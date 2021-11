Nouveau partenariat pour les droits en santé et en assurance de maladies graves des personnes touchées par le cancer

MONTRÉAL, le 24 nov. 2021 /CNW Telbec/ - La Fondation québécoise du cancer (FQC) est fière d'annoncer son partenariat avec l'Ombudsman des assurances de personnes (OAP). Cette alliance stratégique permettra d'optimiser le bien-être quotidien et la sécurité financière des personnes atteintes du cancer et de leurs proches.

L'OAP est un organisme sans but lucratif qui offre un service alternatif de règlement des différends en assurances de personnes pour les consommateurs canadiens. Ce service gratuit et bilingue permettra aux bénéficiaires et proches à la FQC d'avoir accès à de l'aide et de l'information en matière de résolution de conflits en assurance de personnes.

Depuis plus de 40 ans, nous nous adaptons et innovons jour après jour à la FQC afin d'offrir des services qui répondent le mieux aux besoins des personnes atteintes et de leurs proches. Aujourd'hui, nous sommes fiers de faire équipe avec l'OAP afin de transformer une fois de plus le paysage des soins de santé en matière de services d'aide et d'accompagnement.

« Lorsqu'une personne est confrontée au cancer, les obstacles à l'accès ne sont pas que médicaux, mais aussi financiers, rappelle M. Marco Décelles, directeur général de la FQC. Je suis convaincu que ce partenariat avec l'OAP aura un impact significatif pour tous ceux qui tentent de faire valoir leurs droits en assurance de maladies graves. En travaillant main dans la main, nous rejoindrons encore plus de patients, de survivants et de proches touchés par un cancer afin de les aider tant en matière de bien-être physique et émotionnel que financier. »

Pour Stéphanie Robillard, Première Ombudsman adjointe par intérim et conciliatrice de l'OAP, cette collaboration avec la Fondation québécoise du cancer allait de soi. « En ce mois de littéracie financière, nous avons choisi de nous allier à la Fondation québécoise du cancer parce qu'elle est la seule organisation qui vient en aide aux personnes diagnostiquées, peu importe leur type de cancer, leur âge ou leur origine, et ce partout au Québec : de l'aide accessible, inclusive et efficace pour tous les Québécois. Ensemble, nous faisons partie d'un mouvement qui a à cœur la santé globale et la sécurité financière des personnes qui font face au cancer. »

À propos de la Fondation québécoise du cancer (FQC)

Depuis plus de 40 ans, la Fondation québécoise du cancer consacre les fonds recueillis à soutenir au quotidien les milliers de Québécois atteints d'un cancer et leurs proches. Elle offre ainsi des programmes de bien-être physique et du soutien psychologique à travers ses Centres régionaux de Montréal, Québec, Sherbrooke, Gatineau, Trois-Rivières et Lévis, en plus de détenir le plus grand réseau d'hébergement de la province. Elle propose aussi de l'aide adaptée aux jeunes de 15 à 39 ans touchés par le cancer via son Programme à Félix. Enfin, par ses Services Info-cancer, la Fondation offre écoute, réponses et réconfort, partout au Québec.

Un Québécois sur deux fera face au cancer. Mais les deux auront besoin d'accompagnement. Nous sommes là pour les soutenir.

Services Info-cancer: 1 800 363-0063 | cancerquebec.com | Facebook: fqcancer

Fièrement accréditée Engagement qualité

À propos de l'Ombudsman des assurances de personnes (OAP)

L'Ombudsman des assurances de personnes est un service public gratuit, bilingue, indépendant et impartial de mode alternatif de résolution de conflits en assurance de personnes pour les consommateurs canadiens. En tant que service public de mode alternatif de résolution de conflits, l'OAP fournit des renseignements précis et accessibles en matière d'assurances de personnes.

Nous pouvons guider les consommateurs durant tout le processus de plaintes, répondre à leurs questions et les aider à trouver les polices égarées ou les polices de proches décédés.

Jennifer-Kim Noël, Directrice, communications et relations publiques, Fondation québécoise du cancer, Téléphone : 514 527-2194, poste 228; Katarina Dunham, Associée, Éducation publique et marketing, Ombudsman des assurances de personnes, Téléphone : 416 777-9953, poste 103

