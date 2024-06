Nouveau mandat de grève des salarié.e.s non breveté.e.s de la traverse de Sorel

Interruption du service les 29 et 30 juin, en plus de celle déjà prévue les 21 et 22 juin

SOREL, QC, le 17 juin 2024 /CNW/ - C'est dans une proportion de 100 % que les salarié.e.s non breveté.e.s de la traverse de Sorel/Saint-Ignace-de-Loyola se sont doté.e.s d'un mandat pour tenir jusqu'à 10 jours de grève au moment jugé opportun.

Le Syndicat des Métallos a transmis un avis de grève pour les journées du samedi 29 et dimanche 30 juin et déterminera ultérieurement les dates des 8 autres journées. Rappelons que les officiers de navigation et officiers mécaniciens de la même traverse (ainsi que 4 autres) ont déjà annoncé quant à eux une grève les 21 et 22 juin.

À l'instar de leurs collègues officiers, les 70 salarié.e.s non breveté.e.s de la traverse Sorel/Saint-Ignace-de-Loyola déplorent eux aussi la lenteur des négociations ainsi que les réticences de l'employeur à effectuer un rattrapage salarial par rapport au reste de l'industrie.

« L'employeur se traîne les pieds dans les négociations et répète qu'il n'a pas de mandat du Conseil du Trésor afin d'aborder les aspects monétaires du contrat de travail. Il fait du chantage aux concessions et n'offre même pas l'équivalent des hausses offertes aux syndiqué.e.s du Front commun. Nos membres gagnent en moyenne 5 $ de moins de l'heure que ce qui se fait dans l'industrie. Ce n'est pas acceptable », dénonce le président de l'unité de la section locale 9599 représentant les syndiqué.e.s de la traverse de Sorel/Saint-Ignace-de-Loyola, Alain Gendron.

Avec un vote à l'unanimité, les salarié.e.s non-breveté.e.s envoient un message clair à la Société des traversiers du Québec quant à leur détermination à obtenir de bonnes conditions de travail. « Après 14 mois sans contrat, il est temps que le Conseil du Trésor donne le mandat. La grève n'est pas inévitable, il suffit que le Conseil du Trésor délie les cordons de la bourse. Là où il y a de la volonté, il y a un chemin, comme dit le proverbe », souligne le président de la section locale 9599 représentant le secteur maritime, Dave Turcotte.

Le Syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, est le plus important syndicat du secteur privé au Québec. Il regroupe plus de 60 000 travailleurs et travailleuses de tous les secteurs économiques.

