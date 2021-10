Nouveau Conseil des ministres : des attentes élevées de la part des manufacturiers québécois

MONTRÉAL, le 26 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Alors qu'avait lieu aujourd'hui l'assermentation du Conseil des ministres, Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) tient à féliciter les ministres pour leurs nouvelles fonctions. L'Association leur offre son entière collaboration afin de s'assurer d'une relance rapide et durable de l'économie canadienne. Les attentes sont d'ailleurs très élevées envers ce nouveau cabinet afin qu'il puisse s'attaquer dès maintenant aux grands enjeux du secteur manufacturier.

« Les manufacturiers sont frappés de plein fouet par la pénurie de main-d'œuvre et les perturbations dans les chaines d'approvisionnement. En parallèle, le gouvernement fédéral a mis de l'avant des objectifs de carboneutralité très ambitieux. Nous aurons besoin d'un appui fort notamment des ministres Steven Guilbault, François-Philippe Champagne et Sean Fraser pour permettre aux entreprises manufacturières de jouer pleinement leur rôle dans la relance économique », affirme Véronique Proulx, présidente et directrice générale de MEQ.

4 priorités du secteur manufacturier

MEQ demande au gouvernement fédéral d'attirer au moins 2% des investissements manufacturiers faits annuellement au sein de l'OCDE, soit 50 milliards de dollars par an au cours de la prochaine décennie.

L'Association invite ainsi les nouveaux ministres à s'engager à viser cette cible du 2%, mais aussi de travailler avec les manufacturiers pour mettre en œuvre une stratégie industrielle efficace, intégrée et complète pour le pays. Cette stratégie devrait s'appuyer sur quatre priorités:

Contrer la pénurie de main-d'œuvre: on doit notamment réduire les délais pour l'immigration temporaire et permanente; Stimuler l'investissement en innovation et en technologies : on doit accélérer l'intégration des nouvelles technologies par des mesures fiscales fortes, permettant ainsi de réduire nos GES et d'augmenter notre productivité; Augmenter les exportations canadiennes; Adopter une stratégie carboneutre et favoriser l'accompagnement des PME manufacturières.

« L'érosion de notre compétitivité industrielle a eu un impact direct sur la capacité de nos entreprises manufacturières à réagir à la crise et à s'en remettre. Cette pandémie a clairement démontré l'importance d'investir dès maintenant dans nos capacités manufacturières. On appelle ainsi les nouveaux ministres à avoir une vision 360 du secteur manufacturier et à mettre en place les mesures nécessaires pour assurer sa compétitivité, dans un monde où la concurrence est féroce », conclut Mme Proulx.

Rappelons que MEQ a dévoilé, pendant la campagne électorale fédérale, ses principales recommandations pour assurer la croissance du secteur manufacturier par sa plateforme Agir dès maintenant pour le secteur manufacturier.

À propos de Manufacturiers & Exportateurs du Québec (MEQ)

MEQ représente 1 100 manufacturiers à travers le Québec. Le secteur manufacturier québécois emploie plus de 473 000 personnes et représente 13,5 % du PIB ainsi que 86,5 % des exportations. Il a généré des ventes globales de près de 153 milliards de dollars en 2020.

SOURCE Manufacturiers et Exportateurs du Québec

Renseignements: Marie-Ève Labranche, 514 570-5469, [email protected]

Liens connexes

https://meq.ca/