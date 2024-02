VANCOUVER, C-B, le 20 févr. 2024 /CNW/ - Il coûte trop cher de construire des logements au Canada et il faut trop de temps pour mener à bien les projets. Pour aider à relever ces défis et à construire des logements abordables pour les Canadiens de la classe moyenne, le gouvernement fédéral unit ses efforts à ceux de la province de la Colombie-Britannique dans le cadre de l'initiative BC Builds qui a été annoncée récemment.

Annoncé la semaine dernière, le programme BC Builds de la Colombie-Britannique offrira un financement provincial de plus de 2 milliards de dollars et un engagement de 950 millions de dollars en vue de construire des milliers de logements locatifs pour la classe moyenne sur des terrains sous-utilisés et appartenant à l'État, à des organismes à but non lucratif ou à des communautés. La province collaborera avec des organismes à but non lucratif, des administrations locales, des Premières Nations et des constructeurs d'habitations pour trouver des terrains libres et, grâce à des taux d'emprunt moins élevés du gouvernement, offrir un financement à faible coût pour construire davantage de logements.

Aujourd'hui, le premier ministre Justin Trudeau et le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, ont annoncé que le gouvernement fédéral accordera un financement supplémentaire pouvant atteindre 2 milliards de dollars afin d'accroître l'impact du programme BC Builds de la Colombie-Britannique.

Combiné à l'investissement de la province, le financement de 2 milliards de dollars, qui sera accordé sous forme de prêts à faible coût dans le cadre du Programme de prêts pour la construction d'appartements, favorisera la construction d'au moins 8 000 à 10 000 logements supplémentaires pour la classe moyenne. Au fur et à mesure que des terrains seront acquis, des milliers de logements supplémentaires seront construits. On accélérera ainsi la construction de logements tout en s'assurant qu'un plus grand nombre d'entre eux soient disponibles pour les Canadiens à des prix inférieurs à ceux du marché.

Le programme BC Builds s'articule autour de quelques idées simples :

Construire des logements sur des terrains sous-utilisés appartenant à l'État, à des organismes à but non lucratif ou à des communautés;

Simplifier le processus afin de réduire les délais d'approbation des projets, pour les faire passer de 3-5 ans à 12-18 mois;

Construire des logements que les Canadiens de la classe moyenne peuvent se permettre, afin que les ménages à revenu moyen n'aient pas à consacrer au loyer plus de 30 % de leur revenu en moyenne.

Cette contribution du gouvernement fédéral à l'initiative BC Builds sera la première du genre au Canada. Elle permettra de créer davantage de logements abordables pour les travailleurs canadiens, de réduire les coûts de construction et de veiller à ce que les ménages de la classe moyenne aient accès à des logements abordables pour leurs familles.

BC Builds a retenu 20 premiers sites sur des terrains appartenant à l'État, à des Premières Nations, à des organismes à but non lucratif et à des communautés dans l'ensemble de la province. Grâce à des programmes innovateurs comme BC Builds et aux investissements fédéraux qui les soutiennent, nous pouvons aider à construire plus de logements plus rapidement pour les Canadiens, à un prix qu'ils peuvent se permettre. Le gouvernement du Canada collaborera avec le gouvernement de la Colombie-Britannique au cours des prochains mois afin d'obtenir les meilleurs résultats possibles pour les Britanno-Colombiens.

Citations

« Le Canada a besoin d'un plus grand nombre de logements abordables pour la classe moyenne. C'est sur quoi porte l'annonce que nous faisons aujourd'hui avec la Colombie-Britannique. L'investissement que nous effectuons par l'intermédiaire du programme BC Builds nous permettra de construire davantage de logements abordables sur des terrains publics, de réduire les coûts de construction et de veiller à ce que nous construisions plus de logements, plus rapidement, afin que les Canadiens - qu'il s'agisse d'enseignants, d'infirmières ou de travailleurs de la construction - puissent se permettre de rester dans les communautés où ils travaillent. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Tous les ordres de gouvernement doivent travailler ensemble pour résoudre la crise du logement. Grâce à la contribution et au partenariat du gouvernement fédéral dans le cadre du programme BC Builds, nous pouvons créer encore plus de logements à faible coût pour les ménages à revenu moyen dans le cadre de ce programme. C'est une bonne nouvelle pour notre économie et pour notre avenir, mais c'est surtout une bonne nouvelle pour les Britanno-Colombiens qui cherchent un endroit décent où vivre. »

-- L'hon. David Eby, premier ministre de la Colombie-Britannique

« L'initiative BC Builds de la Colombie-Britannique est exactement le type de programme ambitieux et innovateur que nous sommes prêts à soutenir. Il permettra de construire plus de logements abordables pour la classe moyenne, et ce, plus rapidement. »

-- L'hon. Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les enseignants, les infirmières, les travailleurs de la construction et les autres personnes à revenu moyen ont besoin de plus d'options de logement en Colombie-Britannique. Étant donné que BC Builds a déjà retenu plusieurs sites à cette fin et que des dizaines de partenaires ont déjà manifesté leur intérêt à l'égard du programme, nous sommes en bonne voie de construire les logements supplémentaires dont ils ont besoin. Pour faire face à la crise du logement qui sévit actuellement, tous les ordres de gouvernement doivent apporter leur soutien. BC Builds veillera à ce que les logements destinés aux personnes à revenu moyen soient construits plus rapidement et qu'ils tiennent mieux compte du revenu des ménages. »

-- L'hon. Ravi Kahlon, ministre du Logement et leader parlementaire du gouvernement de la Colombie-Britannique

Faits saillants

Le financement de ce partenariat avec la Colombie-Britannique proviendrait de la somme de 15 milliards de dollars annoncée par le gouvernement fédéral dans son Énoncé économique de l'automne de 2023, dans lequel il s'est engagé à créer 30 000 logements locatifs dans le cadre du Programme de prêts pour la construction d'appartements. Dans l'Énoncé économique de l'automne, le gouvernement fédéral s'est également engagé à tirer parti de ce financement pour encourager les provinces et les territoires à élaborer des plans de logement ambitieux qui répondent aux besoins des Canadiens et des communautés dans lesquelles ils vivent.

Le programme BC Builds s'inscrit dans le cadre de l'investissement de 19 milliards de dollars du gouvernement de la Colombie-Britannique dans le domaine du logement. Depuis 2017, la Colombie-Britannique a construit près de 78 000 logements dans l'ensemble de la province. Voici quelques détails sur le programme BC Builds :

Tous les logements BC Builds ciblent des ménages à revenu moyen qui ne consacreront pas plus de 30 % de leur revenu en moyenne au loyer;



Le loyer des logements BC Builds ne dépassera pas le loyer du marché pour un quartier donné et, dans de nombreux cas, y sera inférieur;



Tous les ménages vivant dans les logements BC Builds seront soumis à un test de revenu au moment de l'emménagement;



BC Builds adoptera une approche communautaire qui tient compte du fait que le « revenu moyen » varie d'une communauté à l'autre;



Les projets BC Builds visent à procurer davantage de logements de deux, trois et quatre chambres à coucher, avec des loyers inférieurs à ceux du marché.

Doté d'un budget total de plus de 40 milliards de dollars, le Programme de prêts pour la construction d'appartements (PPCA) favorise la construction de logements locatifs en accordant aux constructeurs et aux promoteurs des prêts à faible taux d'intérêt entièrement remboursables. Le PPCA cible les communautés qui ont besoin d'une offre supplémentaire de logements locatifs, privilégiant les logements écoénergétiques et accessibles qui permettent d'utiliser l'espace urbain de manière plus efficiente. Depuis 2017, le PPCA a consenti des prêts d'une valeur de plus de 17 milliards de dollars pour soutenir la construction de plus de 46 000 nouveaux logements locatifs dans l'ensemble du pays.

Le PPCA s'inscrit dans la Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada . Lancée en 2017, la SNL est un plan de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui vise à offrir un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada . Elle comprend un éventail de programmes et d'initiatives complémentaires qui répondent à divers besoins dans l'ensemble du continuum du logement. Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives de la SNL sont mis à jour tous les trimestres sur le site www.chezsoidabord.ca. La Carte des initiatives de financement pour le logement permet de voir les divers projets de logements qui ont reçu des engagements de financement.

. Lancée en 2017, la SNL est un plan de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui vise à offrir un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au . Elle comprend un éventail de programmes et d'initiatives complémentaires qui répondent à divers besoins dans l'ensemble du continuum du logement. Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives de la SNL sont mis à jour tous les trimestres sur le site www.chezsoidabord.ca. La Carte des initiatives de financement pour le logement permet de voir les divers projets de logements qui ont reçu des engagements de financement. La SNL comprend également le Fonds pour accélérer la construction de logements, une initiative de 4 milliards de dollars conçue pour aider les villes et les gouvernements autochtones à accroître l'offre de logements. À ce jour, le gouvernement fédéral a conclu 49 ententes dans le cadre du Fonds pour accélérer la construction de logements en vue d'accélérer la construction de plus de 600 000 logements au cours de la prochaine décennie.

Depuis la création de la SNL, le gouvernement du Canada a investi plus de 38 milliards de dollars pour contribuer à la création de près de 152 000 logements et à la réparation de plus de 241 000 logements, et a fourni un financement pour soutenir l'abordabilité de près de 500 000 ménages. La SNL vise à aider d'abord les personnes les plus démunies, notamment les personnes âgées, les peuples autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence.

Liens connexes

