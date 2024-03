Nouveau coup de sonde exclusif de la Chambre : face aux défis de main-d'œuvre, les entreprises doivent miser sur la culture organisationnelle et des salaires concurrentiels

MONTRÉAL, le 25 mars 2024 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain dévoilait ce matin les résultats de son nouveau coup de sonde dans le cadre du Forum stratégique sur les solutions aux défis de main-d'œuvre.

Ce coup de sonde brosse un portrait de la situation du marché de l'emploi, des défis de main-d'œuvre des entreprises et des priorités des travailleurs dans leur expérience en emploi. Voici les principaux constats :

Alors que 40 % des entreprises ont effectué des mises à pied au cours des 12 derniers mois, 90 % des entreprises prévoient faire des embauches dans les 12 prochains mois.

Plus de la majorité des entreprises ont de la difficulté à recruter (61 %) et à retenir (56 %) des employés.

Pour 58 % des entreprises, les difficultés de recrutement mettent une pression à offrir des salaires plus élevés.

Les défis d'accès à la main-d'œuvre qualifiée ont des conséquences sur la charge de travail des employés et des gestionnaires, notamment l'augmentation des heures travaillées chez 47 % des répondants.

La culture d'entreprise est l'aspect le plus important dans le choix d'un employeur pour 44 % des répondants.

Parmi les éléments pouvant inciter les employés à quitter leur emploi, on compte la mauvaise adéquation avec la culture d'entreprise (36 %), une rémunération insuffisante (32 %) et des possibilités d'avancement insuffisantes (24 %).

« Nos données montrent que le marché du travail continue d'être sous tension. Alors que 40 % des entreprises ont effectué des mises à pied en 2023, 90 % des entreprises prévoient effectuer des embauches en 2024. La majorité des entreprises déclarent avoir de la difficulté à attirer (61 %) et à retenir (56 %) des employés. Ce déséquilibre important crée une pression sur les salaires pour 58 % des entreprises dans un contexte économique toujours difficile », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Les défis de main-d'œuvre ont des conséquences majeures pour les entreprises. Au premier rang, on observe une augmentation importante de la charge de travail (47 %), autant pour les gestionnaires que pour les employés, avec des impacts importants sur la santé mentale. Ces enjeux freinent la croissance des entreprises (35 %) et nuisent au respect des échéanciers (33 %). La question dépasse la gestion des ressources humaines : c'est un problème plus global qui empêche nos travailleurs et nos entreprises d'atteindre leur plein potentiel », a ajouté Michel Leblanc.

« Face à ces défis, la clé est de compter sur une culture d'entreprise saine. Celle-ci arrive en tête des pistes préconisées par les employés pour la rétention (44 %) et des raisons de leur départ lorsqu'ils ne s'y reconnaissent pas (36 %). Une rémunération concurrentielle n'est pas suffisante pour garder et attirer des employés. Une culture d'entreprise inclusive et dynamique, entretenue par les gestionnaires, est une formule gagnante pour naviguer dans le marché du travail en 2024 », a conclu Michel Leblanc.

La collecte de données du sondage a été effectuée entre le 28 février et le 18 mars 2024.

Pour prendre connaissance des faits saillants du sondage, consultez le document sur le site Web de la Chambre.

