WestJet relance la liaison sans escale Calgary-Paris et poursuit sur sa lancée dans la reconstruction de son réseau transatlantique

CALGARY, AB, le 20 août 2021 /CNW/ - WestJet a repris aujourd'hui son rôle de seul transporteur aérien à offrir une liaison sans escale entre Calgary et Paris avec le départ du vol 10 de l'aéroport international de Calgary (YYC) à bord du 787 Dreamliner. Avec la reprise de la liaison vers Paris, WestJet devient la compagnie aérienne desservant le plus grand nombre de destinations européennes, directement depuis sa plaque tournante mondiale à Calgary. Le 5 août, WestJet a mis en place un service de vol sans escale, deux fois par semaine, entre Calgary et Amsterdam, et dessert actuellement Londres (Gatwick) deux fois par semaine, les deux marchés devant augmenter à trois fois par semaine en septembre.

« Nous sommes ravis de rétablir cette liaison historique entre Calgary et Paris, en reconnectant ces deux villes incroyables, et d'offrir aux Canadiens de l'Ouest des occasions de voyage faciles et uniques dans toute l'Europe, a déclaré John Weatherill, directeur commercial de WestJet. La liaison Calgary-Paris représente un marché clé du tourisme en provenance de l'étranger dans l'Ouest canadien. En parallèle de la campagne de vaccination réussie partout au Canada, nous sommes fiers de retrouver cette liaison et nous continuerons d'investir dans la reprise économique et la croissance de Calgary et de l'Alberta, après la pandémie de COVID-19. »

En 2019, l'investissement de WestJet dans des vols directs de l'Europe vers l'Alberta a généré 90 millions de dollars en dépenses de la part de 56 000 voyageurs entrant au pays.

Partenariat de partage de codes avec Air France

Le retour de la liaison Calgary-Paris rétablit également le partenariat de longue date de partage de codes entre WestJet et Air France, ce qui permet aux voyageurs d'affaires et d'agrément canadiens de se rendre facilement dans 16 villes européennes, comme Rome, Venise, Athènes et Lisbonne, et d'en revenir. Les invités de WestJet qui effectuent une correspondance avec Air France peuvent continuer d'accumuler des dollars WestJet tout au long de leur voyage vers leur destination européenne préférée.

Détails du service de vols de WestJet entre Calgary et Paris :

Itinéraire Fréquence Date de début Calgary - Paris 1 vol par semaine Du 20 août au 29 octobre 2021 Paris - Calgary 1 vol par semaine Du 22 août au 31 octobre 2021

Autres citations

« Félicitations à WestJet pour la reprise de son service direct depuis YYC vers Paris. Cette liaison transatlantique renforcera notre présence en tant que plaque tournante mondiale de WestJet, puisque les invités pourront de nouveau découvrir la Ville Lumière après seulement neuf heures de vol. Nous avons hâte d'accueillir à Calgary des visiteurs de la France et des environs, maintenant qu'ils peuvent à nouveau planifier un voyage, » a déclaré Rob Palmer, chef des finances et vice-président, Ventes commerciales et Stratégie, Administration aéroportuaire de Calgary.

« Les liens avec les marchés mondiaux sont essentiels pour attirer des entreprises, des capitaux et des gens à Calgary, a déclaré Brad Parry, président et chef de la direction intérimaire de l'agence Calgary Economic Development. La plaque tournante de WestJet à Calgary, qui offre un service direct vers des marchés internationaux comme Paris, nous procure un avantage concurrentiel. C'est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles les entreprises mondiales continuent de choisir Calgary pour installer leurs bureaux et leur siège social en Amérique du Nord. »

« Je me réjouis de cette excellente nouvelle. Cette reprise du trafic entre Calgary et la France nous permettra de développer encore davantage les échanges économiques et culturels entre l'Ouest canadien et la France. Merci à WestJet de rouvrir cette route, » a déclaré Kareen Rispal, Ambassadrice de France au Canada.

À propos de WestJet

Au service des Canadiens depuis 25 ans, WestJet a réduit les tarifs aériens de moitié et a porté à plus de 50 % le nombre de passagers aériens au Canada. WestJet a été lancée en 1996 avec 3 avions, 250 employés et 5 destinations, et est passée au fil des ans à plus de 180 avions, 14 000 employés et plus de 100 destinations dans 23 pays, avant la pandémie.

Depuis le début de la pandémie, le groupe de sociétés WestJet a établi un cadre de mesures de sécurité à plusieurs niveaux pour veiller à ce que les Canadiens puissent continuer de voyager en toute sécurité et de façon responsable grâce à la promesse La sécurité avant tout de la compagnie aérienne. Pendant cette période, WestJet a conservé sa place dans le top 10 des compagnies aériennes les plus ponctuelles en Amérique du Nord, selon Cirium.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de WestJet, visitez le site westjet.com.

