Nouveau Conseil des ministres : un signal vers plus d'efficacité de l'État

MONTRÉAL, le 21 avril 2026 /CNW/ - L'Association des firmes de génie-conseil du Québec (AFG) félicite l'ensemble des membres de l'équipe ministérielle pour leur nomination au sein du Conseil des ministres, dirigé par la première ministre Christine Fréchette et souhaite collaborer à plusieurs niveaux à faire progresser le Québec.

L'AFG tient particulièrement à saluer les nominations de France-Élaine Duranceau au poste de ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor, de Benoit Charette à titre de ministre des Transports et de la Mobilité durable, de Bernard Drainville comme ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, d'Éric Girard, ministre des Finances et ministre responsable des infrastructures et de Pascale Déry dans les fonctions de ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.

« À la lumière des orientations actuelles, l'AFG salue la volonté de la nouvelle première ministre d'optimiser et de rendre plus efficace la réalisation des projets d'infrastructures, notamment en regroupant la transformation numérique sous la responsabilité du Conseil du trésor. Cette approche structurante est porteuse, puisqu'elle peut contribuer à réduire les délais et les coûts des projets, dans un contexte où le déficit de maintien des actifs continue de croître », a affirmé Bernard Bigras, président-directeur général de l'AFG.

« L'AFG félicite également Éric Girard pour sa reconduction à titre de ministre des Finances et souligne son arrivée comme ministre responsable des infrastructures. Ce dernier pourra compter sur l'AFG pour l'appuyer dans la priorisation stratégique des projets d'infrastructures. »

« Par ailleurs, la nomination de Benoit Charette au ministère des Transports et de la Mobilité durable, fort de son expérience récente aux Infrastructures, assurera une continuité dans l'avancement des projets, notamment sur le réseau routier et les grands projets de mobilité ».

« En matière d'environnement, l'AFG souhaite que la nouvelle ministre, Pascale Déry, s'inscrive dans la continuité des efforts entrepris par son prédécesseur, en poursuivant les démarches d'allègement réglementaire déjà amorcées, afin de concilier l'efficacité des processus administratifs et la protection de l'environnement », a soutenu Bernard Bigras

Dans cette perspective, l'AFG s'engage non seulement à collaborer avec les donneurs d'ouvrage dans cette transformation, mais aussi à proposer des pistes de solution concrètes et structurantes permettant de livrer des infrastructures plus rapidement, à coût optimal et avec une empreinte environnementale réduite. Cela repose notamment sur l'amélioration des méthodes de planification et de conception des projets, une meilleure intégration des innovations technologiques, ainsi qu'un renforcement de la collaboration entre les acteurs publics et privés.

Par ailleurs, l'AFG tient à réitérer, au nom de l'ensemble de l'industrie du génie-conseil, son engagement ferme envers la transition énergétique du Québec et la décarbonation de l'économie. Cette transition repose sur des leviers essentiels que sont l'innovation, ainsi que le développement, l'intégration et le déploiement à grande échelle de technologies durables. Elle nécessite également des cadres d'intervention agiles, capables de soutenir l'émergence de solutions performantes tout en accélérant leur mise en œuvre sur le terrain.

En conjuguant performance économique, efficacité opérationnelle et responsabilité environnementale, l'industrie du génie-conseil souhaite ainsi contribuer activement à bâtir des infrastructures résilientes, durables et adaptées aux défis climatiques et économiques du Québec.

À propos de l'Association des firmes de génie-conseil - Québec (AFG)

Fondée en 1974, l'Association des firmes de génie-conseil du Québec (AFG) représente des firmes de toutes les tailles et présentes dans toutes les régions du Québec à titre de porte-parole de l'industrie du génie-conseil et des services spécialisés dans le domaine de la construction et de l'environnement.

SOURCE Association des firmes de génie-conseil du Québec

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