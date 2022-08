SUDBURY, ON, le 2 août 2022 /CNW/ - Les Canadiens et les Canadiennes méritent de se sentir en sécurité chez eux. C'est pourquoi le gouvernement du Canada passe à l'action pour contrer la violence liée aux armes à feu avec un plan détaillé qui retire les armes à feu de la circulation et ajoute plus de ressources dans la communauté. L'élément primordial de notre plan : éliminer la source du crime. C'est pour cette raison que nous avons accordé 250 millions de dollars pour créer le Fonds pour bâtir des communautés plus sécuritaires. Annoncé en mars 2022, ce Fonds appuie les initiatives locales qui préviennent la violence liée aux armes à feu et aident les jeunes à faire de bons choix.

Viviane Lapointe, députée de Sudbury, a annoncé aujourd'hui que la ville du Grand Sudbury recevra jusqu'à 2 millions de dollars en financement par l'intermédiaire du FBCS, au nom du ministre de la Sécurité publique, l'honorable Marco Mendicino. Ce financement l'aidera à s'attaquer aux conditions sociales sous-jacentes qui donnent lieu à la criminalité. Les fonds appuieront les projets communautaires pour lutter contre la violence parmi les jeunes qui sont membres de gangs ou susceptibles de le devenir.

Aucun programme ou initiative n'existe qui peut surmonter le défi de la violence liée aux armes à feu à lui seul. C'est pourquoi le FBCS est l'un des nombreux éléments inclus dans le plan exhaustif du gouvernement visant à assurer la sécurité des Canadiens. Cela commence à nos frontières, où nous avons ajouté des ressources pour lutter contre la contrebande et empêcher les armes à feu d'entrer au Canada. Nous avons interdit les armes de style arme d'assaut, comme le AR-15. Enfin, nous avons récemment déposé le projet de loi C-21, la plus importante mesure pour contrer la violence liée aux armes à feu au Canada depuis une génération, lequel comprend un gel national des armes de poing, de nouvelles lois « drapeau rouge » pour freiner la violence domestique et des peines plus sévères pour le crime organisé.

« Comme ministre de la Sécurité publique, ma priorité absolue est la sécurité des Canadiens et Canadiennes. Investir dans les efforts locaux et communautaires de la ville du Grand Sudbury est essentiel en vue de corriger les conditions sociales qui mènent les jeunes et les jeunes adultes à se livrer à une vie de crime et à la violence liée aux armes à feu. En termes simples, nous devons arrêter la violence liée aux armes à feu et aux gangs avant qu'elle commence. »

- L'honorable Marco Mendicino, ministre de la Sécurité publique

« Les citoyens de la ville du Grand Sudbury méritent de se sentir sûrs et en sécurité, et d'avoir confiance que notre communauté prend des mesures en vue de protéger nos jeunes les plus vulnérables contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs. La prévention fonctionne mieux lorsqu'elle est dirigée par la communauté, avec une vue d'ensemble complète des véritables difficultés auxquelles nos jeunes font face. Le Fonds pour bâtir des communautés plus sécuritaires reconnaît cet aspect et donne le pouvoir au service de police du Grand Sudbury et notre communauté. En tant que maire, je suis reconnaissant de cet investissement, alors que nous continuons à bâtir un avenir plus sûr pour nos jeunes. »

- Brian Bigger, maire de la ville du Grand Sudbury

Sécurité publique Canada finalise les ententes avec les municipalités et les communautés autochtones qui ont été choisies en utilisant des critères fondés sur des preuves et qui satisfont aux exigences du programme.

finalise les ententes avec les municipalités et les communautés autochtones qui ont été choisies en utilisant des critères fondés sur des preuves et qui satisfont aux exigences du programme. Ce fonds cible les communautés en fonction de deux éléments principaux : la gravité des crimes (homicide par arme à feu, incidents d'infractions liées aux armes à feu, crime lié au crime organisé ou aux gangs) et la population.

Ce fonds s'ajoute à l'Initiative de lutte contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs, un investissement de 358,8 millions de dollars sur 5 ans. Cette initiative combine les soutiens fédéraux, provinciaux et territoriaux pour lutter contre la hausse de la violence liée aux armes et aux gangs.

