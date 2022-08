Nouveau décret pour les signaleurs routiers - Formation, santé et sécurité au menu du comité paritaire

MONTRÉAL, le 24 août 2022 /CNW Telbec/ - C'est maintenant officiel, tous les signaleurs routiers du Québec sont désormais couverts par un décret qui régit leurs conditions de travail, basé sur la convention collective négociée par le Syndicat des Métallos.

En effet, le décret a été publié aujourd'hui dans la Gazette officielle du Québec. Auparavant, les signaleurs routiers étaient considérés comme des agents de sécurité, et donc couverts par le décret gouvernemental régissant les conditions de travail de la sécurité privée.

À la suite du décret, un comité paritaire est formé avec un conseil d'administration représentant à la fois les travailleurs et travailleuses de la signalisation routière et les organisations patronales du même secteur. « La table est mise pour travailler ensemble, avec les employeurs, afin d'améliorer la santé et sécurité dans le secteur et de bonifier les formations dédiées aux signaleurs routiers. Cela ouvre la porte à des formations plus adaptées au métier et plus accessibles », explique le représentant syndical Martin L'Abbée.

La durée d'application de ce premier décret de la signalisation routière est d'une durée d'un an. Au cours de cette année, les conventions collectives feront l'objet d'une nouvelle ronde de négociations. La nouvelle mouture sera enchâssée dans la nouvelle version du décret.

« Il y a une mise à jour importante des conditions de travail pour tenir compte du marché et de l'évolution du coût de la vie. Les gains qui seront faits par les syndiqués bénéficieront ensuite à l'ensemble des signaleurs routiers du Québec », précise Martin L'Abbée.

Le directeur québécois des Métallos, Dominic Lemieux, se réjouit de voir un nouveau décret ainsi adopté. Il y voit un signe de l'efficacité du paritarisme. « Quand les employeurs et les syndicats travaillent dans le même sens pour reconnaître une profession et établir des standards communs, c'est tous les travailleurs et travailleuses du secteur qui en bénéficient. On salue d'ailleurs l'écoute du ministre du Travail, qui a su entendre le message commun provenant de ce secteur », souligne Dominic Lemieux.

Le Syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, est le plus important syndicat du secteur privé au Québec. Il regroupe plus de 60 000 travailleurs et travailleuses de tous les secteurs économiques.

