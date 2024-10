Nouveau partenariat prometteur entre le Cercle finance du Québec et la Chambre de la sécurité financière

MONTRÉAL, le 30 oct. 2024 /CNW/ - La Chambre de la sécurité financière annonce qu'elle devient partenaire du Cercle finance du Québec, contribuant ainsi à la création et à la diffusion d'informations et de ressources éducatives de qualité dans le domaine financier. Grâce à cette entente, plusieurs des événements du Cercle finance du Québec seront désormais reconnus par la Chambre et les deux organisations pourront concevoir ensemble de nouvelles formations spécifiquement adaptées aux besoins des conseillers en services financiers.

Chaque année, le Cercle finance du Québec organise plus d'une dizaine d'activités gratuites, y compris de nombreux webinaires, sur des sujets d'intérêt et d'actualité. L'organisme sans but lucratif facilite la connaissance et la compréhension de l'industrie financière en étroite collaboration avec l'ensemble des acteurs du secteur financier du Québec, rendant l'information accessible pour tous les publics.

« La Chambre est fière de contribuer à la tenue et à la diffusion des événements organisés par le Cercle finance du Québec. Les membres de la Chambre bénéficieront de ces activités conçues par des experts de la communauté financière, qui reflètent les tendances de l'industrie », a affirmé Me Marie Elaine Farley, présidente et chef de la direction de la CSF. « Ceci vient s'ajouter à notre offre de formations reconnues, et s'intègre très bien à notre stratégie de développement des compétences », a précisé Me Farley.

« Nous sommes très heureux d'accueillir la Chambre de la sécurité financière parmi nos partenaires. Nos missions respectives intègrent une vocation éducative et la diffusion des événements du Cercle auprès des professionnels du conseil en services financiers est naturelle pour faciliter la transmission de l'information. Les membres de la Chambre forment un maillon important de la communauté financière étant en contact direct avec les épargnants », a déclaré Hugo Côté, président du conseil d'administration du Cercle finance du Québec, et vice-président, Ventes et développement des affaires chez Kaleido Croissance.

Mise à jour économique le 15 novembre

Un premier événement en direct sera reconnu comme formation continue par la Chambre cet automne. La « Mise à jour économique » réunissant des économistes réputés, se tiendra le 15 novembre 2024, de 12h à 13h. L'inscription gratuite se fait à partir du site du Cercle finance du Québec, y compris pour les membres de la Chambre qui auront droit à 1 UFC (matières générales) : https://www.cerclefinanceduquebec.com/evenements/a-venir

Retrouvez ces panélistes renommés :

Jimmy Jean , économiste en chef, Desjardins

, économiste en chef, Desjardins Matthieu Arseneau , chef économiste adjoint, Banque Nationale

, chef économiste adjoint, Banque Nationale Sébastien Mc Mahon, stratège en chef, IA Gestion mondiale d'actifs

Au cours des semaines suivantes, l'activité sera également disponible pour un temps limité sur le portail de formation de la Chambre pour les membres souhaitant la suivre en différé.

À propos du Cercle finance du Québec

Fondé en 1982, le Cercle finance du Québec est un organisme à but non lucratif relié aux domaines de la finance et de l'économie. Le Cercle finance du Québec s'engage à promouvoir la connaissance et la compréhension de l'industrie financière, en demeurant un chef file d'échanges francophones sur des plateformes d'informations web. Nous fournissons des thématiques variées et des ressources éducatives sur les sujets pertinents, d'actualité ainsi que des nouvelles tendances de l'industrie financière. www.cerclefinanceduquebec.com

À propos de la Chambre de la sécurité financière

La Chambre de la sécurité financière (CSF) est un organisme d'autoréglementation voué à la protection du public. Elle s'acquitte de sa mission en veillant à la formation continue, à la déontologie et à la discipline de ses quelque 34 000 membres que sont les conseillers en sécurité financière, les conseillers en assurances et rentes collectives, les planificateurs financiers, les représentants en épargne collective et les représentants en plans de bourses d'études. www.chambresf.com

