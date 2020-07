AbbVie appuie diverses initiatives visant à sensibiliser davantage le public à l'élimination de l'hépatite C et à en faire une priorité, car pour atteindre cet objectif commun d'ici 2030, il faudra plus que des médicaments. Il faudra des partenariats fondés sur la transparence et l'esprit de collaboration, avec des professionnels de la santé, des gouvernements et des organismes communautaires, afin d'éliminer les obstacles à l'accès aux soins.

« Pour atteindre l'objectif 2030 de l'OMS qui consiste en l'élimination de l'hépatite C, nous devons le considérer comme une priorité nationale et provinciale en matière de santé, et ce, année après année. Étant donné que le défi consiste à identifier les personnes qui ignorent qu'elles ont contracté cette maladie, et donc qui nécessitent des soins, la mise sur pied d'initiatives efficaces d'élimination de l'hépatite C nous aidera à concrétiser cet objectif », affirme Denis Hello, Vice-président et Directeur général d'AbbVie Canada.

Au Canada, les populations les plus exposées au risque de contracter l'hépatite C sont, notamment, les Autochtones, les personnes qui ont une expérience du système carcéral, les personnes nées entre 1945 et 1975, les immigrants et nouveaux arrivants, ainsi que les utilisateurs de drogues injectables ou les consommateurs de drogues1. Au Canada, jusqu'à 35 % des cas d'infection par le virus de l'hépatite C (VHC) sont diagnostiqués chez des immigrants et des personnes nouvellement venues de pays où l'hépatite C est répandue1. Les personnes s'injectant des drogues représentent jusqu'à 66 % des infections par le VHC actuelles ou antérieures1. Par l'intermédiaire de partenariats avec des organismes comme HepCURE à Toronto et l'Hôpital général juif de Montréal, AbbVie poursuit son travail visant à éliminer la maladie.

HepCURE a mis sur pied un programme exhaustif de traitement clinique qui répond de manière ciblée aux besoins non comblés des personnes marginalisées et des consommateurs de drogues injectables. En plus de sensibiliser et d'informer la communauté, le programme assure l'accès rapide au diagnostic et au traitement en éliminant les obstacles à la prestation des soins et en tirant parti de la technologie pour effectuer le suivi et la surveillance des interventions et des résultats liés au traitement.

« Nous avons pris le temps de bien comprendre les besoins de la population de patients afin de trouver des solutions qui s'attaquent véritablement aux obstacles liés au traitement et répondent aux problèmes d'observance thérapeutique. Nous travaillons également en étroite collaboration avec des fournisseurs de soins de santé de la communauté afin de soutenir les patients durant leur traitement, ce qui permet d'améliorer les soins qui sont prodigués, en plus de les aider à atteindre leurs objectifs thérapeutiques », explique Christian Marcoux, Directeur général, HepCURE.

Grâce à un travail de proximité et à l'établissement d'un objectif de microélimination de l'hépatite C au sein de la communauté d'immigrants, le projet sur l'hépatite C mené à l'Hôpital général juif permet d'identifier des patients ayant pu être perdus de vue durant le suivi en raison de barrières culturelles ou linguistiques, de les diriger vers les tests et les soins, et d'instaurer un traitement, au besoin.

« À l'Hôpital général juif, nous voyons chaque année des milliers de personnes qui vivent avec diverses maladies du foie. Un grand nombre sont des immigrants et de nouveaux arrivants. L'hépatite C est l'une des maladies le plus souvent diagnostiquées dans ces populations. Je dois dire que nous avons mis en place un très bon système d'orientation des patients avec les centres de santé communautaires locaux », explique le Dr Nir Hilzenrat, gastro-entérologue et hépatologue.

En établissant des partenariats importants avec des intervenants comme ceux-là afin d'éliminer l'hépatite C, nous recherchons activement des solutions durables qui permettront à un plus grand nombre de patients d'être soumis à un dépistage, orientés vers les bons soins et traités plus rapidement. Travaillons de manière concertée pour faire en sorte que le Canada compte parmi les pays qui sont en voie d'atteindre les cibles établies par l'OMS visant l'élimination de l'hépatite C d'ici 2030.

À propos d'AbbVie

AbbVie a pour mission de découvrir et d'offrir des médicaments novateurs pour répondre à des besoins importants en matière de santé aujourd'hui et relever les défis médicaux de demain. AbbVie met tout en œuvre afin d'avoir un impact remarquable sur la vie des gens dans divers secteurs thérapeutiques clés, dont l'immunologie, l'oncologie, les neurosciences, les soins oculaires, la virologie, la santé des femmes et la gastroentérologie, de même que dans le domaine de l'esthétique par le truchement des produits et services d'Allergan Esthétique. Pour en savoir plus sur AbbVie, visitez les sites www.abbvie.ca et www.abbvie.com. Suivez la société sur Twitter (@abbvieCanada et @abbvie) ou consultez ses offres d'emploi sur Facebook ou LinkedIn.

1 Réseau Canadien sur l'Hépatite C (CanHepC). Modèle directeur pour guider les efforts d'élimination de l'hépatite C au Canada. www.canhepc.ca/sites/default/files/media/documents/modele_directeur_vhc_2019_05.pdf. Consulté en juillet 2019.

SOURCE AbbVie Canada

Renseignements: Kim Hogan, AbbVie Canada, 514-832-7288, [email protected]