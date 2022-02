Un récent sondage révèle que moins d'un tiers des personnes interrogées recherchent toujours le taux le moins élevé.

TORONTO, le 17 févr. 2022 /CNW/ - L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) encourage les personnes qui souhaitent souscrire ou renouveler leur assurance automobile à faire le tour du marché pour obtenir au moins trois soumissions. Dans un récent sondage réalisé pour l'ARSF, seulement 30 pour cent des répondants ont indiqué qu'ils recherchaient toujours le taux le moins élevé.

« En tant que consommateur, vous avez le droit de demander à votre compagnie d'assurance la prime la moins élevée et la couverture la mieux adaptée à vos besoins », a déclaré Tim Bzowey, vice-président directeur, assurance-automobile et produits d'assurance de l'ARSF. « L'assurance automobile est obligatoire pour toute personne qui conduit en Ontario. Alors, nous encourageons tout le monde à profiter des réductions offertes par les assureurs automobiles, comme les réductions pour les conducteurs prudents ou les regroupements d'assurances habitation et automobile ».

Le sondage de l'ARSF a également révélé que 27 pour cent des répondants ont magasiné une assurance automobile au cours des douze derniers mois et seulement le quart d'entre eux a reçu trois soumissions. Près de la moitié des répondants qui ont reçu une soumission l'ont obtenue en quelques minutes.

Dans le cadre de sa campagne de sensibilisation des consommateurs intitulée « Votre assurance automobile est entre vos mains », l'ARSF informe les consommateurs et les encourage à faire le tour du marché pour trouver la police qui convient le mieux à leurs besoins et à leur budget. Également, pour qu'ils comprennent comment leurs habitudes de conduite et leur situation influent sur le taux de leurs primes. Elle les aide à être informé et savoir quoi dire à leur assureur, par exemple, combien de kilomètres vous parcourez chaque jour, à quels endroits et quel type de véhicule vous conduisez. Il s'agit de renseignements importants qui sont pris en compte lors du calcul de votre prime d'assurance automobile.

Le sondage de l'ARSF a aussi révélé que :

Les personnes âgées de 25 à 54 ans (entre 36 et 40 pour cent) sont plus susceptibles de toujours rechercher le taux le moins élevé que les personnes âgées de 55 ans ou plus (entre 19 et 24 pour cent).

Seulement neuf pour cent des répondants ont indiqué qu'ils connaissaient très bien leur police d'assurance automobile.

Six pour cent des gens connaissent très bien la façon dont leur prime d'assurance automobile est calculée, tandis que 38 pour cent ont dit qu'ils la connaissent un peu.

Depuis le début de la pandémie de COVID-19 en mars 2020, 63 pour cent des personnes interrogées ont indiqué qu'elles avaient diminué leur nombre d'heures de conduite. Parmi eux, la moitié a déclaré n'avoir jamais informé leur compagnie d'assurance des changements dans leurs habitudes de conduite.

56 pour cent des personnes interrogées ont indiqué qu'elles étaient au courant des réductions et des remises accordées par les compagnies d'assurance pendant la pandémie, et parmi celles-ci, 80 pour cent ont déclaré avoir reçu un remboursement.

L'ARSF continue de travailler au nom de toutes les parties prenantes, y compris les consommateurs, pour assurer la sécurité financière, l'équité et le choix pour tous. Pour en savoir plus, consultez le site www.fsrao.ca/fr.

À propos de l'enquête

L'ARSF a mandaté Forum Research pour réaliser un sondage en ligne auprès de 1 271 Ontariens âgés de 18 ans et plus. Ce sondage a été réalisé entre le 17 et le 22 novembre 2021.

SOURCE L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

Renseignements: Russ Courtney, agent principal des relations avec les médias et des communications numériques, Autorité de réglementation des services financiers, Téléphone : 437-225-8551, Courriel : [email protected]