Nouveau directeur du SPVM - Montréal confirme la nomination de M. Fady Dagher par le gouvernement du Québec

MONTRÉAL, le 14 déc. 2022 /CNW Telbec/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, et le responsable de la sécurité publique au comité exécutif, Alain Vaillancourt, ont confirmé que le Conseil des ministres du gouvernement du Québec a entériné, aujourd'hui, la nomination de M. Fady Dagher à la direction du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), et ce, pour une période de sept ans.

« L'avant-gardisme et l'expertise de Fady Dagher renforceront le modèle montréalais de sécurité publique, qu'on met en place depuis plus d'un an. Le travail exceptionnel que fait le SPVM sur le terrain sera soutenu par un directeur montréalais, qui comprend la réalité des quartiers, des organismes qui travaillent en prévention et des équipes d'enquêtes qui luttent contre le trafic d'armes et les groupes criminalisés. La culture de partenariat avec la communauté mise de l'avant par M. Dagher permettra de lutter contre la criminalité, tout en travaillant avec la population en matière de prévention », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

L'assermentation officielle de Fady Dagher à titre de directeur du SPVM aura lieu au retour des Fêtes, en janvier.

« La nomination de Fady Dagher comme prochain chef du SPVM est déterminante pour l'avenir de la sécurité publique à Montréal. Il incarne parfaitement l'ambition de notre administration pour amener plus loin notre modèle montréalais de sécurité publique et répond aux priorités identifiées dans le processus de consultation. Rappelons que les différentes instances de la Ville se sont prononcées en faveur de cette nomination rassembleuse, soit le comité de sélection, la Commission de la sécurité publique de la Ville de Montréal, le comité exécutif, le conseil municipal et le conseil d'agglomération. Il possède non seulement l'expérience et l'expertise recherchée, mais aussi une fine connaissance des principaux enjeux du service de police et des préoccupations de la population montréalaise », a ajouté Alain Vaillancourt.

Étapes du processus de sélection réalisées à ce jour

Rappelons la démarche qui a été menée au niveau municipal pour entériner la sélection de M. Dagher :

25 mars 2022 : un processus de recrutement, mené par le Service des ressources humaines (SRH), a été initié par l'affichage du poste de direction du SPVM;

un processus de recrutement, mené par le Service des ressources humaines (SRH), a été initié par l'affichage du poste de direction du SPVM; 19 avril 2022 : l'administration annonce que l'affichage est mis sur pause afin de bonifier le processus de recrutement par la réalisation d'une consultation publique pour déterminer le « profil idéal » du poste;

l'administration annonce que l'affichage est mis sur pause afin de bonifier le processus de recrutement par la réalisation d'une consultation publique pour déterminer le « profil idéal » du poste; Du 28 juillet au 8 septembre 2022 : déroulement de la consultation publique, enquête d'opinion et mise sur pied de six groupes de discussion avec différentes parties prenantes, telles que des résidentes et résidents de Montréal, des jeunes, du personnel du SPVM, des organismes communautaires et des commerçants;

: déroulement de la consultation publique, enquête d'opinion et mise sur pied de six groupes de discussion avec différentes parties prenantes, telles que des résidentes et résidents de Montréal, des jeunes, du personnel du SPVM, des organismes communautaires et des commerçants; 4 octobre 2022 : dépôt et présentation du rapport de consultation publique à la Commission de la sécurité publique;

dépôt et présentation du rapport de consultation publique à la Commission de la sécurité publique; 12 octobre au 4 novembre 2022 : affichage du poste de direction du SPVM;

affichage du poste de direction du SPVM; Novembre 2022 : entrevues de sélection;

entrevues de sélection; 24 novembre 2022 : présentation du processus de sélection et de la personne retenue à la Commission de la sécurité publique;

présentation du processus de sélection et de la personne retenue à la Commission de la sécurité publique; Novembre 2022 : adoptions de résolutions du comité exécutif (25 novembre), du conseil municipal (29 novembre) et du conseil d'agglomération (29 novembre).

