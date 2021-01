Nouveau DESS conjoint ENAP- Polytechnique Montréal en gestion des systèmes et projets complexes d'intérêt public

MONTRÉAL, le 13 janv. 2021 /CNW Telbec/ - L'École nationale d'administration publique (ENAP) et Polytechnique Montréal sont fières d'annoncer la création d'un nouveau diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) conjoint en gestion des systèmes et projets complexes d'intérêt public.

Ce programme de 30 crédits est conçu pour celles et ceux qui travaillent à l'interface entre l'administration publique et les firmes d'ingénierie et qui souhaitent saisir les enjeux sociaux, économiques, technologiques, organisationnels, politiques et éthiques liés à des projets qui sont à forte intensité technique et qui s'inscrivent dans une logique d'intérêt public.

Il vise à :

Comprendre la logique des décisions politiques et de gestion des systèmes et projets complexes d'intérêt public;

Prendre des décisions de qualité et gérer les risques de tels systèmes et projets;

Choisir les arrangements institutionnels qui permettent d'intégrer, tout au long du processus, les diverses parties prenantes de la société civile, allant au-delà des acteurs centraux que sont les gouvernements et les firmes de génie.

Le directeur général de l'ENAP, Guy Laforest, se réjouit de cette première collaboration fructueuse avec Polytechnique Montréal. « Ce nouveau DESS conjoint avec Polytechnique Montréal arrive à point nommé alors que les projets d'intérêts publics se multiplient et se complexifient ici et à travers le monde. En unissant nos forces, nous outillerons celles et ceux qui souhaitent collaborer aux défis emballants de la gestion des initiatives publiques qui façonneront le monde de demain », affirme M. Laforest.

« L'administration publique et le génie sont des domaines complémentaires qui gagnent à être enseignés de pair », souligne Philippe A. Tanguy, directeur général de Polytechnique Montréal. « L'ingénieur d'une firme de génie-conseil qui répond à un appel d'offre pour la construction d'un hôpital a tout intérêt à maîtriser le fonctionnement de la prise de décision publique, l'environnement réglementaire et les pratiques de gouvernance publique. De la même façon, le juriste à l'emploi d'un ministère qui rédige un appel d'offre pour un projet à haute teneur technologique se doit de comprendre le langage des ingénieurs et les contraintes technico-économiques de la production. La gestion des systèmes et des projets complexes d'intérêt public nécessite de solides compétences dans les deux sphères de spécialisation, d'où l'intérêt et la portée de ce programme conjoint, sans équivalent au Québec », ajoute M. Tanguy.

Les personnes intéressées par ce programme peuvent faire parvenir leur demande d'admission dès maintenant à l'un ou l'autre des établissements. Le programme sera offert à compter de l'automne 2021.

À propos de l'ENAP

L'École nationale d'administration publique est la seule université francophone spécialisée en administration publique de l'Amérique du Nord. Elle est aussi une école professionnelle qui propose aux individus et aux organisations une gamme complète de formations et de services et les accompagne afin qu'ils relèvent les défis des secteurs public et parapublic. L'ENAP évolue AVEC ET POUR les acteurs publics.

À propos de Polytechnique Montréal

Fondée en 1873, Polytechnique Montréal, université d'ingénierie, est l'une des plus importantes universités d'enseignement et de recherche en génie au Canada. Polytechnique Montréal est située sur le campus de l'Université de Montréal, le plus grand complexe universitaire francophone en Amérique. Avec plus de 52 500 diplômés, Polytechnique a formé 22 % des ingénieurs en exercice membres de l'Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ). Elle propose plus de 120 programmes de formation. Polytechnique compte 285 professeurs et plus de 9 000 étudiantes et étudiants. Son budget annuel global s'élève à 255 millions de dollars, incluant un budget de recherche de près de 100 millions de dollars.



