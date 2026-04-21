Nouveau Conseil des ministres à Québec - Réaction de la FTQ

MONTRÉAL, le 21 avril 2026 /CNW/ - La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) prend acte du nouveau cabinet mis en place par la première ministre Fréchette et du maintien en poste du ministre du travail, Jean Boulet.

La FTQ espère que le nouveau leadership gouvernemental saura insuffler un renouveau dans les relations entre le gouvernement et la société civile. Les travailleuses et les travailleurs méritent entre autres un ministre du travail qui choisit le dialogue et la consultation au lieu de projets de loi qui divisent. Alors que plusieurs secteurs industriels du Québec sont affectés par une guerre tarifaire et un contexte international mettant en péril des emplois dans toutes les régions du Québec, nous avons besoin d'un leadership rassembleur.

À ce chapitre, la FTQ demande à Québec de ne pas remettre à l'étude le projet de loi no 27 sur les décrets de convention collective et la santé et sécurité dans la construction.

À l'immigration, on se réjouit de l'arrivée d'un nouveau ministre, François Bonnardel, qui devra avoir à cœur de faire aboutir l'engagement de la nouvelle première ministre d'accorder des clauses de droits acquis pour les travailleuses et travailleurs étrangers qui ont choisi de refaire leur vie au Québec.

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600 000 travailleurs et travailleuses.

SOURCE (FTQ) Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec

Renseignements : Jean Laverdière, 514 893-7809, [email protected]