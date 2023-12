VANCOUVER, BC, le 15 déc. 2023 /CNW/ - En ce moment, dans des communautés d'un bout à l'autre du pays, il est trop difficile de bâtir les logements dont nous avons besoin, et en particulier des logements abordables. C'est pourquoi le gouvernement fédéral collabore avec les municipalités pour éliminer les obstacles et bâtir plus de logements, plus rapidement. Nous aidons ainsi les Canadiens - qu'il s'agisse de jeunes familles, d'aînés ou de nouveaux arrivants - à se trouver un bon toit à un coût abordable.

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui que le gouvernement fédéral a conclu une entente avec la Ville de Vancouver, en Colombie-Britannique, afin d'accélérer la création de plus de 3 200 nouveaux logements au cours des trois prochaines années, ce qui favorisera la construction de plus de 40 000 logements au cours de la prochaine décennie et permettra de répondre à la demande à Vancouver.

Grâce à cette entente, conclue dans le cadre du Fonds pour accélérer la construction de logements, près de 115 millions de dollars seront versés pour éliminer les obstacles à la construction des logements dont nous avons besoin, et ce, plus rapidement. L'entente permettra d'autoriser le développement de haute densité, y compris des multiplex et des immeubles d'habitations, d'accélérer les processus de développement et de construire des logements près des transports en commun. Dans le cadre de l'entente, Vancouver travaillera à rationaliser ses lois de zonage, à élargir les programmes de location de logements abordables, à réduire les formalités administratives et à débloquer les logements hors marché. Ces initiatives vont considérablement améliorer la façon dont les logements sont construits dans l'une des plus grandes villes du Canada.

Le Fonds pour accélérer la construction de logements contribue à alléger les formalités administratives et à accélérer la construction de plus de 250 000 nouvelles habitations destinées aux résidents de villes et de communautés autochtones d'un bout à l'autre du pays. Ce programme réclame des plans d'action innovateurs de la part des administrations locales. Une fois les plans approuvés, les fonds sont fournis dès le départ pour que la construction se fasse rapidement, et d'autres fonds sont versés lorsque les résultats sont atteints. Nous invitons les administrations locales à voir grand et à faire preuve d'audace dans leurs approches, que ce soit en accélérant la réalisation des projets, en permettant l'augmentation de la densité d'habitations ou en encourageant la construction de logements abordables.

Le gouvernement du Canada soutient la classe moyenne, et le logement est au cœur de ce travail. Notre plan visant à doubler le taux de construction résidentielle au cours de la prochaine décennie nous aidera à créer l'offre de logements dont nous avons besoin. Nous continuerons de travailler avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, les administrations municipales et nos partenaires autochtones afin de continuer à bâtir plus de logements pour les Canadiens, plus rapidement, et d'améliorer la vie de tous.

« Comme bien des villes au Canada, Vancouver a besoin de plus de logements, et ce, rapidement. C'est pourquoi nous travaillons avec les maires de tout le pays pour réduire les formalités administratives et changer la façon dont nous construisons des logements. L'entente avec Vancouver que nous avons annoncée aujourd'hui permettra de construire plus de logements, plus rapidement, afin que tous les Canadiens puissent avoir un chez-soi bien à eux. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« L'entente annoncée aujourd'hui permettra d'accélérer la construction de 3 200 logements au cours des trois prochaines années et de plus de 40 000 logements au cours de la prochaine décennie. En collaboration avec les villes, les maires et tous les ordres de gouvernement, nous contribuons à la construction d'un plus grand nombre de logements abordables pour les Canadiens. »

-- L'hon. Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« La crise du logement est un problème national qui dépasse les frontières d'une seule municipalité. La Ville de Vancouver remercie le gouvernement du Canada pour son soutien alors que nous poursuivons notre collaboration afin de construire plus de logements, plus rapidement, et de bâtir un avenir plus prometteur pour tous les Vancouvérois. »

-- Son honneur Ken Sims, maire de Vancouver

Plus grande ville de la Colombie-Britannique, Vancouver est le centre économique et culturel d'une région en pleine expansion. D'ici 2050, Vancouver devrait compter 260 000 habitants de plus et jusqu'à 210 000 emplois supplémentaires.

devrait compter 260 000 habitants de plus et jusqu'à 210 000 emplois supplémentaires. Le Plan d'action pour le logement (en anglais seulement) de la Ville de Vancouver vise à construire davantage de logements de différentes densités afin de répondre aux besoins de la communauté locale.

vise à construire davantage de logements de différentes densités afin de répondre aux besoins de la communauté locale. Le Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL) est une initiative de 4 milliards de dollars du gouvernement du Canada qui s'étendra jusqu'en 2026-2027. Cette initiative est conçue pour aider les villes et les gouvernements autochtones à accroître l'offre de logements par le biais d'approches innovatrices.

qui s'étendra jusqu'en 2026-2027. Cette initiative est conçue pour aider les villes et les gouvernements autochtones à accroître l'offre de logements par le biais d'approches innovatrices. La province de la Colombie-Britannique a récemment apporté des modifications législatives importantes qui ont une incidence sur la manière dont les autorités locales planifient et réglementent le logement. Certaines communautés, dont celles de Vancouver, sont tenues d'atteindre des objectifs précis en matière de logement. Conformément à ces modifications législatives, les municipalités doivent permettre le développement de tous les types de logements, des logements secondaires aux appartements de plus grande densité, en fonction de la taille et de l'emplacement. Elles doivent notamment désigner des zones de développement axées sur les transports en commun, qui sont situées près des carrefours de transit, et autoriser des densités d'habitation minimales. Grâce à la forte concordance entre les programmes du FACL et ceux de la province, le financement accordé par le FACL aidera Vancouver à atteindre ces objectifs.

à atteindre ces objectifs. Le premier ministre a récemment annoncé trois autres ententes conclues dans le cadre du FACL en Ontario , notamment à Brampton , à London et à Vaughan. Le gouvernement du Canada a annoncé sept autres ententes conclues dans le cadre du FACL cette année, à Richmond Hill , à Calgary , à Kitchener, à Kelowna , à Hamilton , à Halifax et à Moncton . Ensemble, ces ententes permettront d'accélérer la construction de plus de 35 000 logements supplémentaires au cours des trois prochaines années seulement, et de milliers d'autres logements dans les années suivantes. Une entente a également été conclue avec la province de Québec.

, notamment à , à et à Vaughan. Le gouvernement du a annoncé sept autres ententes conclues dans le cadre du FACL cette année, à , à , à Kitchener, à , à , à et à . Ensemble, ces ententes permettront d'accélérer la construction de plus de 35 000 logements supplémentaires au cours des trois prochaines années seulement, et de milliers d'autres logements dans les années suivantes. Une entente a également été conclue avec la province de Québec. Le Fonds pour accélérer la construction de logements s'inscrit dans la Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada , un plan de plus de 82 milliards de dollars visant à permettre à un plus grand nombre de Canadiens d'avoir un chez-soi. Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives de la SNL sont mis à jour tous les trimestres sur le site www.chezsoidabord.ca. La Carte des initiatives de financement pour le logement permet de voir les projets de logements abordables qui ont été mis en œuvre.

, un plan de plus de 82 milliards de dollars visant à permettre à un plus grand nombre de Canadiens d'avoir un chez-soi. Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives de la SNL sont mis à jour tous les trimestres sur le site www.chezsoidabord.ca. La Carte des initiatives de financement pour le logement permet de voir les projets de logements abordables qui ont été mis en œuvre. Depuis la création de la SNL, le gouvernement du Canada a investi plus de 38,89 milliards de dollars pour contribuer à la création de plus de 151 803 logements et à la réparation de plus de 241 133 logements. Ces mesures visent à aider d'abord les personnes les plus démunies, notamment les personnes âgées, les peuples autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence.

création de la SNL, le gouvernement du a investi plus de 38,89 milliards de dollars pour contribuer à la création de plus de 151 803 logements et à la réparation de plus de 241 133 logements. Ces mesures visent à aider d'abord les personnes les plus démunies, notamment les personnes âgées, les peuples autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence. Depuis 2015, le gouvernement a aidé près de deux millions de Canadiens à trouver un logement.

