Nouveau Centre hospitalier affilié universitaire en Outaouais - Une étape importante est franchie et Québec annonce le début des travaux

QUÉBEC, le 7 avril 2026 /CNW/ - Afin de répondre aux besoins de la population de l'Outaouais et de réaliser la construction du nouveau centre hospitalier affilié universitaire dans les meilleurs délais, le gouvernement du Québec annonce aujourd'hui l'acquisition du site Asticou. Le processus d'appel d'offres se terminera en mai, et le chantier débutera dès l'été, marquant une étape déterminante pour le développement des services de santé, au bénéfice de toute la région.

Cette avancée concrète confirme l'engagement et la détermination du gouvernement à livrer ce projet structurant pour l'Outaouais et à doter la région d'infrastructures modernes, sécuritaires et adaptées aux besoins actuels et futurs de la population.

C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, Mathieu Lacombe, au nom de la ministre de la Santé, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux et ministre responsable de la région des Laurentides, Sonia Bélanger. Il était accompagné de la députée de Hull, Suzanne Tremblay, du député de Chapleau, Mathieu Lévesque, et du député de Gatineau, Robert Bussière.

L'acquisition du terrain permet de lancer dès maintenant les appels d'offres pour démarrer les travaux préparatoires, notamment la déconstruction et la préparation du site. Ces étapes mèneront au démarrage des travaux de construction du nouvel hôpital estimé à 600 lits, qui desservira la région de l'Outaouais.

Rappelons que le site Asticou a été retenu en raison de ses caractéristiques techniques, de sa localisation stratégique au cœur de Gatineau, de sa proximité avec plusieurs services et établissements d'enseignement, ainsi que de son accessibilité en transport collectif.

Citations :

« Nous franchissons aujourd'hui une étape décisive dans la réalisation de ce projet, et j'en suis très heureuse. Cela témoigne de notre désir d'améliorer l'offre de soins et de services à la population du Québec, et plus particulièrement à celle de l'Outaouais. Maintenant que le terrain est acquis, nous pouvons aller de l'avant avec les prochaines étapes. La réalisation de ce nouveau complexe hospitalier aura des retombées positives tant pour les usagères et les usagers que pour le personnel de la santé. »

Sonia Bélanger, ministre de la Santé, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux et ministre responsable de la région des Laurentides

« Je suis fier que le projet hospitalier de l'Outaouais reste au cœur des priorités de notre gouvernement. Les centres hospitaliers actuels atteignent leurs limites. Pour continuer de répondre aux besoins croissants de la population, la construction d'un complexe hospitalier demeure essentielle et vitale pour toute la région. Cette acquisition marque un pas important dans la bonne direction. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Notre gouvernement est très fier de l'acquisition de ce terrain. Elle nous permet d'aborder la suite de ce projet hospitalier avec beaucoup de rigueur et de prévisibilité. En franchissant cette étape clé, notre gouvernement démontre qu'il est à l'écoute des préoccupations de la population et que nous sommes résolument engagés à livrer un hôpital moderne, au cœur de la communauté. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable des Infrastructures

« L'acquisition du site Asticou, c'est le début concret de la réalisation du futur hôpital en Outaouais. On parle d'un projet qui va améliorer l'accès aux soins, mieux accompagner les familles, nos aînés, et soutenir celles et ceux qui travaillent chaque jour dans notre réseau de la santé. Mais au-delà de l'infrastructure, c'est surtout un projet qui va changer concrètement la vie des gens d'ici. On a aujourd'hui l'occasion de se donner un hôpital à la hauteur de nos besoins, dans un environnement qui favorise le bien-être, et en lien avec nos milieux d'enseignement pour former et retenir notre relève. C'est un projet qui va marquer notre région pour longtemps, et surtout, un projet qui va répondre à la réalité et aux attentes des gens de l'Outaouais. »

Suzanne Tremblay, députée de Hull, présidente de séance

« L'annonce d'aujourd'hui est un message clair qu'on envoie à la population pour rappeler que ce projet est prioritaire, qu'il va se concrétiser et surtout qu'on avance dans les préparatifs. Il s'agit d'un investissement majeur pour l'avenir de l'Outaouais et pour l'amélioration durable de l'accès aux soins de santé dans notre région. »

Mathieu Lévesque, député de Chapleau, leader parlementaire adjoint du gouvernement et adjoint gouvernemental du ministre de la Justice

« Je sais que les attentes sont importantes quant à ce projet hospitalier. L'acquisition du site Asticou est rassurante et représente un pas essentiel vers la réalisation de cet hôpital moderne et accessible. C'est vraiment une excellente nouvelle pour les citoyennes et les citoyens de Gatineau et de l'ensemble de l'Outaouais. »

Robert Bussière, député de Chapleau, président de séance, membre du Bureau de l'Assemblée nationale

« Avec l'acquisition du site Asticou, nous poursuivons la transformation de notre réseau pour mieux répondre à la réalité de la population de l'Outaouais et à ses besoins de services de santé et de services sociaux plus performants, à la hauteur de ses attentes. Ce geste concret s'inscrit dans la réalisation d'un projet porteur d'envergure, soit la création d'un milieu stimulant, capable d'attirer, de mobiliser et de retenir les talents essentiels à l'avenir de notre système de santé et de services sociaux. »

Marc Bilodeau, PDG du CISSS de l'Outaouais

« L'annonce d'aujourd'hui marque une étape historique pour l'Outaouais. Grâce à la collaboration entre notre gouvernement et celui du Québec, nous avons su mettre à profit notre engagement quant à la saine gestion des biens excédentaires pour offrir à la province une occasion exceptionnelle de planifier la construction d'un hôpital moderne. Ce projet témoigne de la force du travail conjoint pour améliorer notre système de santé public et assurer aux Canadiennes et aux Canadiens un accès rapide à des soins de qualité. Grâce à cet effort collectif, des milliers de personnes pourront compter sur des installations de santé à la hauteur de leurs besoins. »

L'honorable Joël Lightbound, ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec

Faits saillants :

La réalisation du nouvel hôpital sur le site Asticou s'inscrit dans une vision intégrée des soins de santé et des services sociaux en Outaouais, qui prévoit également l'aménagement d'un point de service au centre-ville de Gatineau. Ce dernier regroupera notamment des activités cliniques à haut volume afin d'améliorer l'accessibilité et la fluidité des services pour la population.

Le coût total de cette acquisition, qui s'élève à 9 millions $, est entièrement assumé par le gouvernement du Québec. Par ailleurs, la Société québécoise des infrastructures assure la gestion du projet.

SOURCE Cabinet de la ministre de la Santé, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux et ministre responsable de la région des Laurentides

Source : Catherine Barbeau, Directrice des communications et des relations médias, Cabinet de la ministre de la Santé, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux et ministre responsable de la région des Laurentides, Tél. : 514 554-4170