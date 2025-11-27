L'industrie du génie-conseil s'inquiète des révélations du Vérificateur général du Québec sur les infrastructures

MONTRÉAL, le 27 nov. 2025 /CNW/ - À la suite du rapport du Vérificateur général du Québec, l'Association des firmes de génie-conseil du Québec (AFG) s'inquiète du sous-financement de l'évaluation et de la planification de l'entretien des infrastructures.

On y apprend notamment que le Plan québécois des infrastructures (PQI) ne reflète pas adéquatement les besoins réels du Québec, car il ne présente ni les sommes nécessaires pour réaliser les projets prévus ni celles requises pour maintenir les infrastructures existantes. Dans le PQI 2025-2035, les investissements sont largement sous-évalués : pour les projets en étude ou en planification, il manque environ 75 milliards par rapport aux coûts estimés, ce qui a mené à la mise sur pause de certains projets.

« Cette situation est fortement préoccupante. Le PQI devrait être un outil de planification fiable, mais le rapport du Vérificateur général confirme nos constats : le gouvernement multiplie les annonces, mais les projets ne se réalisent pas faute d'une planification budgétaire adéquate », estime le président-directeur général de l'AFG, Bernard Bigras.

Investir dans le maintien et la construction de nouvelles infrastructures est essentiel pour assurer le développement durable et la prospérité du Québec. Des infrastructures en bon état sont la clé d'une économie efficace, car elles permettent la mobilité des personnes et des biens, soutiennent la productivité des entreprises, favorisent l'attraction d'investissements et améliorent la qualité de vie des citoyens.

L'AFG a maintes fois souligné que négliger ces investissements entraîne des coûts beaucoup plus élevés à long terme, en raison de la détérioration accélérée des actifs existants et du ralentissement du développement économique. Si le Québec veut réellement prospérer et réaliser ses ambitions, il doit se donner les moyens de planifier, financer et exécuter adéquatement des projets d'infrastructures à la hauteur des besoins actuels et futurs.

Rappelons à cet effet que l'Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ) a mené, au cours des derniers mois, une vaste démarche de consultations régionales et sectorielles sur l'état des infrastructures publiques, à laquelle ont notamment participé plusieurs experts de l'industrie du génie-conseil. Les conclusions et recommandations issues de cette démarche seront dévoilées au début de l'année 2026.

SOURCE Association des firmes de génie-conseil du Québec

Renseignements : Pierre Nadeau, Directeur général adjoint, [email protected], 438-494-1666