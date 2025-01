NOUVEAU LEADERSHIP POUR LES MANUFACTURIERS - JULIE WHITE NOMMÉE PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE DE MANUFACTURIERS ET EXPORTATEURS DU QUÉBEC

MONTRÉAL, le 9 janv. 2025 /CNW/ - Manufacturiers et Exportateurs du Canada annonce la nomination de Julie White au poste de vice-présidente et de présidente-directrice générale de Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) à compter du 20 janvier 2025. Par ce choix stratégique pour le secteur, MEQ et Manufacturiers et Exportateurs du Canada réaffirment leur engagement continu envers la défense des intérêts des manufacturiers d'ici.

« MEQ représente des entreprises clés du secteur manufacturier au Québec. Son travail de représentation et de mise en lumière des enjeux de notre industrie est essentiel tant au Québec qu'au Canada. Je suis confiant que Julie White saura piloter MEQ avec détermination et rigueur. », a affirmé Dennis Darby, président et directeur général, Manufacturiers et Exportateurs du Canada (MEC)

Cette décision survient à un moment décisif pour les entreprises québécoises. Devant un bras de fer économique qui s'annonce difficile avec les États-Unis, les manufacturiers auront besoin d'un leadership clair pour affronter un contexte économique qui promet d'être mouvementé. Rappelons qu'avec près de 14 000 entreprises manufacturières, le secteur est responsable de 85 % des exportations du Québec.

Julie White s'est récemment illustrée comme vice-présidente - affaires publiques et porte-parole par intérim de MEQ. Son leadership s'est manifesté dans la gestion d'enjeux critiques pour l'industrie, particulièrement devant la menace des États-Unis d'imposer des tarifs douaniers et les multiples grèves dans le secteur des transports, démontrant ainsi son engagement à protéger les intérêts des entreprises manufacturières et exportatrices québécoises.

Membre du Barreau du Québec depuis 2008, elle cumule plus de dix ans d'expérience au sein de l'appareil gouvernemental québécois, ayant occupé des fonctions clés dans plusieurs ministères. Dans les dernières années, elle a évolué comme directrice, puis directrice principale au sein de l'agence de communication TACT.

« Je me joins aujourd'hui à une organisation en excellente posture pour faire face aux défis que connaîtra l'économie québécoise dans les prochains mois. Je suis déterminée à faire entendre la voix des entreprises manufacturières, qui participent chaque jour à faire du Québec un vecteur de dynamisme économique en Amérique du Nord », a souligné Julie White, présidente et directrice générale, Manufacturiers et Exportateurs du Québec.

À propos de Manufacturiers & Exportateurs du Québec (MEQ)

Le secteur manufacturier est l'un des piliers économiques du Québec. En 2023, il représente 12,8 % du PIB québécois ainsi que 85,1 % des exportations. La fabrication est le secteur économique le plus important relativement à sa contribution au PIB du Québec. Le secteur manufacturier a généré des ventes globales de 214,8 milliards de dollars en 2023 et il emploie 503 600 personnes au Québec. Il y a 13 747 entreprises manufacturières au Québec.

SOURCE Manufacturiers et Exportateurs du Québec

Renseignements : Jessica Rousseau, 438 396-8288, [email protected]