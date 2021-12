Nouveau président de l'Autorité du pont Windsor-Detroit nommé pour le projet du pont international Gordie-Howe

OTTAWA, ON, le 6 déc. 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités a annoncé la nomination de M. Tim Murphy en tant que président de l'Autorité du pont Windsor-Detroit (APWD) pour le projet du pont international Gordie-Howe.

M. Murphy remplacera Dwight Duncan, président sortant. Le ministre LeBlanc a profité de l'occasion pour remercier M. Duncan pour son dévouement, et lui a souhaité du succès dans ses projets.

Avocat chevronné spécialisé en infrastructure et directeur d'entreprise, M. Murphy a été au cours des six dernières années l'un des quatre membres de l'équipe de leadership exécutif de McMillan LLP. Il a également occupé les fonctions de chef de cabinet du premier ministre du Canada, en plus d'avoir été député provincial de l'Ontario de 1993 à 1995.

En tant qu'avocat, M. Murphy a conseillé des clients nationaux et internationaux dans le cadre de plus d'une centaine de projets d'infrastructure au Canada. C'est aussi un leader reconnu dans le milieu des PPP au Canada et l'auteur de nombreux articles et manuels sur les partenariats public-privé. De plus, il a siégé à divers conseils d'administration d'entreprises publiques et bénévoles, notamment en tant que directeur d'Aide juridique Ontario.

Le gouvernement du Canada fait des investissements importants dans les infrastructures qui permettent de créer des emplois, de faire croître l'économie et de bâtir des collectivités résilientes et inclusives. Le pont international Gordie-Howe appuiera la croissance économique en améliorant les liens entre le Canada et les É.-U. et en favorisant la circulation continue des biens et des personnes dans un corridor commercial sécuritaire, sûr et efficace entre Windsor et Detroit.

L'APWD est responsable de la réalisation du projet du pont international Gordie-Howe entre Windsor, en Ontario, et Detroit, au Michigan, au moyen d'un partenariat public-privé (PPP). Elle est aussi responsable de la surveillance du projet de construction et de l'exploitation du nouveau pont. L'APWD travaille en étroite collaboration avec l'Autorité internationale, qui comprend des membres du Michigan et du Canada, pour soutenir l'entente portant sur le pont.

La nomination de M. Murphy a été effectuée conformément au processus de sélection ouvert, transparent et axé sur le mérite du gouvernement du Canada.

Citations

« Notre gouvernement est heureux de souhaiter la bienvenue à Tim Murphy en tant que président de l'Autorité du pont Windsor-Detroit. Reconnu comme l'un des plus éminents spécialistes du droit de l'infrastructure au Canada, et possédant des dizaines d'années d'expérience au gouvernement, M. Murphy sera en mesure de mettre à profit sa grande expérience pour faire avancer le projet du pont international Gordie-Howe jusqu'à sa réalisation. Je me réjouis à l'idée de collaborer étroitement avec lui au cours des prochaines années. »

L'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« J'accepte avec plaisir cette nomination à titre de président de l'Autorité du pont Windsor-Detroit. Le pont international Gordie-Howe enjambe l'un des corridors commerciaux les plus fréquentés d'Amérique du Nord et témoigne de la nature hautement intégrée de l'économie canado-américaine. Je suis impatient de travailler avec le ministre LeBlanc et toute l'équipe de l'APWD pour assurer la réalisation de cette infrastructure essentielle. »

Tim Murphy, président de l'Autorité du pont Windsor-Detroit

Faits en bref

Le projet du pont international Gordie-Howe entre Windsor , en Ontario , et Detroit , au Michigan , est réalisé au moyen d'un partenariat public-privé (PPP) par l'APWD, une société d'État canadienne à but non lucratif. L'APWD a la responsabilité de surveiller et de gérer la construction et l'exploitation du nouveau pont.

, en , et , au , est réalisé au moyen d'un partenariat public-privé (PPP) par l'APWD, une société d'État canadienne à but non lucratif. L'APWD a la responsabilité de surveiller et de gérer la construction et l'exploitation du nouveau pont. Le pont international Gordie-Howe garantira un lien direct avec les réseaux d'autoroutes existants des deux côtés de la frontière et améliorera les infrastructures frontalières pour aider à transporter les marchandises et les voyageurs rapidement et efficacement tout en assurant leur sécurité.

Produits connexes

Biographie : Tim Murphy M. Murphy est un avocat spécialisé en infrastructure d'expérience, un directeur d'entreprise et un gestionnaire de cabinet d'avocat ayant beaucoup d'expérience en matière de gouvernement. En tant qu'avocat, M. Murphy a conseillé des clients nationaux et internationaux lors de plus de 100 projets d'infrastructure au Canada. Il a siégé à divers conseils d'administration d'entreprises publiques et bénévoles, y compris ses rôles actuels en tant que président du conseil d'administration de la Toronto Community Housing Corporation et que directeur de Morguard REIT et de la compagnie de théâtre Soulpepper. Il occupait auparavant le poste de directeur d'Aide juridique Ontario, et a aussi été l'un des quatre membres de l'équipe de leadership exécutif de McMillan LLP au cours des six dernières années. La vaste expérience de M. Murphy dans le secteur public comprend ses rôles en tant que chef de Cabinet du premier ministre du Canada, chef de Cabinet du ministre des Finances du Canada, député provincial en Ontario, et que conseiller stratégique pour tous les ordres de gouvernement. M. Murphy a été professeur auxiliaire à la Faculté de droit de l'Université de Toronto qui enseigne le droit et la politique des partenariats publics-privés au doctorat en jurisprudence et à la maîtrise en droit, M. Murphy est aussi membre de la société d'affaires publiques nationale McMillan Vantage Policy Group et est le dirigeant du groupe de financement des projets et de PPP de la société.

Liens connexes

