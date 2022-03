Nouveau contrat chez Rio Tinto Fer et Titane - 11 millions de plus dans l'économie régionale

SEPT-ÎLES, QC, le 11 mars 2022 /CNW Telbec/ - Réunis en assemblée générale ce matin, les métallos de la mine Tio à Havre-Saint-Pierre, membres de la section locale 4466, ont entériné dans une proportion de 97 % leur nouveau contrat de travail. Celui-ci représente près de 11 millions supplémentaires sur quatre ans dans l'économie régionale, soit une hausse cumulative de la masse salariale de l'ordre de 40 %.

Notons que ce renouvellement survient quelques mois avant l'échéance du contrat de travail, prévue en septembre prochain. « C'est un gain important pour les travailleurs, mais aussi pour l'économie de toute la Minganie. C'est de l'argent qui sera investi ici, dépensé ici dont toute la communauté pourra profiter », fait valoir le président de la section locale 4466, Jean-François Boudreau.

Le contrat prévoit des augmentations annuelles de plus de 10 % sur quatre ans, auxquelles s'ajoutera un boni de vie chère intégré au salaire, calculé en fonction de l'évolution de l'Indice des prix à la consommation (IPC). Une bonification des régimes de retraite est également prévue (6 $ par mois au terme du contrat), ainsi qu'une amélioration de l'assurance vie. La prime de formation est aussi bonifiée et un nouveau congé flottant est prévu au contrat.

« C'est un très bon contrat. On est satisfait de voir le pouvoir d'achat protégé et les avantages sociaux améliorés. Cela vient sécuriser l'avenir des activités de la mine Tio, alors qu'une quarantaine de semaines de travail sont prévues encore l'année prochaine », explique le président de la section locale 4466, Jean-François Boudreau.

Devant l'adoption récente de la loi 27, qui vient entièrement modifier le régime en santé et sécurité et affaiblir les protections pour les secteurs à haut risque, plusieurs dispositions en lien avec la prévention, auparavant prévues dans la législation québécoise, ont été incluses dans la nouvelle convention collective. Ainsi, on y prévoit les modalités du travail du représentant à la prévention, des libérations hebdomadaires de 40 heures, le fonctionnement du comité paritaire de santé et sécurité, la fréquence des réunions et la nomination du médecin responsable de la santé à la mine. Il est également stipulé que la prévention s'effectuera à l'échelle de la mine, et non dans un regroupement de plusieurs établissements.

« C'était important de prévoir dans la convention les mécanismes de prévention auparavant prévus dans la loi sur la santé et sécurité. Cette convention collective vient compenser les reculs de la législation québécoise. Heureusement, l'employeur était sur la même longueur d'onde que nous, il constatait que la recette en prévention fonctionnait bien à la mine Tio et il était d'accord pour l'inclure dans la convention », explique le coordonnateur des Métallos pour la Côte-Nord, Nicolas Lapierre.

Le Syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, est le plus important syndicat du secteur privé au Québec. Il regroupe plus de 60 000 travailleurs et travailleuses de tous les secteurs économiques.

