WINNIPEG, MB, le 17 mai 2024 /CNW/ - Chaque génération mérite un avenir sain et équitable, aussi bien les enfants que les parents et les grands-parents. C'est pourquoi nous devons nous soutenir mutuellement à tous les stades de la vie, et ce, dès l'enfance.

Le gouvernement fédéral a réalisé des investissements générationnels comme le Système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants, la Prestation dentaire canadienne et l'Allocation canadienne pour enfants qui, ensemble, aident les familles canadiennes à économiser des milliers de dollars chaque année. Depuis 2015, nous avons contribué à sortir des centaines de milliers d'enfants de la pauvreté .

Nous ne cesserons jamais de chercher à soutenir les familles et les enfants. Dans le cadre du Budget 2024, nous donnons une chance équitable à chaque génération.

Le premier ministre Justin Trudeau a mis en relief aujourd'hui le nouveau Programme national d'alimentation scolaire. Doté de 1 milliard de dollars sur cinq ans, ce programme prévu dans le Budget 2024 permettra d'offrir des repas à 400 000 enfants de plus par année, en plus de ceux servis dans le cadre de programmes d'alimentation scolaire déjà en place.

Cette initiative permettra aux parents d'avoir l'esprit tranquille et aux enfants de profiter de repas sains qui les aideront à apprendre, à grandir et à connaître le meilleur départ possible dans la vie. Le programme constituera également un filet de sécurité pour les enfants qui en ont le plus besoin. Nous allons travailler avec les provinces, les territoires et nos partenaires autochtones pour assurer la mise en place de ce programme dans les écoles de partout au pays.

Le premier ministre a également souligné d'autres mesures prévues dans le Budget 2024 afin de soutenir les parents, les familles et les enfants, notamment pour :

soutenir l'apprentissage parascolaire. Le Budget 2024 prévoit un investissement de 67,5 millions de dollars pour aider les élèves, notamment les jeunes autochtones, les jeunes à faible revenu et les jeunes à risque, à atteindre leur plein potentiel. Grâce aux investissements dans les programmes d'apprentissage et de soutien parascolaires, comme le mentorat et l'aide scolaire, les élèves seront davantage en mesure d'apprendre, de grandir et de réussir.

Le Budget 2024 prévoit un investissement de 67,5 millions de dollars pour aider les élèves, notamment les jeunes autochtones, les jeunes à faible revenu et les jeunes à risque, à atteindre leur plein potentiel. Grâce aux investissements dans les programmes d'apprentissage et de soutien parascolaires, comme le mentorat et l'aide scolaire, les élèves seront davantage en mesure d'apprendre, de grandir et de réussir. lancer un nouveau programme de prêts pour l'expansion des services de garde.

Grâce à ce programme, qui accordera un milliard de dollars en prêts à faible coût et 60 millions de dollars en subventions non remboursables, les fournisseurs de services de garde publics et à but non lucratif pourront créer de nouvelles places et rénover leurs garderies actuelles. Ainsi, les fournisseurs disposeront de plus de ressources et les familles auront accès à plus d'options abordables en matière de services de garde. aider les élèves à acquérir des compétences en programmation grâce à un investissement de 39,2 millions de dollars dans l'initiative CodeCan. CodeCan a aidé plus de 4,5 millions d'élèves - de la maternelle à la 12e année - à acquérir des compétences en programmation et des habiletés numériques qui facilitent leur réussite dans les domaines des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques.

Ces mesures contribueront à fournir à nos enfants tout ce dont ils ont besoin pour réussir, s'épanouir et réaliser leur plein potentiel. Elles s'ajoutent aux nombreuses autres mesures prévues dans le Budget 2024 en vue de bâtir un Canada meilleur et plus équitable pour chaque génération. Ainsi, nous nous employons également à construire plus de logements, à améliorer les soins de santé et à investir dans notre économie, pour que tous les Canadiens aient une chance équitable de réussir.

« Le Budget 2024 vise à établir l'équité, et cela commence dès l'enfance. Les mesures que nous mettons en place aujourd'hui vont permettre de soutenir les familles, de rendre la vie plus abordable et d'investir directement dans l'avenir de nos enfants. Nous devons veiller à ce que nos enfants puissent atteindre leur plein potentiel en se sentant heureux et en santé. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Pour donner une chance équitable à chaque génération, nous devons d'abord veiller à ce que chaque enfant profite du meilleur départ possible dans la vie. C'est pourquoi nous avons réalisé des investissements transformateurs dans notre filet de sécurité sociale. Nous avons notamment investi dans les services de garde à prix abordable, la Prestation dentaire canadienne et l'Allocation canadienne pour enfants. Mais il reste du travail à faire. Ainsi, dans le cadre du Budget 2024, nous allons encore plus loin en vue de bâtir un Canada meilleur et plus équitable pour les enfants et les familles, et pour permettre à chaque génération d'atteindre son plein potentiel. »

-- L'hon. Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Finances

« Assurer à chaque enfant le meilleur départ possible dans la vie est l'objectif qui motive un grand nombre de nos investissements. Le Budget 2024 vise à garantir l'équité pour tous, y compris pour les plus jeunes d'entre nous. Grâce à des mesures telles que l'Allocation canadienne pour enfants, la Prestation dentaire canadienne, les services de garde abordables et de qualité et notre nouveau Programme national d'alimentation scolaire, les enfants du Canada seront en mesure de réaliser leur plein potentiel. »

-- L'hon. Jenna Sudds, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

« Le Manitoba est un chef de file au Canada dans le cadre de notre programme d'alimentation scolaire universellement accessible. Les élèves ne peuvent pas apprendre quand ils ont le ventre vide. En distribuant des repas aux élèves qui en ont besoin, nous les plaçons sur la voie de la réussite scolaire et des résultats d'apprentissage positifs. Notre gouvernement investit un montant record de 30 millions de dollars dans les programmes d'alimentation scolaire. Cela permet aux enfants d'avoir librement accès à des aliments sains, particulièrement dans les régions où les besoins sont les plus grands et où les élèves en ont le plus besoin. »

-- L'hon. Nello Altomare, ministre de l'Éducation et de l'Apprentissage de la petite enfance du Manitoba

Le Budget 2024 du gouvernement du Canada a été déposé à la Chambre des communes par la vice-première ministre et ministre des Finances le 16 avril 2024.

a été déposé à la Chambre des communes par la vice-première ministre et ministre des Finances le 16 avril 2024. Le nouveau programme national d'alimentation scolaire, qui est doté d'une enveloppe de 1 milliard de dollars, prévoit des investissements destinés aux communautés inuites, métisses et des Premières Nations, ainsi qu'à nos partenaires des Premières Nations autonomes et celles visées par un traité moderne, dont beaucoup affichent des taux d'insécurité alimentaire parmi les plus élevés au Canada . Ces investissements favoriseront également le renforcement des capacités et la collaboration avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis pour élaborer des solutions respectueuses des différentes cultures. Ces partenariats auront pour but de lutter contre l'insécurité alimentaire, en proposant des solutions dirigées par les peuples autochtones, et de poursuivre notre travail de réconciliation.

. Ces investissements favoriseront également le renforcement des capacités et la collaboration avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis pour élaborer des solutions respectueuses des différentes cultures. Ces partenariats auront pour but de lutter contre l'insécurité alimentaire, en proposant des solutions dirigées par les peuples autochtones, et de poursuivre notre travail de réconciliation. Dans le Budget 2021, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement transformateur de plus de 27 milliards de dollars sur cinq ans pour bâtir avec les provinces et les territoires un système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada . En tenant compte des investissements réalisés depuis le Budget 2021, le gouvernement fédéral consacre près de 40 milliards de dollars sur cinq ans à l'apprentissage et à la garde des jeunes enfants. En seulement trois ans, nous avons fait de formidables progrès : dans l'ensemble du pays, plus de 750 000 enfants fréquentent déjà des garderies abordables et de qualité, ce qui permet à certaines familles d'économiser jusqu'à 14 300 $ par enfant par année. Aux côtés des provinces et des territoires, nous avons également annoncé la création de plus de 100 000 nouvelles places, ce qui nous rapproche de notre objectif de créer 250 000 nouvelles places d'ici mars 2026.

a annoncé un investissement transformateur de plus de 27 milliards de dollars sur cinq ans pour bâtir avec les provinces et les territoires un système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants à l'échelle du . En tenant compte des investissements réalisés depuis le Budget 2021, le gouvernement fédéral consacre près de 40 milliards de dollars sur cinq ans à l'apprentissage et à la garde des jeunes enfants. En seulement trois ans, nous avons fait de formidables progrès : dans l'ensemble du pays, plus de 750 000 enfants fréquentent déjà des garderies abordables et de qualité, ce qui permet à certaines familles d'économiser jusqu'à 14 300 $ par enfant par année. Aux côtés des provinces et des territoires, nous avons également annoncé la création de plus de 100 000 nouvelles places, ce qui nous rapproche de notre objectif de créer 250 000 nouvelles places d'ici mars 2026. Afin de donner à chaque enfant le meilleur départ possible dans la vie, le Budget 2024 prévoit également les mesures suivantes :

l'accroissement de la formation à l'intention des éducateurs de la petite enfance. Nous investissons 10 millions de dollars sur deux ans dans la formation d'un plus grand nombre d'éducateurs de la petite enfance, afin de disposer des talents nécessaires pour mener à bien l'expansion des services de garde abordables et de qualité. l'amélioration de l'accès aux services de garde pour les familles de militaires. Le service militaire exige souvent des déménagements et des déploiements fréquents. Par conséquent, pour les militaires et leurs familles, les services de garde d'enfants de qualité sont impératifs. Le Budget 2024 prévoit un investissement de 100 millions de dollars sur cinq ans pour offrir aux membres des Forces armées canadiennes et à leurs familles un meilleur accès aux services de garde d'enfants sur les bases militaires de partout au Canada . le lancement d'un nouveau fonds pour la santé mentale des jeunes, pour veiller à ce que les jeunes générations aient accès aux services de soutien en santé mentale dont ils ont besoin. Ainsi, ils profiteront d'un départ en santé en cheminant vers l'âge adulte. Le Budget 2024 propose un investissement de 500 millions de dollars sur cinq ans pour que les jeunes profitent d'un accès à des services de santé mentale dans leur communauté. la mise en place d'un avenir plus prometteur et plus prospère pour les enfants, les jeunes et les communautés des Premières Nations grâce à un nouvel investissement proposé de 1,2 milliard de dollars dans l'éducation, de la maternelle à la 12 e année, et à l'octroi de 242,7 millions de dollars afin d'améliorer l'accès aux études postsecondaires pour les étudiants des Premières Nations. la protection de nos enfants contre les méfaits en ligne. Le Budget 2024 propose un investissement de 7,5 millions de dollars sur trois ans, à partir de 2024-2025, dans l'Agence de la santé publique du Canada . L'Agence pourra ainsi appuyer Jeunesse, J'écoute dans sa tâche consistant à fournir aux jeunes des services de santé mentale, des conseils et de l'aide en situation de crise.

Ces nouveaux investissements donnent suite aux importants progrès que nous avons réalisés en vue d'aider les enfants à atteindre leur plein potentiel et les parents à profiter de chances plus équitables. Nous avons notamment pris des mesures pour : donner plus d'argent aux familles par le biais de l'Allocation canadienne pour enfants, afin de les aider à répondre aux besoins de leurs enfants et d'améliorer de façon concrète la vie des enfants au Canada . L'Allocation canadienne pour enfants, qui peut atteindre 7 437 $ par an par enfant, est indexée chaque année au coût de la vie. améliorer l'accès aux soins dentaires pour les enfants de moins de 12 ans grâce à la Prestation dentaire canadienne, et bientôt pour les enfants de moins de 18 ans grâce au Régime canadien de soins dentaires, car personne ne devrait avoir à choisir entre s'occuper de la santé dentaire de ses enfants et nourrir sa famille.



