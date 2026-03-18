Budget du Québec 2026-2027 et Plan québécois des infrastructures : l'industrie du génie-conseil jugera l'arbre à ses fruits

QUÉBEC, le 18 mars 2026 /CNW/ - L'Association des firmes de génie-conseil du Québec (AFG) salue la décision du gouvernement d'investir dans les infrastructures comme solution face à l'incertitude économique actuelle. Elle s'inquiète toutefois de l'accroissement constant du déficit de maintien des actifs, évalué à plus de 40 milliards de dollars.

« Bien que le budget 2026-2027 et le Plan québécois des infrastructures (PQI) annoncent de nouveaux investissements, nous demeurons prudents quant aux intentions réelles du gouvernement. Rappelons qu'en dépit des sommes prévues au budget 2025-2026, plusieurs projets d'écoles, d'hôpitaux et d'infrastructures routières ont été suspendus ou interrompus dès la phase de conception par les ministères et organismes concernés », a affirmé Bernard Bigras, président-directeur général de l'AFG.

Dans son mémoire déposé dans le cadre des consultations prébudgétaires 2026-2027, l'AFG a réitéré ses préoccupations quant à la détérioration continue des infrastructures publiques et à l'ampleur du déficit de maintien d'actifs, tout en insistant sur la nécessité d'optimiser les investissements dans un contexte budgétaire plus contraint.

L'AFG y souligne notamment l'importance de mettre en place des mécanismes durables de planification et de financement, tels que des fonds de prévoyance dédiés au maintien des actifs, afin d'assurer une gestion plus rigoureuse et prévisible des infrastructures publiques. Elle met également de l'avant la priorisation du maintien et de la modernisation des actifs existants, le renforcement de la résilience climatique des infrastructures municipales ainsi que l'amélioration des pratiques de planification, de conception et de réalisation des projets publics, particulièrement dans les secteurs du transport, de la santé et de l'éducation.

Les investissements annoncés dans le budget aujourd'hui ne seront pas suffisants pour ralentir la croissance du déficit du maintien des actifs. Cette situation préoccupante avait d'ailleurs été soulevée dans le rapport 2025-2026 du Vérificateur général du Québec, déposé en novembre 2025.

Miser sur l'expertise du Québec dans le domaine du génie

Les firmes de génie-conseil jouent un rôle de premier plan dans la réalisation des infrastructures publiques au Québec. Elles s'appuient sur des équipes ancrées dans les milieux locaux, assurant ainsi une présence active dans l'ensemble des régions.

Véritable pôle de savoir-faire, le secteur du génie-conseil génère plus de quatre milliards de dollars en retombées économiques directes et regroupe près de 28 000 professionnels issus de disciplines variées -- ingénieurs, technologues, techniciens, biologistes, géologues, spécialistes en environnement, architectes paysagistes et autres experts.

Fruit d'expertises développées au Québec au fil des décennies, cette industrie ne cesse d'évoluer pour répondre à des enjeux majeurs tels que l'adaptation aux changements climatiques, la transition énergétique et la transformation numérique. Dans le contexte économique actuel, elle constitue un levier stratégique de grande valeur.

À propos de l'Association des firmes de génie-conseil du Québec (AFG)

Fondée il a plus de 50 ans, l'Association des firmes de génie-conseil du Québec (AFG) représente des firmes de toutes les tailles et présentes dans toutes les régions du Québec à titre de porte-parole de l'industrie du génie-conseil et des services spécialisés dans le domaine de la construction et de l'environnement.

SOURCE Association des firmes de génie-conseil du Québec

Renseignements : Benoit Cyrenne, Directeur des communications et des affaires publiques, [email protected], 514-999-0219