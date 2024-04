TRENTON, ON, le 8 avril 2024 /CNW/ - Nous vivons dans un monde de plus en plus complexe, et les menaces auxquelles le Canada est confronté en matière de sécurité évoluent rapidement. Les obstacles qui se dressent de plus en plus devant l'ordre international qui a longtemps protégé la prospérité et la sécurité canadiennes, la hausse des effets des changements climatiques et le rythme rapide des changements technologiques ont tous une incidence sur les intérêts nationaux du Canada. Ces tendances ont également des effets réels et tangibles sur le quotidien des Canadiens.

En réponse à ces défis, l'engagement de nos Forces armées canadiennes (FAC) est plus important que jamais - qu'il s'agisse de défendre le Canada et de protéger notre souveraineté dans l'Arctique, de protéger notre continent de concert avec les États-Unis, d'offrir une aide vitale aux Canadiens touchés par des catastrophes naturelles, de renforcer la défense collective de l'OTAN, d'offrir un soutien militaire à l'Ukraine pour l'aider à se défendre ou d'accroître notre présence dans la région indo-pacifique.

Nous avons besoin de forces armées robustes qui peuvent défendre le Canada et protéger les Canadiens dans leur propre pays, y compris dans le Nord, tout en défendant l'Amérique du Nord et nos intérêts nationaux à l'étranger, en collaboration avec nos Alliés et nos partenaires. Le premier ministre Justin Trudeau et le ministre de la Défense nationale, Bill Blair, ont rendu publique aujourd'hui Notre Nord fort et libre : Une vision renouvelée pour la défense du Canada et ont annoncé le nouvel investissement global dans les dépenses militaires prévu au Budget 2024 qui sera déposé sous peu, à savoir 8,1 milliards de dollars sur cinq ans et 73 milliards de dollars sur 20 ans. Les dépenses du Canada en matière de défense devraient grimper à 1,76 % de son PIB d'ici 2029-2030, ce qui représente un grand pas vers l'atteinte de l'engagement voulu par l'OTAN qui se situe à 2 %.

Depuis le lancement en 2017 de la politique de défense exhaustive du Canada, Protection, Sécurité, Engagement, nous avons déjà réalisé des investissements pour renforcer les FAC et nous sommes en voie de doubler, au minimum, nos dépenses en matière de défense entre 2016-2017 et 2026-2027. Nous faisons l'acquisition de nouveaux chasseurs à réaction et d'aéronefs de patrouille maritime. De plus, de nouveaux navires de patrouille extracôtiers et de l'Arctique fabriqués au Canada sont livrés à nos marins canadiens. En 2022, nous avons investi environ 38 milliards de dollars afin de moderniser notre contribution au Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord (NORAD). La vision Notre Nord fort et libre, qui s'appuie sur ces engagements précédents, renouvelle notre vision en matière de défense et prévoit des investissements dans la capacité du Canada à s'adapter aux changements considérables que nous avons constatés dans le monde depuis la parution de notre politique Protection, Sécurité, Engagement.

Comme les eaux de l'Arctique sont de plus en plus navigables en raison des effets disproportionnés des changements climatiques, le Canada sera exposé à de nouvelles vulnérabilités dans le Nord, région qui constitue également les flancs nord et ouest de l'OTAN. Le visage de la guerre change, tandis que les nouvelles technologies, les technologies perturbatrices et les États autocratiques de plus en plus hostiles nous font réévaluer les moyens à prendre pour être en sécurité. Les autocraties mettent à rude épreuve l'ordre international qui assure la sécurité et la prospérité du Canada. À l'heure où les besoins en matière de défense et de sécurité changent plus vite que jamais, l'armée canadienne doit avoir les ressources nécessaires pour garantir la force de notre pays, la protection de l'Amérique du Nord et notre engagement dans le reste du monde.

La tâche la plus urgente et la plus importante que nous ayons en ce moment est d'affirmer la souveraineté du Canada dans les régions de l'Actique et du Nord, où la modification des paysages naturels et géopolitiques a fait naître de nouvelles menaces. Les investissements présentés dans la vision Notre Nord fort et libre fourniront aux FAC l'équipement et la capacité dont elles ont besoin pour défendre le Canada et protéger l'Amérique du Nord. Parmi ces investissements, notons les suivants :

1,4 milliard de dollars sur 20 ans pour acquérir des capteurs maritimes afin d'effectuer la surveillance des océans. Ces capteurs serviront à surveiller les approches maritimes du Canada , y compris dans l'Arctique et le Nord, et feront partie intégrante de la capacité de défense des FAC contre des menaces sous-marines qui ne cessent de se diversifier et de se complexifier, comme les missiles lancés à partir de navires, les systèmes sous-marins, les navires et les sous-marins, sur les trois côtes.

Ces capteurs serviront à surveiller les approches maritimes du , y compris dans l'Arctique et le Nord, et feront partie intégrante de la capacité de défense des FAC contre des menaces sous-marines qui ne cessent de se diversifier et de se complexifier, comme les missiles lancés à partir de navires, les systèmes sous-marins, les navires et les sous-marins, sur les trois côtes. 18,4 milliards de dollars sur 20 ans pour acquérir une capacité d'hélicoptère tactique plus moderne, mobile et efficace. Les FAC auront ainsi la rapidité et la capacité de transport aérien nécessaires pour affirmer la souveraineté du Canada et intervenir en cas de catastrophes naturelles et de situations d'urgence partout au pays.

Les FAC auront ainsi la rapidité et la capacité de transport aérien nécessaires pour affirmer la souveraineté du et intervenir en cas de catastrophes naturelles et de situations d'urgence partout au pays. 218 millions de dollars sur 20 ans pour des centres de soutien opérationnel dans le Nord pour mieux protéger la souveraineté canadienne au moyen d'une plus grande présence à l'année dans l'Arctique et le Nord et pour investir dans des infrastructures polyvalentes qui répondent également aux besoins des territoires, des peuples autochtones et des communautés nordiques.

pour mieux protéger la souveraineté canadienne au moyen d'une plus grande présence à l'année dans l'Arctique et le Nord et pour investir dans des infrastructures polyvalentes qui répondent également aux besoins des territoires, des peuples autochtones et des communautés nordiques. 307 millions de dollars sur 20 ans pour des aéronefs de détection aérienne avancée qui permettront d'améliorer de manière considérable la capacité du Canada à détecter, suivre et prioriser les menaces aériennes plus rapidement afin d'effectuer des interventions plus rapides et mieux coordonnées avec les États-Unis quand les circonstances l'exigent.

Parallèlement à cela, la sécurité et la prospérité des Canadiens dépendent des règles et institutions internationales que nous avons aidé à mettre sur pied. Nos investissements visant à aider les FAC à favoriser les intérêts mondiaux et les valeurs du Canada sont les suivants :

9,9 milliards de dollars sur 20 ans pour améliorer le maintien de nos flottes navales . Par exemple, nous prolongerons la vie des frégates de classe Halifax et nous préserverons la capacité de ravitaillement en mer provisoire de la Marine royale canadienne. Ces investissements aideront le Canada à maintenir une flotte navale pouvant être déployée partout dans le monde et apte à soutenir l'OTAN et à participer à des opérations, des exercices, des entraînements et de la diplomatie militaire avec ses principaux Alliés et partenaires, entre autres activités.

. Par exemple, nous prolongerons la vie des frégates de classe et nous préserverons la capacité de ravitaillement en mer provisoire de la Marine royale canadienne. Ces investissements aideront le à maintenir une flotte navale pouvant être déployée partout dans le monde et apte à soutenir l'OTAN et à participer à des opérations, des exercices, des entraînements et de la diplomatie militaire avec ses principaux Alliés et partenaires, entre autres activités. 5,5 milliards de dollars sur 20 ans pour acquérir une capacité exhaustive de communication mondiale par satellite . En travaillant en collaboration avec nos Alliés, nous mettrons à niveau l'accès aux constellations de satellites permettant aux FAC de mener leurs opérations efficacement dans le monde entier, notamment en défendant mieux leurs communications contre le brouillage ou les perturbations effectuées par des adversaires lorsqu'elles sont déployées.

. En travaillant en collaboration avec nos Alliés, nous mettrons à niveau l'accès aux constellations de satellites permettant aux FAC de mener leurs opérations efficacement dans le monde entier, notamment en défendant mieux leurs communications contre le brouillage ou les perturbations effectuées par des adversaires lorsqu'elles sont déployées. 2,8 milliards de dollars sur 20 ans pour mettre sur pied une capacité canadienne conjointe de cyberopérations avec le Centre de la sécurité des télécommunications, en intégrant les forces uniques de chaque organisation au sein d'une équipe unie qui mènera des cyberopérations actives à l'appui des intérêts canadiens.

en intégrant les forces uniques de chaque organisation au sein d'une équipe unie qui mènera des cyberopérations actives à l'appui des intérêts canadiens. 2,7 milliards de dollars sur 20 ans pour acquérir des capacités de missiles à longue portée pour que nos Forces armées puissent dissuader les menaces contre le Canada à partir d'une distance appropriée et atteindre des cibles à une plus grande distance que nos adversaires au combat.

Aucune de ces mesures ne serait possible sans les membres des FAC qui se mettent courageusement au service de notre pays. Parmi les investissements visant à les soutenir, notons les suivants :

295 millions de dollars sur 20 ans pour établir la Stratégie de logement des FAC , bâtir de nouveaux logements et rénover des logements afin que les membres des FAC aient un toit sûr et abordable pour eux et leur famille dans leur lieu d'affectation.

, bâtir de nouveaux logements et rénover des logements afin que les membres des FAC aient un toit sûr et abordable pour eux et leur famille dans leur lieu d'affectation. 100 millions de dollars sur cinq ans pour améliorer l'accès à des services de garde d'enfants pour les membres des FAC sur des bases au Canada .

sur des bases au . 497 millions de dollars sur 20 ans pour accélérer la mise sur pied d'une plateforme de dossiers de santé électroniques afin d'améliorer la continuité des soins des membres des FAC, qui doivent se déplacer entre les provinces et les territoires.

afin d'améliorer la continuité des soins des membres des FAC, qui doivent se déplacer entre les provinces et les territoires. 1,8 milliard de dollars sur 20 ans pour augmenter le nombre de spécialistes civils dans des domaines prioritaires afin d'accélérer et d'améliorer l'achat d'équipement, le recrutement et la formation de nouveaux soldats ainsi que la mise à niveau des infrastructures.

Pour favoriser la croissance de demain, nous devons aussi renforcer les fondements de la défense et investir dans une infrastructure industrielle de défense canadienne ancrée dans l'innovation. Cette infrastructure permettrait de doter nos militaires de l'équipement nécessaire et de générer des emplois qualifiés dans la classe moyenne, partout au pays. Notre plan appuiera ces objectifs au moyen d'investissements dans des secteurs clés, dont les suivants :

10,2 milliards de dollars sur 20 ans pour maintenir et renouveler l'infrastructure de défense nationale , afin de maintenir le rythme nécessaire pour la formation, les opérations et les activités militaires quotidiennes. Ces investissements iront de l'entretien et la réparation des biens à l'amélioration des installations militaires, comme les jetées et les pistes.

, afin de maintenir le rythme nécessaire pour la formation, les opérations et les activités militaires quotidiennes. Ces investissements iront de l'entretien et la réparation des biens à l'amélioration des installations militaires, comme les jetées et les pistes. 9,5 milliards de dollars sur 20 ans pour se constituer une réserve stratégique de munitions et élargir la production de munitions d'artillerie fabriquées au Canada en partenariat avec l'industrie canadienne de la défense, afin d'équiper nos Forces armées et de créer de bons emplois.

en partenariat avec l'industrie canadienne de la défense, afin d'équiper nos Forces armées et de créer de bons emplois. 9 milliards de dollars sur 20 ans pour maintenir l'équipement militaire dans le cadre du Programme d'approvisionnement national, pour que les FAC continuent de bénéficier des mises à niveau nécessaires aux déploiements dans les opérations.

Notre objectif consiste à préserver nos valeurs de démocratie, de liberté, de paix et d'équité pour que la prochaine génération de Canadiens puisse jouir de la sécurité et de la prospérité que nous ont léguées nos parents et nos grands-parents. Nous voulons également soutenir et honorer les membres de nos Forces armées et les doter des ressources dont ils ont besoin pour protéger la population canadienne dans un monde de plus en plus imprévisible. De plus, grâce au Budget 2024, nous construisons plus de logements plus rapidement, nous offrons des repas sains aux enfants, nous investissons dans les soins de santé, nous rendons la vie plus abordable et nous créons de bons emplois pour que chaque génération puisse réussir.

Citations

« Les membres de nos Forces armées servent notre pays avec un dévouement indéfectible. Grâce aux annonces d'aujourd'hui, nous renforçons les Forces armées canadiennes avec des investissements porteurs de changements dans le matériel, les capacités et les talents. Pendant que nous nous attaquerons aux défis changeants qui nous attendent, dont la protection et la défense de l'Arctique, ces investissements garantiront la sécurité et la prospérité du Canada. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Les courageux Canadiens qui servent au sein de nos Forces armées ont besoin de matériel de pointe pour protéger les Canadiens et défendre la démocratie. Ils aident à maintenir l'ordre international fondé sur des règles, qui a donné lieu aux décennies de paix et de prospérité dont des générations de Canadiens ont pu bénéficier. Notre gouvernement réalise des investissements porteurs de changements afin de protéger l'Arctique canadien et de veiller à ce que les Forces armées canadiennes puissent s'adapter aux nouvelles menaces aujourd'hui et dans les prochaines années. »

-- L'hon. Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Finances

« Dans un monde en évolution rapide, nous sommes déterminés à assumer notre responsabilité essentielle de protéger le Canada et sa population. Compte tenu de l'évolution considérable du monde au cours des dernières années, nous devons en faire davantage pour répondre aux nouvelles menaces à la sécurité. La vision Notre Nord fort et libre décrit notre plan à cet égard et constitue une étape importante dans le respect de nos engagements envers nos Alliés. Je tiens à remercier notre personnel de son dévouement à la protection du Canada. Plus que jamais, j'ai confiance en son avenir. »

-- L'hon. Bill Blair, ministre de la Défense nationale

« Alors que le Canada fait face à des menaces croissantes et en constante évolution, le service rendu par les militaires canadiens est plus important que jamais. Ces investissements feront en sorte que nos femmes et nos hommes en uniforme seront bien équipés et bénéficieront d'un soutien adéquat, qu'il s'agisse de garde d'enfants ou de logement, dans toutes leurs activités au pays et en déploiement. »

-- L'hon. Ginette Petitpas Taylor, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale

Faits saillants

Le nouveau financement alloué à la Défense dans le Budget 2024 s'appuie sur des investissements sans précédent réalisés jusqu'à présent par le gouvernement pour soutenir les membres de nos Forces armées, renforcer les capacités de défense du Canada et relever les défis mondiaux. Cumulées à nos investissements actuels, ces mesures devraient permettre d'augmenter nos dépenses militaires pour les faire passer de 1,33 % de notre PIB à 1,76 % de notre PIB. Nos investissements actuels comprennent les suivants :

et relever les défis mondiaux. Cumulées à nos investissements actuels, ces mesures devraient permettre d'augmenter nos dépenses militaires pour les faire passer de 1,33 % de notre PIB à 1,76 % de notre PIB. Nos investissements actuels comprennent les suivants : Environ 38 milliards de dollars sur 20 ans pour renforcer la défense de l'Amérique du Nord, renforcer le soutien du Canada à notre partenariat avec les États-Unis dans le cadre du NORAD et protéger notre souveraineté dans le Nord.

à notre partenariat avec les États-Unis dans le cadre du NORAD et protéger notre souveraineté dans le Nord.

11,5 milliards de dollars sur 20 ans afin de financer la contribution du Canada à l'augmentation du budget commun de l'OTAN et d'établir un nouveau bureau régional à Halifax pour l'Accélérateur d'innovation de défense de l'OTAN pour l'Atlantique Nord.

à l'augmentation du budget commun de l'OTAN et d'établir un nouveau bureau régional à pour l'Accélérateur d'innovation de défense de l'OTAN pour l'Atlantique Nord.

Plus de 11 milliards de dollars depuis 2015 pour bonifier les avantages des anciens combattants, notamment l'amélioration de l'éducation, de l'emploi et du soutien aux aidants ainsi que l'instauration de la pension à vie.



4,4 milliards de dollars sur 20 ans pour améliorer la cybersécurité du Canada en renforçant les capacités de cyberopérations et les infrastructures essentielles afin de résister aux cyberattaques.

en renforçant les capacités de cyberopérations et les infrastructures essentielles afin de résister aux cyberattaques.

3,8 milliards de dollars sur 20 ans pour acquérir de nouveaux systèmes d'armes essentiels, reconstituer les stocks de munitions et améliorer les systèmes numériques des FAC.



3,5 milliards de dollars pour renouveler et étendre l'opération REASSURANCE, qui est la plus importante mission des FAC à l'étranger et leur permet de contribuer aux mesures d'apaisement et de dissuasion de l'OTAN en Europe centrale et en Europe de l'Est.

centrale et en de l'Est.

4 milliards de dollars en aide militaire à l' Ukraine .

.

910 millions de dollars pour appuyer les opérations militaires en Ukraine , au Moyen-Orient et dans la région indo-pacifique.

, au Moyen-Orient et dans la région indo-pacifique.

Près de 1 milliard de dollars sur 20 ans pour favoriser le changement de culture et le bien-être au sein des FAC, et introduire des modifications à la Loi sur la défense nationale afin de mettre en œuvre les principales recommandations externes visant à promouvoir le changement de culture.

afin de mettre en œuvre les principales recommandations externes visant à promouvoir le changement de culture. Au cours des derniers mois, le gouvernement a également annoncé d'importantes acquisitions visant à renforcer la défense du Canada et de l'Amérique du Nord, notamment environ 140 nouveaux aéronefs pour l'Aviation royale canadienne - p. ex. des avions de chasse F-35, des aéronefs CC-330 Husky et des avions P-8A Poseidon - et un système d'aéronef télépiloté donnant aux FAC la capacité d'attaquer à distance des cibles dans des environnements complexes.

et de l'Amérique du Nord, notamment environ 140 nouveaux aéronefs pour l'Aviation royale canadienne - p. ex. des avions de chasse F-35, des aéronefs CC-330 Husky et des avions P-8A Poseidon - et un système d'aéronef télépiloté donnant aux FAC la capacité d'attaquer à distance des cibles dans des environnements complexes. En juin 2022, le gouvernement a pris l'engagement considérable d'investir environ 38 milliards de dollars dans la défense continentale et la modernisation du NORAD. Nous continuons de faire progresser plusieurs grands projets visant à protéger la souveraineté du Canada dans l'Arctique, notamment :

dans l'Arctique, notamment : de nouveaux systèmes de radars arctiques et polaires transhorizon et des systèmes de surveillance spatiale améliorés pour accroître la connaissance de la situation du territoire canadien ainsi que de ses voies d'approche aériennes et maritimes.



de nouveaux systèmes d'armes air-air à longue portée et d'autres à courte et moyenne portée pour étendre la portée des chasseurs canadiens afin de contrer les menaces et de répondre à l'évolution des menaces aériennes.



de nouvelles capacités de commandement et de contrôle, y compris un centre d'opérations aérospatiales modernisé et des satellites de télécommunications polaires améliorés.



de nouvelles initiatives d'infrastructures dans trois emplacements avancés d'opération et une base d'opérations déployée dans le Nord canadien pour renforcer la présence du Canada dans l'Arctique et ses nouvelles capacités, comme le F-35.

dans l'Arctique et ses nouvelles capacités, comme le F-35. Pour protéger ses Alliés de l'OTAN, le Canada fait plus que doubler sa présence militaire dans le cadre de l'opération REASSURANCE, qui passe d'environ 1 000 soldats à un déploiement soutenu allant jusqu'à 2 200 soldats d'ici 2026, conformément à son engagement pris en juillet 2023 dans la Feuille de route sur la transformation en brigade du groupement tactique de la présence avancée renforcée (PAR) en Lettonie. Par ailleurs, le Canada déploie d'autres capacités dans le groupement tactique, notamment un escadron de chars de l'Armée canadienne comprenant 15 chars de combat principaux Leopard 2 en Lettonie et, à compter de cet été, des hélicoptères de l'Aviation royale canadienne.

fait plus que doubler sa présence militaire dans le cadre de l'opération REASSURANCE, qui passe d'environ 1 000 soldats à un déploiement soutenu allant jusqu'à 2 200 soldats d'ici 2026, conformément à son engagement pris en juillet 2023 dans la Feuille de route sur la transformation en brigade du groupement tactique de la présence avancée renforcée (PAR) en Lettonie. Par ailleurs, le déploie d'autres capacités dans le groupement tactique, notamment un escadron de chars de l'Armée canadienne comprenant 15 chars de combat principaux Leopard 2 en Lettonie et, à compter de cet été, des hélicoptères de l'Aviation royale canadienne. Le Budget 2024 du gouvernement du Canada sera déposé à la Chambre des communes par la vice-première ministre et ministre des Finances le mardi 16 avril 2024.

sera déposé à la Chambre des communes par la vice-première ministre et ministre des Finances le mardi 16 avril 2024. Ces derniers jours, le premier ministre a annoncé que le Budget 2024 contiendrait aussi les mesures suivantes :

Rétablir l'équité générationnelle pour les locataires, en particulier les millénariaux et les membres de la génération Z, grâce à de nouvelles mesures pour protéger les droits des locataires et leur offrir de nouveaux moyens de devenir propriétaires. En savoir plus.



Aider plus de jeunes familles à économiser de l'argent et plus de mères à reprendre leur carrière en créant davantage de places en garderie à un prix abordable et en formant un plus grand nombre d'éducateurs de la petite enfance. En savoir plus.



Créer un programme national d'alimentation scolaire pour offrir des repas à environ 400 000 enfants chaque année et permettre à tous les enfants d'avoir le meilleur départ possible dans la vie, quelle que soit leur situation. En savoir plus.



Lancer le nouveau Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement, doté d'une enveloppe de 6 milliards de dollars, afin d'accélérer la construction ou la mise à niveau des infrastructures essentielles partout au pays et de favoriser la construction d'un plus grand nombre de logements pour les Canadiens. En savoir plus.



Ajouter un supplément de 15 milliards de dollars au Programme de prêts pour la construction d'appartements, faire de nouvelles réformes au programme pour qu'il soit plus facile d'y accéder et lancer le programme Bâtir au Canada pour rallier les provinces et les territoires dans le cadre d'un effort pancanadien visant à bâtir plus de logements, plus rapidement. En savoir plus.

pour rallier les provinces et les territoires dans le cadre d'un effort pancanadien visant à bâtir plus de logements, plus rapidement. En savoir plus.

Soutenir les locataires en lançant le nouveau Fonds canadien de protection des loyers, d'une valeur de 1,5 milliard de dollars, afin de préserver davantage de logements locatifs et de s'assurer qu'ils restent abordables. En savoir plus.



Changer la manière dont nous construisons des logements au Canada au moyen d'un investissement de plus de 600 millions de dollars pour qu'il soit plus facile et moins coûteux de bâtir plus de logements, plus rapidement, notamment au moyen du nouveau Fonds pour l'innovation et la technologie en construction résidentielle et d'un nouveau catalogue de conception de logements. En savoir plus.

au moyen d'un investissement de plus de 600 millions de dollars pour qu'il soit plus facile et moins coûteux de bâtir plus de logements, plus rapidement, notamment au moyen du nouveau Fonds pour l'innovation et la technologie en construction résidentielle et d'un nouveau catalogue de conception de logements. En savoir plus.

Bâtir l'avantage canadien en matière d'intelligence artificielle (IA) au moyen d'un train de mesures totalisant 2,4 milliards de dollars afin d'accélérer la croissance de l'emploi dans le secteur canadien de l'IA, de stimuler la productivité en aidant les chercheurs et les entreprises à développer et à adopter l'IA et de veiller à ce que ce soit fait de manière responsable. En savoir plus.

Produits connexes

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]