l' AI Safety Foundation et par un généreux don des philanthropes Richard Wernham et Julia West.

À propos de la Fondation pour le journalisme canadien

Fondée en 1990, la Fondation pour le journalisme canadien a comme mission de promouvoir, de célébrer et de faciliter l'excellence en journalisme. La fondation organise un prestigieux programme annuel de prix et de bourses, dont l'un des temps forts est un gala de l'industrie où des chefs de file de l'information, des journalistes et des entreprises canadiennes se réunissent pour célébrer les réalisations journalistiques exceptionnelles et la valeur du journalisme professionnel. Grâce à la série de conférences mensuelles « J-Talks », la FJC facilite le dialogue entre les journalistes, les gens d'affaires, les universitaires et les étudiants sur le rôle des médias dans la société canadienne et les défis persistants que connaissent les médias à l'ère numérique. La Fondation favorise également les possibilités d'éducation, de formation et de recherche en journalisme.

À propos de l'AI Safety Foundation

La mission de la AI Safety Foundation consiste à favoriser la sensibilisation et la compréhension scientifique des risques catastrophiques de l'intelligence artificielle en faisant progresser l'éducation et la recherche afin d'assurer un avenir plus sûr et plus sécuritaire pour l'humanité. « The Hinton Lectures™ » sont l'une des initiatives phares de la Fondation, portant le nom du lauréat du prix Nobel, Geoffrey Hinton, membre du conseil d'administration de l'AISF. Les conférences ont lieu chaque année sur le thème de la sécurité de l'IA, animées par des experts de renommée mondiale en intelligence artificielle. La Fondation est un organisme de bienfaisance enregistré.

À propos de Geoffrey Hinton

Geoffrey Hinton, lauréat du prix Nobel de physique en 2024 et souvent surnommé le « Parrain de l'IA », est reconnu internationalement comme un pionnier dans le domaine de l'apprentissage profond en tant que technique de l'intelligence artificielle. Avec John J. Hopfield, il a reçu le prix Nobel de physique « pour des découvertes et inventions fondamentales qui rendent possible l'apprentissage automatique avec les réseaux de neurones artificiels », y compris son invention de la machine de Boltzmann utilisant des techniques de physique statistique. En 2018, il a reçu le prix A.M. Turing de l'Association for Computing Machinery, souvent appelé le « prix Nobel de l'informatique », aux côtés de Yoshua Bengio et Yann LeCun « pour des percées conceptuelles et d'ingénierie qui ont fait des réseaux neuronaux profonds (DNN) une composante essentielle de l'informatique. » Il est membre du conseil d'administration de l'AI Safety Foundation

SOURCE La Fondation pour le journalisme canadien

