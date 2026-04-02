Début des travaux pour moderniser l'Hôtel-Dieu de Lévis

LÉVIS, QC, le 2 avril 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec pose aujourd'hui un geste concret pour améliorer l'accès à des soins modernes dans la Chaudière-Appalaches. Les travaux peuvent commencer pour le projet d'agrandissement et de réaménagement des blocs opératoire et endoscopique et des services logistiques de l'Hôtel-Dieu de Lévis.

L'annonce a été faite aujourd'hui par la ministre de la Santé, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux et ministre responsable de la région des Laurentides, Sonia Bélanger. Elle était entourée de la ministre de l'Enseignement supérieur et députée de Chutes-de-la-Chaudière, Martine Biron, de la députée de Lotbinière-Frontenac, Isabelle Lecours, du ministre responsable de la Jeunesse, ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, Samuel Poulin, du député de Beauce-Nord, Luc Provençal, de la députée de Bellechasse, Stéphanie Lachance, ainsi que du député de Côte-du-Sud, Mathieu Rivest.

Le projet consiste en la construction de trois nouveaux blocs, soit un nouveau pavillon clinique, un pôle logistique aménagé à l'arrière de l'Hôtel-Dieu de Lévis et adjacent au pavillon Saint-Joseph, ainsi qu'un pôle de circulation avant reliant le nouveau pavillon clinique aux pavillons Saint-Joseph, d'urgence et de médecine hyperbare. La portée du projet consiste essentiellement en un agrandissement de 35 337 m² et en un réaménagement de 1 386 m² de la superficie existante.

L'ensemble du projet, dont la gestion a été confiée à la Société québécoise des infrastructures (SQI), représente un financement global de près de 500 millions $, qui sera assumé par le gouvernement du Québec à hauteur de 474,3 millions $ et une contribution essentielle de 23,5 millions $ de la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis.

Citations :

« L'autorisation de ce projet à entrer en phase de réalisation marque une étape déterminante pour l'Hôtel-Dieu de Lévis et pour l'ensemble de la population de la Chaudière-Appalaches. En modernisant nos infrastructures, nous améliorons concrètement la qualité, la sécurité et l'accessibilité des soins, tout en offrant de meilleures conditions de travail au personnel. C'est un investissement majeur qui aura des retombées durables sur l'organisation des services et sur la prévention et le contrôle des infections. »

Sonia Bélanger, ministre de la Santé, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux et ministre responsable de la région des Laurentides

« L'Hôtel-Dieu de Lévis est un pilier essentiel de l'offre de soins dans la région. Ce projet d'envergure répond à un besoin réel de modernisation des installations. Il permettra de mieux soutenir les équipes cliniques, d'accroître l'efficacité des services et de mieux répondre aux attentes des usagers, des usagères et de leurs proches. C'est une excellente nouvelle pour Lévis et pour toute la Chaudière-Appalaches. »

Samuel Poulin, ministre responsable de la Jeunesse, ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches

« Notre gouvernement est fier de faire avancer ce projet de modernisation et d'optimisation des installations de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Il s'inscrit directement dans notre engagement à adapter et moderniser les infrastructures de santé pour répondre aux besoins croissants de la population, tout en offrant au personnel des environnements de travail mieux adaptés aux pratiques cliniques d'aujourd'hui et de demain. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable des Infrastructures

« Pour les citoyennes et les citoyens de la Chaudière-Appalaches, l'Hôtel-Dieu de Lévis est leur centre hospitalier cardinal. L'autorisation de ce projet d'entrer en phase de réalisation, attendue depuis longtemps, est une excellente nouvelle pour la population. Elle permettra de renforcer concrètement l'offre de soins et de mieux répondre aux besoins des gens de la région. »

Martine Biron, députée des Chutes-de-la-Chaudière, ministre de l'Enseignement supérieur

« Cette modernisation de notre hôpital, c'est bien plus qu'un chantier : c'est un engagement pris envers les citoyens et les citoyennes de la région qui se concrétise. Il incarne notre volonté d'innover pour répondre aux besoins croissants en soins de qualité. Chaque mètre ajouté est pensé pour améliorer l'expérience des usagers et usagères et soutenir nos équipes. Aujourd'hui, nous posons les bases d'un hôpital encore plus fort pour demain. »

Patrick Simard, PDG du CISSS de Chaudière-Appalaches

« Par cet engagement de 23,5 millions $, la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis transforme la générosité de toute une communauté en un levier concret pour réaliser cette modernisation essentielle. »

Éliane Trudel, présidente du conseil d'administration

Faits saillants :

Rappelons que l'ajout d'un pôle logistique aura un impact majeur sur l'ensemble des services cliniques de l'hôpital. Véritable colonne vertébrale, le futur pôle logistique de l'Hôtel-Dieu de Lévis permettra d'améliorer l'offre de service auprès des unités de soins en les dégageant des tâches non cliniques. Les activités logistiques seront séparées des activités de la clientèle pour une meilleure expérience usager. Une mise aux normes des espaces favorisant l'intégration des activités de recherche et d'enseignement sera aussi réalisée.

À terme, ce projet permettra de garantir un meilleur accès à des soins chirurgicaux et des examens diagnostiques de qualité et sécuritaires pour les usagers et usagères. Il permettra au personnel du CISSS et à ses équipes médicales de travailler dans des environnements de travail modernes, à la fine pointe de la technologie et, par le fait même, d'augmenter, entre autres, le pouvoir d'attraction et de rétention du personnel et des médecins.

Selon les prévisions, les travaux s'amorceront à l'automne 2026. Ils devraient être terminés à l'automne 2030 afin d'accueillir les premiers usagers et usagères au printemps 2031. Notons que des travaux préparatoires ont débuté à l'automne 2024.

Parmi les gains que procureront ces travaux, mentionnons que :

le nouveau bloc opératoire comptera sept salles polyvalentes, quatre salles spécialisées et une salle hybride de chirurgie vasculaire, de même que 18 espaces de préparation et de récupération (EPR) en salle de réveil et 30 en chirurgie d'un jour, représentant une augmentation de capacité de 50 % et 100 % respectivement;

le bloc endoscopique, qui regroupe la gastroentérologie, la pneumologie et l'urologie, sera rapatrié sur un seul site. Il comportera 12 salles d'endoscopie polyvalentes, soit trois de plus, et 27 espaces de préparation et de récupération (EPR).

SOURCE Cabinet de la ministre de la Santé, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux et ministre responsable de la région des Laurentides

Source : Catherine Barbeau, Directrice des communications et des relations médias, Cabinet de la ministre de la Santé, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux et ministre responsable de la région des Laurentides, Tél. : 514 554-4170