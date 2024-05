TORONTO, le 4 mai 2024 /CNW/ - Le Canada est fort non pas malgré sa diversité, mais grâce à elle. Notre riche tissu culturel est composé de récits marquants du passé, et il faut les raconter pour informer et bâtir nos communautés. Dans le cadre du Budget 2024, nous préservons le passé et racontons les récits remarquables qui se cachent derrière la diversité canadienne.

L'une des communautés les plus dynamiques au pays est la communauté des Canadiens sikhs. Depuis des générations, les Canadiens sikhs représentent un pan important de notre histoire. Au début du vingtième siècle, les premiers sikhs sont arrivés en Colombie-Britannique en provenance du Pendjab. Des chemins de fer à la défense, en passant par les sciences, les arts, les affaires et la politique, les Canadiens sikhs ont depuis apporté de formidables contributions au Canada et à la prospérité canadienne. Nous devons préserver ce patrimoine pour que les prochaines générations de Canadiens sikhs - et tous les Canadiens - connaissent l'apport de cette communauté dans notre histoire.

Le premier ministre Justin Trudeau a aujourd'hui mis en relief des investissements du Budget 2024 pour préserver le patrimoine des Canadiens sikhs. Nous proposons les mesures suivantes :

Nous contribuons à la création d'une galerie consacrée aux arts et à la culture sikhs du monde au Musée royal de l' Ontario . Au moyen d'une enveloppe de 6 millions de dollars, nous travaillerons de près avec la Sikh Arts and Culture Foundation et le Musée royal de l' Ontario pour aménager un espace consacré aux arts, à la culture et au patrimoine sikhs.

Nous soutenons la production d'un court-métrage sur les soldats canadiens et indiens de la Première et de la Seconde Guerres mondiales. Grâce à un investissement de 1,8 million de dollars, nous soutiendrons le travail effectué par la Indus Media Foundation de Surrey , en Colombie-Britannique, pour la production de ce court-métrage. En préservant ce patrimoine et en encourageant les gens à le découvrir, nous garderons bien vivants les récits des Canadiens sikhs, pour le bien des prochaines générations.

Les Canadiens sikhs ont aidé à faire du Canada le pays que nous connaissons et que nous aimons. Comme tant d'autres communautés culturelles au pays, ils s'acharnent chaque jour à faire du Canada un pays encore meilleur. Parallèlement à ces mesures, le Budget 2024 prévoit également de bâtir plus de logements, d'améliorer les soins de santé, de lutter contre le vol de véhicules et d'investir dans notre économie, pour que tous les Canadiens aient une chance équitable de réussir.

« L'histoire de la communauté sikhe au Canada est en réalité l'histoire du Canada. Les investissements prévus au Budget 2024 aideront les Canadiens sikhs à raconter leurs histoires, à créer leurs espaces et à préserver leur patrimoine - parce que la diversité est notre plus grand atout. Continuons de travailler tous ensemble afin de rendre le Canada plus inclusif, dynamique et accueillant pour tous. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Le Canada est fier d'accueillir l'une des plus vastes diasporas sikhes au monde. Les investissements que nous réalisons font honneur aux immenses contributions que les Canadiens sikhs ont apportées afin d'améliorer la force, la prospérité et la diversité du pays. La nouvelle galerie consacrée aux arts et à la culture sikhs du monde qui sera aménagée au Musée royal de l'Ontario sera un bel ajout à la communauté. »

-- L'hon. Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Finances

« L'histoire sikhe est l'histoire canadienne. C'est une histoire empreinte d'une résilience, d'une compassion, d'une détermination et d'une force immenses. Les investissements prévus au Budget 2024 nous permettront de raconter maintenant et pendant des générations l'histoire des sikhs au Canada et les extraordinaires contributions qu'ils ont apportées en grand nombre au pays. »

-- L'hon. Kamal Khera, ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap

« Les musées nous aident à faire une réflexion collective sur l'histoire des Canadiens, des peuples autochtones et des diverses cultures. Le soutien que notre gouvernement offre à la Sikh Arts and Culture Foundation et au Musée royal de l'Ontario afin de créer une galerie consacrée aux arts, à la culture et au patrimoine sikhs est un important pas en avant. Nous savons que le riche tissu culturel de notre pays est encore plus résistant quand nous appuyons les arts, les récits et les témoignages authentiques. Cet espace permettra de célébrer la communauté sikhe au Canada, son histoire et ses contributions à notre société, ce qui jettera des ponts entre les communautés. »

-- L'hon. Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien

« Le Musée royal de l'Ontario est immensément reconnaissant de cet engagement de 6 millions de dollars prévu dans le budget fédéral de 2024 pour la galerie consacrée aux arts et à la culture sikhs du monde. Conçue avec l'appui de la Sikh Arts and Culture Foundation of Canada et de la communauté sikhe, cette galerie sera un ajout important à l'ensemble de galeries du Musée consacré à l'Asie du Sud, qui fut le premier de ce genre au Canada. »

-- Josh Basseches, directeur général du Musée royal de l'Ontario

