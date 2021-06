Nouveau parc riverain de Lachine - La Ville de Montréal inaugure son aménagement transitoire estival La Brise du large et lance la démarche de participation citoyenne

MONTRÉAL, le 17 juin 2021 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal est fière de donner le coup d'envoi de La Brise du large, l'événement de l'été 2021, au nouveau parc riverain de Lachine. Du même souffle, elle a lancé la démarche de participation citoyenne portant sur l'aménagement pérenne du site.

Un vent nouveau pour l'été 2021

Dès cette fin de semaine, l'événement estival La Brise du large débutera progressivement ses activités. L'arrondissement de Lachine s'est récemment associé à l'organisme d'éducation à la biodiversité GUEPE pour offrir un service de location d'embarcations légères non motorisées et une programmation aquatique, notamment des cours d'initiation au kayak et du yoga SUP. À compter de juillet, un bar-terrasse, une aire de restauration et une programmation culturelle active sur trois scènes s'ajouteront à l'offre du site. La programmation culturelle inclut une collaboration avec le Festival de Musique Émergente (FME), qui prendra forme du 6 au 8 août prochain. Les détails de cette programmation culturelle seront dévoilés dès l'approbation des autorités sanitaires.

Des aménagements de détente et des installations artistiques ont été créés par Îlot 84/Aire commune, dont une collaboration avec Pro_type, un artiste invité du programme Graffiti de l'Arrondissement. Ainsi, le site a été subdivisé en cinq zones, en synergie avec les caractéristiques de ce lieu unique à Montréal, proposant des lieux de détente, de socialisation ou encore une offre alimentaire des commerçants locaux. Par exemple, L'Îlet central, la zone au milieu du parc, abritera dès juillet le bar-terrasse La Bronzette, animé par Aire Commune, qui inclut une scène jouxtant une aire de restauration mettant à l'honneur les restaurateurs de Lachine. La zone La Pointe permettra aux visiteurs d'avoir un point de vue unique des majestueux couchers de soleil sur le lac Saint-Louis.

Également en juillet, l'exposition hors les murs Points de vue - Souvenirs d'été du Musée de Lachine prendra place au bout de la péninsule. Le dispositif évoquant des lunettes d'approche propose aux visiteurs de plonger leur regard dans le passé de Lachine en découvrant une photographie d'archives.

Au cours des cinq prochaines années, la Ville investira plus de 25 M$ pour renaturaliser le site, restaurer les berges et débuter la création d'un nouveau parc qui répondra aux besoins de toute la collectivité.

« Ce projet démontre concrètement la vision forte de la relance verte que notre administration met en place, une vision articulée autour de la convivialité et de l'accessibilité des espaces verts de la métropole, au bénéfice de toutes les citoyennes et de tous les citoyens. J'invite l'ensemble de la population montréalaise à imaginer le futur parc riverain à Lachine et à venir profiter des installations et activités qui feront vibrer le cœur de ce site enchanteur tout l'été », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Nous avons vu, à la faveur de la pandémie, les citoyennes et les citoyens se réapproprier les espaces verts de la métropole qui forgent son identité et la qualité de vie de ses quartiers. La relance verte que nous mettons en place nous permet d'appuyer ce mouvement, en faisant de nos parcs des lieux encore plus attrayants, accessibles, créatifs et festifs. Le projet actuel s'inscrit dans cette volonté, en faisant du parc riverain de Lachine une destination de choix, pour le bien et la qualité de vie de l'ensemble de la population. Nous sommes très fiers de mettre à la disposition de toute la population un site rassembleur d'ici la réalisation du parc riverain de Lachine, et nous invitons les Montréalaises et les Montréalais à alimenter cette vision dans le cadre de la consultation que nous lançons aujourd'hui », a déclaré le responsable de l'habitation, de la gestion et planification immobilière, des grands parcs et du parc Jean-Drapeau au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal, Robert Beaudry.

La mairesse de l'arrondissement de Lachine, Maja Vodanovic, souligne pour sa part l'implication active des différents acteurs locaux dans le projet. « Ce projet est le fruit d'une étroite collaboration avec nos commerçants, restaurateurs, artistes et artisans, qui donnent un esprit unique et bien lachinois à ce que nous proposons cet été. Nous tenons à ce que leur savoir-faire et leur créativité soient mis à profit et en valeur, que les visiteurs puissent vivre une immersion dans la vie, la culture et la nature lachinoises, dans le respect des règles sanitaires. Nous avons hâte à la suite, soit de travailler avec toute la population sur les usages transitoires et la planification pérenne de ce site unique qui nous appartient à toutes et tous », a mentionné Maja Vodanovic.

« Nous sommes très heureux et privilégiés d'avoir pu collaborer avec l'arrondissement de Lachine et ainsi contribuer à la création de ce projet d'animation transitoire, à la fois vibrant et à échelle humaine. Nous pensons que les gens vont beaucoup apprécier, d'autant plus que le contexte est particulièrement favorable, avec l'arrivée du beau temps et le déconfinement qui s'amorce. Il y a un momentum pour le secteur! », a de son côté ajouté Marie-Pier Tessier De L'Étoile, cofondatrice et directrice générale d'Îlot 84/Aire commune.

« L'équipe du FME est très heureuse de présenter un aperçu de sa prochaine édition, du 6 au 8 août prochain, à la Bronzette du nouveau parc riverain de Lachine. Étant donné que la capacité d'accueil de notre édition sera encore réduite cette année, cela permettra à nos festivaliers montréalais de venir découvrir les talents de notre 19e cuvée », a témoigné Jenny Thibaut, vice-présidente et cofondatrice du FME en Abitibi-Témiscamingue.

Les détails de l'événement estival La Brise du large sont en ligne sur lachine.ca et bientôt sur les sites des différents partenaires.

Une invitation à imaginer le futur parc riverain

La Ville invite la population à contribuer à une démarche de participation citoyenne portant sur l'aménagement et la programmation du futur parc. Les données recueillies permettront de bonifier et de préciser l'esquisse d'aménagement proposée par la Ville et de développer un projet qui réponde aux attentes de toute la collectivité.

L'ensemble de la consultation se déroulera sur la plateforme realisonsmtl.ca/nouveauparcriverainlachine.

À partir d'aujourd'hui, la collectivité peut s'exprimer sur le projet à travers une boîte à idées qui permet de présenter des propositions et priorités pour le futur parc, ainsi qu'une carte interactive qui permet d'identifier des lieux qui vous inspirent pour une activité, une installation ou un aménagement particulier. Dès le 21 juin, un sondage sera disponible en ligne et pourra être complété jusqu'au 31 juillet.

Un atelier de co-création virtuel, sur invitation, se tiendra le 20 juillet avec différents groupes d'intérêts représentant l'ensemble de la collectivité.

