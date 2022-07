Nouveau contrat de travail pour les agents de sécurité

MONTRÉAL, le 12 juillet 2022 /CNW Telbec/ - Les quelque 16 000 agents de sécurité membres de la section locale 8922 du Syndicat des Métallos ont un nouveau contrat de travail de cinq ans qui leur accorde, selon les formations, des augmentations salariales en y incluant les primes de 19,2 % à 27,8 % pour la durée du contrat et de 8,2 % à 18,6 % dès la première année.

De grandes nouveautés font partie de cette convention collective. Non seulement la professionnalisation des agents de sécurité est reconnue par plusieurs formations, mais plusieurs primes nouvelles, bonifiées et/ou obligatoires sont introduites, dont une prime de nuit, revendiquée depuis plus de 35 ans, qui touche le tiers des membres de la profession.

« Dans un contexte d'inflation où le panier d'épicerie ne cesse d'augmenter, en plus de maintenir toutes les clauses normatives en place, nous avons donné plusieurs outils à nos membres afin d'aller chercher un salaire décent », fait valoir le représentant du Syndicat des Métallos, Sylvain-Rock Plante.

Notons que quatre primes sont universelles : elles touchent tous les agents de sécurité ayant la formation associée à l'une ou l'autre de ces primes. Enfin, deux de ces primes sont assujetties aux règles sur le temps supplémentaire. La liste des primes est la suivante :

Premiers soins : prime obligatoire et universelle de 60 cents l'heure, assujettie au temps supplémentaire.





: prime obligatoire et universelle de l'heure, assujettie au temps supplémentaire. Service à la clientèle : nouvelle prime obligatoire et universelle de 50 cents l'heure, assujettie au temps supplémentaire.





: nouvelle prime obligatoire et universelle de l'heure, assujettie au temps supplémentaire. Secteur de la santé : prime obligatoire bonifiée à 2 $ l'heure.





: prime obligatoire bonifiée à 2 $ l'heure. Secteur parajudiciaire : nouvelle prime obligatoire de 2 $ l'heure.





: nouvelle prime obligatoire de 2 $ l'heure. ASP Construction : prime bonifiée à 1$ l'heure.





: prime bonifiée à 1$ l'heure. Prime de nuit : nouvelle prime obligatoire et universelle de 1 $ de l'heure.





: nouvelle prime obligatoire et universelle de 1 $ de l'heure. Prime d'état d'urgence sanitaire : nouvelle prime obligatoire et universelle de 50 cents de l'heure en 2023, doublée tous les ans par la suite jusqu'à 2 $ l'heure.

« Notre secteur d'activité est en plein essor et en pleine transformation », explique le président intérimaire de la section locale 8922, Vincent Boily. « Cette entente fait de nous des professionnels de la sécurité qui couvre plusieurs secteurs d'activité névralgiques au Québec. Ce nouveau contrat de travail permet de reconnaître cela et donne à nos membres la possibilité de suivre les formations et d'obtenir les primes associées à cette professionnalisation. »

Au cours des dernières semaines, pas moins de 70 assemblées se sont tenues à travers le Québec afin de discuter de l'entente négociée entre le comité de négociation de la section locale 8922 et l'Association provinciale des agences de sécurité, regroupant les principaux employeurs du secteur. Lors de ces assemblées, les membres ont accepté dans une proportion de 54 % ce nouveau contrat de travail.

Le secteur de la sécurité privée fait l'objet d'un décret gouvernemental qui fixe des conditions de travail minimales pour l'ensemble de l'industrie. Ce contrat de travail sera enchâssé dans un décret, qui s'appliquera ensuite à l'ensemble du secteur de la sécurité privée au Québec.

« De plus, la négociation a commencé 18 mois avant l'échéance de la présente convention collective afin d'arriver à une entente avant celle-ci. Le gouvernement doit adopter ce décret rapidement afin de ne pas pénaliser des dizaines de milliers de familles de métallos déjà aux prises avec l'inflation », conclut Sylvain-Rock Plante.

Le Syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, est le plus important syndicat du secteur privé au Québec. Il regroupe plus de 60 000 travailleurs et travailleuses de tous les secteurs économiques.

SOURCE Syndicat des Métallos (FTQ)

