Nouveau centre de services à Saint-Georges-de-Beauce au printemps 2025!

QUÉBEC, le 12 mars 2025 /CNW/ - Forte de son expérience avec la création, en juin dernier, du Centre de services de Saguenay, qui réunit sous un même toit plusieurs de ses secteurs d'activité, la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) annonce la transformation de son mandataire de Saint-Georges-de-Beauce en un nouveau centre de services. Il sera situé dans le local voisin de celui du mandataire actuel, soit au bureau 10 du 11400, 1re Avenue Est.

Ce nouveau centre de services, dont l'ouverture est prévue pour le 31 mars prochain, a pour objectif d'optimiser l'expérience des citoyens et citoyennes de la région en répondant à leurs besoins et en améliorant l'efficacité et l'accessibilité des services dans la région.

En renforçant son offre dans la Beauce, la SAAQ complète les services déjà disponibles au centre de Saint-Joseph-de-Beauce, situé à 25 minutes de Saint-Georges.

Caractéristiques du nouveau centre de services

Le futur Centre de services de Saint-Georges sera conçu pour offrir une expérience améliorée à sa clientèle et pour répondre à ses attentes. Il comprendra :

un comptoir d'accueil dynamique pour mieux orienter la clientèle selon ses besoins;

un espace SAAQclic favorisant la transition vers le numérique et facilitant ainsi l'accès aux services en ligne;

une zone de service client équipée de 4 comptoirs transactionnels;

une zone consacrée à la sensibilisation à la sécurité routière pour susciter l'intérêt de la clientèle à l'égard des comportements sécuritaires à adopter sur la route.

Des services évolutifs dès l'ouverture

À l'ouverture du centre, les services offerts comprendront la délivrance et le renouvellement de permis de conduire, l'immatriculation de véhicules, l'accompagnement des clients et clientes lors de l'utilisation des services en ligne SAAQclic ainsi que la tenue d'examens théoriques. Ces services évolueront pour s'adapter aux besoins de la clientèle. Il est important de noter que les bureaux actuels de Services Québec resteront ouverts et que les services liés à sa mission continueront d'y être offerts.

Source :

saaq.gouv.qc.ca

Adresse exclusive pour les médias :

saaq.gouv.qc.ca/salle-de-presse/

SOURCE Société de l'assurance automobile du Québec

Pour information : Relationnistes auprès des médias, Tél. : 418 528-4894, Sans frais : 1 866 238-4541