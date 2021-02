OTTAWA, ON, le 26 févr. 2021 /CNW/ - Même si les industries canadiennes du secteur des ressources naturelles sont durement touchées par la pandémie de COVID-19, elles continuent de faire preuve de résilience et d'innovation en cherchant des moyens de contribuer aux efforts déployés pour assurer notre sécurité à tous. Le secteur forestier, en particulier, se trouve aux avant-postes du combat, lui qui fournit de l'équipement de protection individuelle essentiel. Comme la pandémie sévit toujours, le gouvernement du Canada continue, avec l'aide de nos industries du secteur des ressources naturelles, de prendre des mesures pour protéger les Canadiens, soutenir nos industries et stimuler l'économie.

C'est pourquoi le ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Seamus O'Regan Jr., a annoncé aujourd'hui les résultats d'un investissement de 3,3 millions de dollars accordé à FPInnovations pour un projet de lutte contre la COVID-19 visant la mise au point de masques non médicaux écologiques et biodégradables à usage unique qui permettront de réduire les déchets non biodégradables. FPInnovations a en effet conçu un masque biodégradable à trois épaisseurs admissible à la certification : fait de plastique biodégradable et de fibres ligneuses canadiennes produites selon les principes du développement durable, ce masque présente une efficacité de filtration de 85 % en plus d'être biodégradable - ce qui le place pratiquement au sommet des produits similaires actuellement sur le marché.

La demande pour l'équipement de protection individuelle étant à la hausse, les déchets attribuables aux produits non dégradables comme les masques demeurent une préoccupation sur le plan environnemental. Grâce à cette solution canadienne, il sera possible d'éliminer ces masques dans des conditions de compostage industrielles, si les directives locales le permettent. FPInnovations est prête à transférer, aux fabricants canadiens de masques, la technologie pour la production de cette solution écologique et abordable.

Cet investissement s'inscrit dans le cadre de l'accord de contribution que Ressources naturelles Canada a conclu avec FPInnovations par le biais du Programme d'innovation forestière. Ce programme fait la promotion de la recherche-développement de nouveaux produits et technologies dans le secteur forestier canadien.

La pandémie met en relief l'importance du secteur canadien des ressources naturelles pour notre économie, pour notre milieu naturel et dans notre vie quotidienne. Le secteur forestier canadien continue d'innover et de mettre en place des technologies et des procédés originaux pour fabriquer de nouveaux produits, contribuant ainsi à la réponse du Canada à la pandémie.

« Des masques biodégradables faits de matériaux provenant de forêts durables du Canada : quel merveilleux exemple de l'ingéniosité du secteur forestier canadien. Pour assurer la sécurité des Canadiens et protéger notre environnement. »

Seamus O'Regan Jr.

Ministre des Ressources naturelles du Canada

« La mise au point de masques biodégradables montre clairement que nous pouvons contribuer à assainir l'environnement au Canada en stimulant la bioéconomie. Le formidable savoir-faire collectif du secteur forestier en matière de sciences et de technologies a grandement contribué à la réussite et à la rapidité d'exécution de ce projet et nous prouve que, en unissant nos forces, nous pouvons créer et mettre en marché des produits biosourcés respectueux de l'environnement en quelques mois seulement! »

Stéphane Renou

Président et chef de la direction, FPInnovations

