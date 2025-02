Pérenniser la recherche collaborative pour un meilleur soutien à la sortie de placement des jeunes

Une équipe de l'ENAP coconstruit et développe des programmes de recherche qui contribuent à des politiques visant le bien-être et l'égalité des chances des jeunes.

MONTREAL et QUEBEC, le 5 févr. 2025 /CNW/ - L'équipe de la Chaire de recherche sur l'évaluation des actions publiques à l'égard des jeunes et des populations vulnérables (CREVAJ) a récemment reçu une subvention du gouvernement du Québec pour poursuivre ses travaux en innovation sociale. Voyant que le financement du projet de l'Étude longitudinale sur le devenir des jeunes placés (EDJeP) venait à terme, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MESS) lui a octroyé un montant de 240 000 $ pour en assurer la continuité.

Le professeur et chercheur Martin Goyette (Groupe CNW/École Nationale d'administration publique (ENAP))

Dirigé par le professeur Martin Goyette, EDJeP a fait ressortir, au fil des ans, l'importance des liens avec l'ensemble des parties prenantes (recherche, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux, communautaire, décisionnaires, jeunes et groupes de jeunes). La coconstruction de solutions et le développement d'une équité de traitement pour tous les jeunes au Québec ont ainsi été portés au cœur des priorités.

« En fournissant à EDJeP ce financement, le ministère de la Santé et des

Services sociaux a démontré un soutien important non seulement aux

équipes de recherches et aux intervenantes et intervenants, mais

également à l'égard des jeunes et d'un plaidoyer pour l'égalité des

chances dans notre société. », Hugo Cyr, directeur général de l'École

nationale d'administration publique (ENAP)

EDJeP a pour objectif de combler un manque de connaissances sur la période de l'après-placement, une période qui fait souvent l'objet de peu d'attention, en s'intéressant aux conditions de vie et de sortie des jeunes de 17 à 21 ans ayant été placés. L'équipe de CREVAJ a suivi environ 1 000 jeunes, durant une période de 3 ans. Ce processus a donné lieu à des analyses croisées avec les données administratives des services de protection de la jeunesse, du MESS et du ministère de l'Enseignement supérieur, du ministère de la Sécurité publique (MSP) et ceux de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ), ainsi qu'avec certaines données populationnelles.

Au fil des ans, les différents rapports ont permis d'obtenir une compréhension claire des enjeux de transition pour les jeunes placés. Ces travaux de recherche ont également permis de veiller à l'amélioration des pratiques et politiques touchant ces membres de la société.

Quand recherches et collaborations permettent de rassembler… pour construire l'avenir

Un des éléments phares des travaux menés par l'équipe de Martin Goyette est l'importante place des jeunes dans l'ensemble du processus. En effet, l'analyse de leurs trajectoires et des pratiques d'intervention sociale permettra de saisir la concordance entre leurs besoins et les services auxquels ils ont accès. Les données recueillies permettent de dévoiler des résultats inédits et de faire une lecture longitudinale et représentative de cette période post-placement.

« En suivant les mêmes jeunes sur une période de leur vie, nous obtenons

des données qui comprennent plusieurs observations au cours du temps,

et ce pour une même personne. Cette particularité de EDJeP nous permet

de collaborer avec les personnes sur le terrain en fournissant des données

qui permettent de mettre en place des plans d'action. » Martin Goyette

Côté collaboration, le chercheur et son équipe savent de quoi ils parlent ! Que ce soit dans les ministères, les milieux de pratiques ou de la recherche, nombreuses sont les personnes qui ont ce projet à cœur. Parmi ses partenaires de longue date, l'équipe compte sur la Direction de l'enseignement universitaire et de la recherche (DEUR), du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal. Puisque l'étude a une portée clinique intersectorielle, elle contribue notamment à l'amélioration des pratiques et des politiques publiques, de concert avec des groupes de jeunes et des partenaires communautaires.

La directrice nationale de la protection de la jeunesse au Québec, Lesley Hill, également une partenaire du projet, souligne l'importance de la poursuite des travaux.

« EDJeP est la seule étude québécoise qui permet de produire une

compréhension claire des enjeux de la transition à la vie adulte après le

placement et elle a fortement influencé les recommandations de la

Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la

jeunesse. L'étude s'appuie sur l'expérience vécue de plusieurs jeunes et

permet de donner une voix aux jeunes ex-placés sur leurs expériences à

la sortie des services de la protection de la jeunesse. » Lesley Hill,

directrice nationale de la protection de la jeunesse au Québec

Sur le terrain, Jessica Côté-Guimond est au fait de l'importance des travaux de l'étude puisque ceux-ci ont donné lieu à la création du Collectif Ex-placé DPJ, un lieu qui facilite la prise de parole et la mobilisation des jeunes placés et ex-placés de 14 à 35 ans.

« Martin Goyette et son équipe ont été soucieux de la participation des

jeunes dans le cadre de la réalisation et des publications de EDJeP ; ils

portent un puissant plaidoyer pour le respect des jeunes et leur

participation authentique afin de combler les besoins encore importants

quant à l'accès aux droits des jeunes en protection de la jeunesse. Les

données de EDJeP pointent nettement sur les besoins des jeunes, pour

une société bienveillante » Jessica C. Guimond, ex-placée, cofondatrice

et directrice du Collectif Ex-placé DPJ

Les organismes Déclic et Dans la rue sont, quant à eux, à la fois partenaires et bénéficiaires des travaux. Avec ses données percutantes sur l'itinérance des jeunes, la santé mentale et la sous-scolarisation, EDJeP met en lumière les constats faits sur le terrain et leur permet de soutenir leurs revendications en matière de prévention, d'innovation sociale, de solutions concrètes, voire de financement.

« Dans la rue poursuit avec conviction son travail de prévention pour

réduire l'ancrage des jeunes dans l'itinérance. Les aider à leur sortie de

la protection de la jeunesse est essentiel et ce doit être un engagement

de chaque jour afin de rétablir une égalité des chances. Ces travaux

permettent de construire une réelle prévention de la vulnérabilisation. »

Cécile Arbaud, directrice générale, Dans la rue

« Les données de l'EDJeP fournissent une base scientifique solide qui

valide nos démarches d'innovation sociale. Elle nous permet

collectivement de repenser nos pratiques d'accompagnement et de

développer des solutions concrètes comme le Campus Agora de Déclic,

afin de soutenir efficacement la transition vers l'âge adulte des jeunes

ex-placés de la DPJ. » Benoit Bernier, directeur développement et

cofondateur chez Déclic

La collaboration entre les actrices et les acteurs au cœur des services offerts aux jeunes est un levier puissant dans l'amélioration de leurs conditions de vie. Un tel financement vient pérenniser les actions en recherche et permettra sans doute de poursuivre un peu plus loin encore !

Pour en savoir plus sur les résultats EDJeP

Une consommation de services sociaux et de santé accrue par les jeunes adultes de la protection de la jeunesse - 27 novembre 2024

Emploi et scolarité : des écarts parlants chez les jeunes placés sous les services de la protection de la jeunesse au Québec - 19 avril 2024

À propos de l'ENAP

L'École nationale d'administration publique (ENAP) est l'Université-conseil qui propose aux individus, aux organisations publiques et aux États, ici et à l'international, une gamme complète de formations et de services, et les accompagne afin qu'ils relèvent les défis des secteurs publics et parapublics.

Véritable référence en matière de développement et de modernisation de l'administration publique, l'ENAP exerce sa mission dans les domaines suivants : formation et enseignement supérieur ; recherche ; services-conseils.

SOURCE École Nationale d'administration publique (ENAP)

Contact : Sophie Laberge, conseillère en communication ENAP, [email protected], 514-771-8256