Nouveau partenariat de recherche sur l'intelligence artificielle, l'Internet des objets et la cybersécurité

Le Conseil national de recherches du Canada et l'Université de Waterloo ont un nouveau carrefour de l'innovation

WATERLOO, ON, le 17 juin 2019 /CNW/ - Des dirigeants du monde des affaires, des chercheurs et des étudiants ont souligné le lancement de la Collaboration sur l'intelligence artificielle, l'Internet des objets et la cybersécurité à Waterloo, en Ontario. Ce carrefour de l'innovation, établi par le Conseil national de recherches du Canada (CNRC) et l'Université de Waterloo, deviendra un lieu de découvertes et fera progresser le savoir, notamment par des publications, des brevets et des technologies destinées à l'exploitation commerciale. Il offrira également d'excellentes occasions d'apprentissage aux étudiants des cycles supérieurs et aux post-doctorants.

Le Canada est un chef de file en intelligence artificielle, une technologie révolutionnaire appelée à bouleverser la société, à transformer la manière dont s'effectue la recherche et à favoriser l'essor des entreprises avant-gardistes. La Collaboration sur l'intelligence artificielle, l'Internet des objets et la cybersécurité du CNRC et de l'Université de Waterloo poursuivra des recherches qui alimenteront la logistique intelligente et diverses autres applications.

Pour aider le Canada à renforcer sa position de chef de file mondial, le CNRC resserre ses liens avec les écosystèmes régionaux ainsi que les universités, les écoles polytechniques et les collèges en établissant des centres de collaboration un peu partout au pays.

L'Université de Waterloo est l'université qui innove le plus au Canada. Avec au-delà de 39 000 étudiants, elle compte le plus vaste programme d'enseignement coopératif en son genre au monde. La culture d'entrepreneuriat et une nette orientation vers la recherche font de l'université l'un des plus grands pôles d'innovation de la planète.

« Les chercheurs et chercheuses de renom qui se réunissent dans le cadre de cette collaboration réaliseront d'importants progrès en intelligence artificielle, pour le bien de la population et des entreprises canadiennes. Nous sommes fiers de nous associer à l'Université de Waterloo et nous attendons avec impatience les retombées de ce partenariat. »

Iain Stewart, président, Conseil national de recherches du Canada

« La recherche fondamentale est renforcée par la collaboration. Grâce à ce nouveau partenariat, le Conseil national de recherches du Canada et l'Université de Waterloo auront l'occasion d'accomplir de sérieux progrès, qui rendront le Canada plus présent encore dans les domaines de l'intelligence artificielle, de la cybersécurité et de l'Internet des objets, et lui permettront d'ajouter à l'impact qu'il a déjà sur le reste du monde. »

Feridun Hamdullahpur, recteur et vice-chancelier, Université de Waterloo

Le Conseil national de recherches du Canada et l'Université de Waterloo collaborent depuis plus de dix ans dans la recherche-développement en informatique.

Située sur le campus de l'Université de Waterloo, la Collaboration sur l'intelligence artificielle, l'Internet des objets et la cybersécurité réunit vingt chercheurs et étudiants du Conseil national de recherches du Canada et de l'Université de Waterloo.

Le Conseil national de recherches du Canada est le plus grand organisme de recherche du gouvernement du Canada. Il est aussi l'un des piliers du Plan pour l'innovation et les compétences et de l'engagement, pris dans le budget de 2018, d'aider les chercheurs canadiens à bâtir une économie plus novatrice.

